Чемпионство, конфликт с легендой и бегство от фанатов. Последний сезон Эленио Эрреры в «Барсе»

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12 января 2021, 03:02

«Соккер.ру» рассказывает о походе «Барселоны» сразу за двумя еврокубками.

В прошлой главе вы могли прочитать, как аргентинский «Маг» Эленио Эррера сделал дубль с «Барселоной» — выиграл чемпионат Испании и Кубок генералиссимуса. Теперь «сине-гранатовым» предстояли сражения не только на внутренних фронтах. «Барсе» предстоял дебют в Кубке чемпионов, — турнире, в котором неизменно (все 4 предыдущих раза) побеждал мадридский «Реал». Но в сезоне 1958-59 барселонцы вышли также в четвертьфинал Кубка ярмарок. Как быть? Не бросать же второй международный турнир на столь продвинутой стадии?

Ехал на ярмарку Эррера-купец

Было принято решение играть сразу в двух кубках. Вопрос, а что, так можно было? Тогда — да. Кубок ярмарок проводился всего второй раз. Первый розыгрыш, как вы помните, растянулся на три года. На второй отвели два. Будущий Кубок УЕФА пока не находился в ведении самого УЕФА , а стало быть участие сразу в двух турнирах не возбранялось. Кроме того в розыгрыше Кубка ярмарок принимали участие, во всяком случае официально, команды городов, принимавших международные ярмарки. Однако во втором турнире это положение становилось всё более формальным. Например, команда Милана представляла собой «Интер», а английскую столицу представляла не собранная с бору по сосенке команда Лондона, а «Челси».

Итак, «Барселоне» предстояли сражения на четырёх фронтах. Но у Эленио Эрреры был ещё «пятый заяц». Он взялся и за подготовку сборной Испании к первому розыгрышу Кубка Европы. Нагрузка — безумная. Но Маг придерживался принципа «зато заплатят мне вдвойне и за двоих меня накормят», поэтому и взвалил эту ношу на свои плечи.

Состав «Барселоны» не претерпел больших изменений. Ушли три резервных вратаря — Франсиско Гойколеа, Франсеск Ларранс и Педро Эстремс, добавился аргентинский страж ворот Карлос Медрано. Всё равно за пост номер один отвечал Андони Рамальетс. В запасе уже упомянутый Медрано и Хуан Сельгран. Четвёрка основных защитников — Ферран Оливелья, Сигфрид Грасия, Жоан Сегарра и Родри могла преобразоваться в пятёрку с выходом Эрика Генсаны. Также под рукой имелись Исидро Флотатс, Пепе Пинто, Карлос Бруге и Льоренс Рифе. В полузащиту Эррера ставил теперь двух футболистов — компанию Луису Суаресу составлял Марти Верхес. Могли усилить игру Энрике Рибельес и Мигель Лойяса.

В нападении Маг прибегал к разным вариантам. Почти всегда находилось место для парагвайца Эулохио Мартинеса и бразильца Эваристо Маседы. Но в связи с уменьшением числа форвардов до четырёх, а то и трёх, уже не столь неприкосновенным чувствовал себя Ладислао Кубала, не говоря уже о Золтане Циборе и Шандоре Кочише. Кроме того, два с половиной немолодых уже венгра (Кубала был наполовину словаком) образовали тёплую компанию, любившую весело провести время. Что не нравилось педанту Эррере, учредившему штрафы за нарушение дисциплины. И венгерская троица нередко оплачивала в клубной кассе квитанции, выписанные тренером. Всё это вело к напряжению. Особенно злился Кубала, игравший за «Барсу» девятый сезон и поэтому считавший, что ему можно всё. Но вернёмся к кадрам. Также в атаке выходили Рамон Вильяверде, Хусто Техеда, Луис Колл и новичок Андрес Альвите, откликавшийся на прозвище Суко. Как видим, состав «Барселоны» слабее не стал.

