«Чем больше секса – тем круче футболист». Гвардиола остался в АПЛ, требует 5 замен и ждёт Месси

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21 ноября 2020, 18:42

«Манчестер Сити» не ищет своего Ди Маттео на ЛЧ . О ставке на Хосепа – на «Соккер.ру».

Руководство подкупила верность Гвардиолы

Первое, что Хосеп сделал, когда в УЕФА огласили о дисквалификации «Манчестер Сити» на два еврокубковых сезона – собрал команду и заявил, что готов тренировать их даже в Чемпионшипе. Как помним по опыту того же «Ювентуса», далеко не все звездные футболисты или тренеры склонны к верности проекту и клубу.

Гвардиола не стал договариваться у шейхов за спиной с другими – с теми же туринцами, и это оценили. Конечно, у Хосепа был резон остаться, независимо от решения в арбитражном суде, где крутые адвокаты «Манчестер Сити» отработали гонорар в несколько десятков миллионов евро и отстояли право «горожан» на участие в ЛЧ . Но сам факт, что Гвардиола не испугался – показательный.

Также Хосеп в начале года пошел на понижение зарплаты, чтобы клубу было проще пережить пандемию. А теперь подписал соглашение до лета 2023-го. И не простое, а золотое – 22 млн фунтов в год вместо 17, а дополнительно бонус – 10 млн за победу в Лиге чемпионов. Также Гвардиоле предложат ту же опцию, что Месси – переезд в Нью-Йорк, чтобы тренировать одноименный клуб, принадлежащий шейхам.

У Хосепа немного вариантов прямо сейчас

В Испании и Германии клубов для него прямо сейчас нет. Переход в ПСЖ – шаг назад в карьере, АПЛ сильнее и увлекательнее для любого тренера. А катарские шейхи не всегда умеют заступиться за тренера в Париже. Например, по игре финалистов ЛЧ видно, что у команды конфликты с Тухелем, раз проигрывают матчи, в которых ведут 0:2.

Решение Гвардиолы остаться продиктовано как раз тем, что вариантов лучше не существует. Раньше маячил «Ювентус» в Италии, но у клуба из Турина будут финансовые проблемы, как и у каждого в Серии А. Но лучше играть в АПЛ , где Гвардиоле заплатят 2.2 миллиарда рублей в год (Хосеп может содержать 2 клуба РПЛ без проблем на зарплату), а дополнительно выдадут деньги на трансферы.

Не забывайте, что Хосеп уже потратил в Манчестере 940 млн евро, а продажи потянули лишь на 313 млн. Гвардиола выиграл 8 трофеев, что немало. Но все понимают, что основная цель – победа в Лиге чемпионов. А поскольку других фаворитов турнира – «Баварию», «Ливерпуль», «Барселону», ПСЖ , «Реал» или «Ювентус», не хотел или не может возглавить, то решение остаться не только о верности, но и об эгоизме. Когда предлагают 22 млн фунтов в год – сложно отказаться.

Команда ждет появления знаковых новичков

Хосеп умеет убедить руководство «горожан», что надо тратить и тратить. Умудрился несколько раз сменить состав центральных защитников за большие деньги – сейчас оптимальной могла бы стать пара Диаша и Аке, если бы голландец не получил травму. Но есть Ляпорт, так что без дорогих защитников не останутся. И Канселу, и Менди – подписания Гвардиолы, оба обошлись в солидные деньги.

Но испанец видит слабые места. Очевидно, что в центре поля рядом с Родриго и Де Брюйне тренер хотел бы человека, который равен Кевину по характеристикам. Гюндоган с игровым интеллектом, но у Илкая не всегда такая физическая подготовка, как нужно для АПЛ . Не каждый раз немец радует стабильностью, как это делал ветеран Давид Силва. Игроки у МС хорошие, но не для гарантированной победы в финале ЛЧ .

