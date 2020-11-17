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«Монако» — ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:05

В 11-м туре чемпионата Франции состоится матч на стадионе «Луи II». В нем сыграют «Монако» и ПСЖ. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 20 ноября 2020 года.

«Монако»

За счет двух побед кряду «Монако» вплотную подобрался к ТОП-5 турнирной таблицы французской Лиги 1. Перед паузой команда Нико Ковача разгромила дома «Бордо» (4:0) и обыграла в гостях «Ниццу» (2:1).

Всего в текущем сезоне «Монегаски» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и три раза проиграли. В пяти домашних поединках команда не проигрывала – три победы и две ничьи.

ПСЖ

ПСЖ единолично лидирует в чемпионате Франции. Команда Томаса Тухеля набрала 24 очка и опережает второй «Лилль» на пять зачетных пунктов.

Победная серия парижан в Лиге 1 насчитывает уже восемь матчей кряду. Последней жертвой команды стал «Ренн», который был разгромлен со счетом 3:0 в Париже. В четырех гостевых поединках сезона ПСЖ проиграл только раз — «Ланс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монако» — 4.210
  • Ничья – 4.580
  • Победит ПСЖ – 1.757

Статистика

  • ПСЖ выиграл 5 последних гостевых матча против «Монако».
  • В семи прошлых очных встречах команд на стадионе «Монако» прошла ставка на ТБ(2,5).
  • Ставка на ТБ(2,5) выиграла в трех последних поединках «Монако» в чемпионате Франции.
  • ПСЖ забивал минимум два гола в четырех предыдущих выездных поединках Лиги 1.

Прогноз

Нас ожидает встреча самых забивных команд чемпионата Франции. «Монако» в домашних поединках результативно действует у ворот соперников, ну а ПСЖ за счет кадрового превосходства крушит соперников Лиге 1.

К вышесказанному добавим, что очные встречи соперников регулярно заканчиваются верхом. За ставку ТБ(3,5) БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.970.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:12
Думаю, что без вариантов выиграет ПСЖ
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:12
У Монако должны быть шансы зацепить очки)
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