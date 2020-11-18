Флик может возглавить сборную Германии

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18 ноября 2020, 11:53

Наставник «Баварии» может возглавить сборную Германии.

Как сообщает источник со ссылкой на Sport Bild, летом Федерация футбола Германии обсуждала вопрос о смене главного тренера национальной команды. Ранее преемником называли главного тренера «Ливерпуля» , однако теперь ситуация изменилась. Основным кандидатом на должность нового наставника сборной Германии является Ханс-Дитер Флик.

Отмечается, что отставка Лёва до Евро-2020, которое пройдёт летом 2021 года, исключена. Однако после континентального турнира у 60-летнего специалиста останется всего год по контракту со сборной Германии, поэтому DFB может принять решение об увольнении Лёва.

Флик выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне с «Баварией», но неудовлетворён работой руководства клуба. Наставник хотел бы, что мюнхенская команда продлила контракты с и , однако боссы «Баварии» приняли решение отпустить футболистов в качестве свободных агентов.

Напомним, что Флик работал помощником Йохима Лёва в сборной Германии с 2006 по 2014 год, а до 2017 года занимал должность спортивного директора национальной команды.