Вынос «Интера» и «Милана»

Новый сезон для «Барсы» начался в конце предыдущего — в мае 1959. В четвертьфинале Кубка ярмарок «сине-гранатовые» принимали «Интер». Составы обеих команд были, скажем так, далеки от оптимальных. Что не помешало хозяевам победить 4:0 — дубль Рибельеса, голы Вильяверде и Сегарры. Перед ответным матчем, запланированным аж на конец сентября, был создан хороший задел. А в начале сентября «Барселона» провела в Софии свой премьерный матч Кубка чемпионов. Ничья 2:2 с Центральным Домом Народной Армии, сокращённо ЦДНА. А там и новый чемпионат стартовал. Чемпион с ходу разобрался на «Камп Ноу» с «Атлетиком» из Бильбао 4:1, но следом проиграл в гостях «Эльче» 1:2. Болгарскому ЦДНА в Барселоне не поздоровилось — 6:2. По хет-трику соорудили Кубала и Эваристо. С «Интером» в Милане тоже разобрались 4:2. Так чемпион Испании в течение недели перешагнул сразу два барьера в еврокубках.

В чемпионате дела шли с переменным успехом. «Барселона» могла обыграть «Атлетико» в Мадриде (1:0), разгромить «Севилью» на «Камп Ноу» (5:0), уничтожить на Канарах «Лас-Пальмас» (8:0), но как-то буднично проиграть в гостях «Овьедо» (0:2). Игра сразу в двух международных турнирах требовала дополнительных усилий. В октябре предстояло провести первый полуфинальный матч в Кубке ярмарок со сборной Белграда (за этой вывеской скрывалась «Црвена Звезда»), а на ноябрь были запланированы ответка и две встречи 1/8 финала Кубка чемпионов с «Миланом».

В столице Югославии всё завершилось ничьей 1:1. Бора Костич ответил точным попаданием на гол Эваристо. В Барселоне хозяева выиграли 3:1 — Кубала, Эваристо и Мартинес. Забили бы больше, если б не прекрасная игра вратаря Милутина Шошкича. «Барселона» во второй раз вышла в финал Кубка ярмарок. С «Миланом» всё прошло легче — 2:0 на «Сан-Сиро» за счёт голов Суареса и Верхеса и убедительные домашние 5:1 — два гола Кубалы, по одному Мартинеса, Сегарры и Цибора. Теперь можно было сосредоточиться на делах домашних, ведь четвертьфиналы Кубка чемпионов были запланировали на февраль и март.

Фотофиниш в пользу «Барсы»

В чемпионате «Реал» выиграл Эль Класико на «Сантьяго Бернабеу» 2:0 и потом долго смаковал эту победу. Но самые непростые дни настали зимой. В декабре и начале января «Барса» потерпела три поражения в четырёх турах. Да ещё весьма увесистых — 0:2 от «Валенсии», 1:3 от «Сарагосы» и 1:4 — от «Атлетика». Чемпион отступил на третье место, отставая от «Реала» на четыре очка. Для короткого в ту пору первенства Испании (30 туров) это было немало.

Однако «Барселона» довольно резко вышла из кризиса. Более того, в оставшихся 14 турах «сине-гранатовые» потеряли лишь одно очко — в Сан-Себастьяне. «Реал» тоже был обыгран на «Камп Ноу» со счётом 3:1. Альфредо Ди Стефано возразил на гол Кочиша точным попаданием, но Мартинес и Вильяверде в течение полутора минут сломали мадридцев окончательно. На финиш два непримиримых соперника пришли с одинаковым количеством очков. Пришлось считать разницу мячей. У «Барселоны» она оказалась +58 (86:28) против +26 у «Реала» (92:36). Таким образом, «Барса» сохранила за собой чемпионский титул. Пригодились две победы над «Лас-Пальмасом» по 8:0.

