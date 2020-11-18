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Бирхофф: «Лёв будет руководить сборной Германии на Евро. Мы ему доверяем»

18 ноября 2020, 03:36
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Директор сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Испании (0:6) в матче Лиги Наций и подчеркнул, что Йоахим Лёв останется главным тренером Бундестим.

Будет ли Лёв руководить сборной на Евро? Да, безусловно. Эта игра ничего не меняет. Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, без сомнений.

Когда дело касается тренера сборной, нужно думать и анализировать после каждого турнира. Мы хотим добиться максимума на грядущем Евро.

Для начала мы должны переварить это поражение, это займёт некоторое время. Всё пошло не так. Мы легко теряли мяч, команда разваливалась, такого не должно происходить. Мы не шли в отбор и не могли удерживать мяч. Мы должны извлечь урок и сделать правильные выводы.

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Все комментарии
Эмиль Абдуллаев
Эмиль Абдуллаев
18 ноября в 14:18
Этакий Черчесов Германии. Пинком под зад надо выгнать гея. Из таких игроков можно в любой футбол сыграть
Agent_marsa
Agent_marsa
18 ноября в 11:44
Немцы пролетели на ЧМ-18 и Лёв сделал странные выводы сделав крайними 3 игроков. И с того времени игра бундестим это жалкое зрелище на их игру на ЧМ-14.
Анд-м
Анд-м
18 ноября в 11:18
Лёв давно спекся. 15 лет руководить сборной это перебор. У него уже сил ,идей и мотивации нет.
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 06:16
После таких поражений тренер сам должен уходить.
shlifen
shlifen
18 ноября в 04:34
С одной стороны, вроде бы и "влетели" 6-0, а с другой - это всё же матч полу-товарищеской Лиги Наций. Но то что "прививку от зазнайства" немцы получили - это факт... Теперь посмотрим сделает ли Лёв выводы...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 04:21
В этом особых сомнений и не было.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 04:17
Кажется немцы были с похмелья.
ОПС
ОПС
18 ноября в 03:43
Кредит доверия пока еще есть.
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