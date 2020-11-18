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Флик может возглавить сборную Германии

18 ноября 2020, 11:53

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.

Как сообщает источник со ссылкой на Sport Bild, летом Федерация футбола Германии обсуждала вопрос о смене главного тренера национальной команды. Ранее преемником Йоахима Лёва называли главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, однако теперь ситуация изменилась. Основным кандидатом на должность нового наставника сборной Германии является Ханс-Дитер Флик.

Отмечается, что отставка Лёва до Евро-2020, которое пройдёт летом 2021 года, исключена. Однако после континентального турнира у 60-летнего специалиста останется всего год по контракту со сборной Германии, поэтому DFB может принять решение об увольнении Лёва.

Флик выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне с «Баварией», но неудовлетворён работой руководства клуба. Наставник хотел бы, что мюнхенская команда продлила контракты с Давидом Алабой и Джеромом Боатенгом, однако боссы «Баварии» приняли решение отпустить футболистов в качестве свободных агентов.

Напомним, что Флик работал помощником Йохима Лёва в сборной Германии с 2006 по 2014 год, а до 2017 года занимал должность спортивного директора национальной команды.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
вчера в 06:18
Вариант вполне перспективный. Лёв и сам начинал помощником Клинсманна в сборной, а затем, став главным, проявил себя намного лучше последнего.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 ноября в 20:41
Клопп должен возгдавить Бундесманшафт, это должен быть его финиш, но, только после того, как воспитает для Ливерпуля достойного последователя, именно последователя а не переемника, всем здоровья и удачи
ХУБУЛ
ХУБУЛ
18 ноября в 18:54
Оставили бы Флика в покое.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 ноября в 17:28
Вот это правильно !
А Леву предложить место главного тренера России.
Посмотрим кто сильнее , если конечно Лева не вступит в сговор с Мутко как Капелла.
kolpankolpan
kolpankolpan
18 ноября в 16:08
Бундесы вчера как после общего вируса. Ни бега ни прессинга. Только обозначались рядом. Защита как у сборной Росии дырявая. Лева так же как и Черкес на центральных сэкономил.
Bon Scott
Bon Scott
18 ноября в 15:22
Вроде решили оставить слабозадого
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
18 ноября в 15:02
в сб. Германии непонятный состав, молодых куча! может проблема в не сыгранности?
Брулин
Брулин
18 ноября в 14:35
Руки прочь от Ханси Флика! Пусть тренирует Баварию и дальше!
А с Лёвом надо было ещё два года назад прощаться!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 ноября в 14:24
После той истории с нюханием попы, Лёва будто подменили. Нет уже той уверенности. И это в тот момент, когда та же Бавария является сильнейшим клубом мира.
Я на стреме
Я на стреме
18 ноября в 13:00
устали Лёв и сборная друг от друга
particular
particular
18 ноября в 12:40, ред.
У всех тренеров есть взлёты и падения... Немцы смогут обеспечить приемственность...
25процентный клоун
25процентный клоун
18 ноября в 12:21
Значит Флик и тащил эту сборную ранее
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 12:13
За гуманными успокаивающими фразами о действующем лимите доверия обычно следуют освежающие, как мощная инъекция адреналина, рокировки.
shlomo
shlomo
18 ноября в 12:10
Посмотрим на развитие ситуации....
Homelander
Homelander
18 ноября в 12:03, ред.
6-0 это жесткое основание, либо Испания Энрике походу супермощная перед ЧМ становится, скок простили то Нойера там могло 10 голов бытью..)))
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 11:55
Моментальная реакция на вчерашний разгром?
Если это будет в интересах Флика, то почему бы и нет.
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