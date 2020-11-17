«Монако» — ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

В 11-м туре чемпионата Франции состоится матч на стадионе «Луи II». В нем сыграют «Монако» и ПСЖ. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 20 ноября 2020 года.
«Монако»
За счет двух побед кряду «Монако» вплотную подобрался к ТОП-5 турнирной таблицы французской Лиги 1. Перед паузой команда Нико Ковача разгромила дома «Бордо» (4:0) и обыграла в гостях «Ниццу» (2:1).
Всего в текущем сезоне «Монегаски» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и три раза проиграли. В пяти домашних поединках команда не проигрывала – три победы и две ничьи.
ПСЖ
ПСЖ единолично лидирует в чемпионате Франции. Команда Томаса Тухеля набрала 24 очка и опережает второй «Лилль» на пять зачетных пунктов.
Победная серия парижан в Лиге 1 насчитывает уже восемь матчей кряду. Последней жертвой команды стал «Ренн», который был разгромлен со счетом 3:0 в Париже. В четырех гостевых поединках сезона ПСЖ проиграл только раз — «Ланс» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» — 4.210
- Ничья – 4.580
- Победит ПСЖ – 1.757
Статистика
- ПСЖ выиграл 5 последних гостевых матча против «Монако».
- В семи прошлых очных встречах команд на стадионе «Монако» прошла ставка на ТБ(2,5).
- Ставка на ТБ(2,5) выиграла в трех последних поединках «Монако» в чемпионате Франции.
- ПСЖ забивал минимум два гола в четырех предыдущих выездных поединках Лиги 1.
Прогноз
Нас ожидает встреча самых забивных команд чемпионата Франции. «Монако» в домашних поединках результативно действует у ворот соперников, ну а ПСЖ за счет кадрового превосходства крушит соперников Лиге 1.
К вышесказанному добавим, что очные встречи соперников регулярно заканчиваются верхом. За ставку ТБ(3,5) БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.970.