Сборная Испании, которой Эррера руководил без отрыва от «Барселоны», дважды обыграла поляков в 1/8 финала первого Кубка Европы — 4:2 и 3:0. Но затем снялась. Дело в том, что в четвертьфинале испанцам досталась сборная СССР . Режим Франко запретил испанским футболистам играть с нашими, и советская команда была объявлена победительницей. Сборная СССР потом выиграла первый чемпионат континента. Эррера же остался у руля испанской сборной.

Победителей судят

Но вернёмся к еврокубкам. Сопротивления «Вулверхэмптона» в четвертьфинале «Барселона» не заметила. С «волков» дважды была спущена шкура. Сначала в Барселоне 4:0, а потом и в их логове — 5:2. «Сине-гранатовые» вышли в полуфинал, прямиком навстречу «Реалу». Конечно, встреча двух сильнейших команд Испании лучше бы подошла для финала, но жребий слеп.

Однако перед этими битвами гигантов в Кубке чемпионов барселонцам предстояло сыграть в первом из финалов Кубка ярмарок. Вторым соискателем трофея стала команда Бирмингема, а именно «Бирмингем Сити». Первая встреча, прошедшая на «Сент-Эндрюс», завершилась нулевой ничьей. Эррера тогда не подозревал, что во втором финале руководить игрой «сине-гранатовых» будет уже не он.

Первый полуфинал Кубка чемпионов, запланированный в Мадриде, должен был пройти через несколько дней после завершения чемпионата Испании. Злой «Реал», радостная «Барселона». Но Кубала, Цибор и Кочиш решили устроить себе «пора-пора-порадуемся на своём веку». Организатором мероприятия оказался Кубала, который давно раздражал Мага. Санкции последовали незамедлительно. Из всей троицы на поле «Сантьяго Бернабеу» вышел только Кочиш, а Кубала с Цибором были наказаны. Результат оказался неутешительным — «Реал» выиграл 3:1. Всё могла исправить ответная встреча в Барселоне. Но ожидаемого примирения не произошло. Кочиш свой гол забил уже после того, как Пушкаш положил два мяча в ворота Рамальетса, а в промежутке отличился Франсиско Хенто. Два раза по 1:3, и «Реал» снова вышел в финал, навстречу своей пятой победе.

Эррера же несколько переоценил своё влияние в команде. Кубала был куда больше любим болельщиками. Никто не бросил худого слова в адрес кумира, а опрометчиво вышедшему погулять по Барселоне Магу пришлось спасаться бегством от возмущённой толпы. Пришлось забежать в холл отеля, где на беду для тренера квартировался мадридский «Реал». Так закончилось двухлетнее пребывание Эрреры на посту главного тренера «Барселоны». Остаток сезона каталонцы доигрывали под командованием второго тренера Энрика Рабассы. Так решил президент Франсиск Миро-Санс.

Через неделю с небольшим Рабасса руководил действиями «Барселоны» в ответном финале Кубка ярмарок против «Бирмингем Сити». Реабилитированные Кубала и Цибор вышли с первых минут. Первый сделал два голевых паса второму. В итоге победа «сине-гранатовых» 4:1, и Кубок ярмарок остался в Барселоне. Рабасса получал поздравления, а Эррера почувствовал себя в шкуре своего предшественника Доминго Балманьи, отставленного между финалами первого розыгрыша Кубка ярмарок.

Однако взять Кубок страны у нового тренера не вышло. «Барселона» сложила с себя полномочия в четвертьфинале, уступив «Атлетику» из Бильбао — 3:1 и 0:3. А затем сложил уже свои полномочия и сам Рабасса. На его место позвали Любишу Брочича.

Эленио Эррера вскоре принял предложение «Интера», с которым добился наивысшего успеха в тренерской карьере — два Кубка чемпионов, два Межконтинентальных кубка и три Скудетто. «Барселона» будет ждать следующего чемпионства 14 лет. За это время «сине-гранатовыми» успели порулить 10 тренеров, и только одиннадцатый, Ринус Михелс, смог добыть заветный чемпионский трофей и следующий еврокубок, которым также стал Кубок ярмарок. Уже последний в истории.