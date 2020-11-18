В «Фиорентине» опровергли слухи о приглашении Де Росси на пост наставника

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что клуб не предлагал пост главного тренера. Недавно на посту наставника «Фио» Джузеппе Якини сменил Чезаре Пранделли.

Мы доверяли [Джузеппе] Якини и никогда ни с кем не разговаривали. Так много имен всплыло, пока мы боролись за выживание. Мне не нравилось то, что говорили о [Даниэле] Де Росси, которого я никогда даже не встречал.

У меня есть философия меритократии. Якини показывал средние результаты, если судить за последние 20 лет.

Пранделли влюблен в этот город, он действительно счастлив быть здесь, и мы счастливы видеть его у нас.

Он доставит нам массу удовольствия. Он знает, чего мы хотим, он работает с командой уже несколько дней, сейчас другие игроки вернутся со сборных, и он будет работать со всей группой.