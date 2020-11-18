Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.
Как сообщает источник со ссылкой на Sport Bild, летом Федерация футбола Германии обсуждала вопрос о смене главного тренера национальной команды. Ранее преемником Йоахима Лёва называли главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, однако теперь ситуация изменилась. Основным кандидатом на должность нового наставника сборной Германии является Ханс-Дитер Флик.
Отмечается, что отставка Лёва до Евро-2020, которое пройдёт летом 2021 года, исключена. Однако после континентального турнира у 60-летнего специалиста останется всего год по контракту со сборной Германии, поэтому DFB может принять решение об увольнении Лёва.
Флик выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне с «Баварией», но неудовлетворён работой руководства клуба. Наставник хотел бы, что мюнхенская команда продлила контракты с Давидом Алабой и Джеромом Боатенгом, однако боссы «Баварии» приняли решение отпустить футболистов в качестве свободных агентов.
Напомним, что Флик работал помощником Йохима Лёва в сборной Германии с 2006 по 2014 год, а до 2017 года занимал должность спортивного директора национальной команды.
А Леву предложить место главного тренера России.
Посмотрим кто сильнее , если конечно Лева не вступит в сговор с Мутко как Капелла.
А Леву предложить место главного тренера России.
Посмотрим кто сильнее , если конечно Лева не вступит в сговор с Мутко как Капелла.
А с Лёвом надо было ещё два года назад прощаться!
А с Лёвом надо было ещё два года назад прощаться!
Если это будет в интересах Флика, то почему бы и нет.
Если это будет в интересах Флика, то почему бы и нет.