Появляются невероятно крутые Торрес и Фоден, но «Манчестер Сити» пригодится Месси. Неслучайно Гвардиола летал в Испанию на личные переговоры. И убедил Лионеля, который сделал заявление об уходе. Также не будет лишним крутой центральный нападающий, вроде Холанда. Про скаутинг Хосеп столько раз напоминал, что переложил ответственность за поражения от «Ливерпуля» и «Лиона» отчасти на Бегиристайна, давнего друга и директора «горожан».

Хосеп стал эгоистичнее, но рассудит только ЛЧ

У Гвардиолы были конфликты в «Барселоне». В «Баварии» испанец невзлюбил Мюллера, в карьере Томаса наступила черная полоса. Но этот год доказал, что немец – уникальный инструмент по пути к «ушастому». А Гвардиола давненько за этот кубок не держался. Хосеп остается элитным тренером, умеет повеселить на пресс-конференциях – например, заявить, что его игроки должны заниматься сексом так часто, как это только возможно.

Причем спич Гвардиола сопровождал постукиванием по столу, показывая, как активность в личной жизни влияет на улучшение футбольных показателей. Хосеп – прикольный дядька, за его работой всегда интересно наблюдать. Но важно не стать карикатурой на себя самого. Сегодня играет против заклятого соперника – Моуриньо. Это будет 24-й матч между наставниками, в тренерской карьере испанец не встречал никого чаше. Баланс в пользу Гвардиолы – 11 побед против 6 ничьи и 6 поражениях.

Но как Жозе пытается в «Тоттенхэме» не быть карикатурой себя великих времен, даже нанял специалистов по пиару, что помогают вести страницу в «Инстаграм», так Хосепу важно отпустить все давление и негатив. МС по сумме последних лет заслужил финал ЛЧ – круто играют в футбол. И есть лидер. Де Брюйне неслучайно во всех авторитетных списках игроков года выше Месси и следом за Левандовски. Но Гвардиола окружен такими ресурсами, что порой забывать об объективной реальности.

Например, вместе с Клоппом требуют 5 замен в АПЛ , которые разрешили на днях в Чемпионшипе. Но это забота о здоровье игроков или попытка получить дополнительное преимущество? Уайлдер – скромный тренер аутсайдера «Шеффилд Юнайтед», справедливо высказался об инициативе богачей. Юрген и Хосеп хотят вернуть в АПЛ пять замен, чтобы воевать с помощью свежей крови во вторых таймах против середняков, где есть основа, парочка неплохих игроков, а вот остальные уступают им по уровню.

Гвардиола намного хитрее, чем хочет казаться

С одной стороны Хосеп – тактический гений, большой романтик. А с другой расчетливый, окруженный миллиардами шейхов наставник, у которого замылился глаз в Лиге чемпионов. Старый Гвардиола не проиграл бы «Лиону» ни при каких раскладах. А теперь сказалась потеря Артеты – говорит с пустыми сиденьями (на самом деле, с помощником, что за спиной, но смотрится диалог Хосепа с «невидимыми друзьями» забавно). И даже позиция по Месси у испанца хитрая.

Испанца постоянно спрашивают: Лионель перейдет в «Манчестер Сити»? На что Гвардиола начинает знакомую басню, как благодарен «Барселоне». Вот только это уход от ответа. Гвардиола в начале года присматривался к «Ювентусу» и главные инсайдеры Англии допускали, что не подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». Но началась пандемия, туринцы задумались о продаже Роналду, поскольку зарплата давит на бюджет. Гвардиола вдруг передумал и остался.

Говорит, что желает Месси завершить карьеру в Каталонии? Но британцы сообщают – юристы «горожан» продумали схему, как подписать Лионеля, не нарушая правила УЕФА . Просто основную часть денег заплатят окольными путями и после переезда в Нью-Йорк. Гвардиола хитрее, чем хочет казаться. Но ему важно оставаться собой, создавать тактические шедевры и обыгрывать наставников уровня Моуриньо в важных матчах.