Бирхофф: «Лёв будет руководить сборной Германии на Евро. Мы ему доверяем»

Директор сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Испании (0:6) в матче Лиги Наций и подчеркнул, что останется главным тренером Бундестим.

Будет ли Лёв руководить сборной на Евро? Да, безусловно. Эта игра ничего не меняет. Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, без сомнений.

Когда дело касается тренера сборной, нужно думать и анализировать после каждого турнира. Мы хотим добиться максимума на грядущем Евро.

Для начала мы должны переварить это поражение, это займёт некоторое время. Всё пошло не так. Мы легко теряли мяч, команда разваливалась, такого не должно происходить. Мы не шли в отбор и не могли удерживать мяч. Мы должны извлечь урок и сделать правильные выводы.