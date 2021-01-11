В бутсах и в костюме. Зидан, Симеоне и Пирло тренируют команды, за которые играли

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11 января 2021, 15:25

И не только они — собрали внушительный список из 11 фамилий!

Зинедин Зидан (Франция)

Футболист «Реала»: 2001-2006 (227 матчей = 49 голов и 68 ассистов; 6 трофеев)

Тренер «Реала»: 2016-2018, 2019 — н.в. (235 матчей, 66.8% побед; 11 трофеев)

Зизу влюбил в себя болельщиков «Мадрида» еще в начале «нулевых», когда показывал волшебство на футбольном поле, его гол в финале Лиги чемпионов 2001/02 — один из величайших в истории «Королевского клуба». В качестве тренера француз оказался еще продуктивнее: выиграл со «сливочными» три Лиги чемпионов подряд и дважды приводил «Реал» к титулам в Ла Лиге. Зидан — это такой специальный футбольный магнит для золота и кубков.

Диего Симеоне (Аргентина)

Футболист «Атлетико»: 1994-1996, 2003-2005 (155 матчей = 29 голов и 3 ассиста; 2 трофея)

Тренер «Атлетико»: 2012 — н.в. (502 матча, 60.4% побед; 9 трофеев)

Диего Симеоне заслужил памятник близ стадиона «Атлетико». Все большие достижения «матрасников» новейшего времени связаны с именем Эль Чоло: в середине 90-х он был частью команды, сделавшей «Золотой дубль», а в качестве главного тренера «Атлетико» выиграл практически все, кроме Лиги чемпионов, в финалах которой дважды досаднейшим образом уступал соседям из «Реала».

Ханс-Дитер Флик (Германия)

Футболист «Баварии»: 1985-1990 (149 матчей = 7 голов и 5 ассистов; 6 трофеев)

Тренер «Баварии»: 2019 — н.в. (60 матчей, 85% побед; 5 трофеев)

Во второй половине 80-х Ханси Флик играл в полузащите «Баварии» рядом с Маттеусом и Бреме, четыре раза побеждал в Бундеслиге, а вот свой финал Кубка чемпионов в качестве футболиста проиграл — в 1987 году его «Бавария» проиграла «Порту». Зато в 2020 году «Бавария» под руководством Флика выиграла 5 трофеев, у Ханса-Дитера феноменальные 85% побед (51 виктория в 60 матчах) у руля мюнхенского суперклуба.

Рональд Куман (Нидерланды)

Футболист «Барселоны»: 1989-1995 (254 матча = 83 гола и 5 ассистов; 8 трофеев)

Тренер «Барселоны»: 2020 — н.в. (24 матча, 62.5% побед)

Рональд Куман был неотъемлемой частью каталонской Дрим-Тим времен Йохана Кройфа, голландец забил один из важнейших голов в истории «Барселоны» — единственный и победный в финале Кубка чемпионов 1991/92. Тогда «сине-гранатовые» впервые стали клубными чемпионами Европы. К тренеру Куману отношение пока скептическое, хотя последние матчи несколько пошатнули позиции противников Рональда.

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

Футболист «Манчестер Юнайтед»: 1996-2007 (365 матчей = 127 голов и 50 ассистов; 12 трофеев)

Тренер «Манчестер Юнайтед»: 2018 — н.в. (98 матчей, 54.1% побед)

Оле-Гуннар Сульшер был «суперсабом» в знаменитой команде сэра Алекса Фергюсона, именно норвежец забил победный гол «Баварии» в остросюжетной концовке финала Лиги чемпионов 1998/99. Как тренер Сульшер пока переживает взлеты и падения: в этом сезоне «красные дьяволы» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, зато претендуют на самые высокие места в АПЛ .

Андреа Пирло (Италия)

Футболист «Ювентуса»: 2011-2015 (164 матча = 19 голов и 71 ассист; 7 трофеев)

Тренер «Ювентуса»: 2020 — н.в. (22 матча, 63.6% побед)

Пирло добился больших успехов с «Миланом», которому отдал 10 лет жизни, выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии, а в «Ювентус» попал уже состоявшимся 32-летним футболистом. И выдал еще четыре блестящих сезона, в каждом из которых «бьянконери» завоевывали Скудетто. Теперь Андреа постарается продлить чемпионскую серию «Старой Синьоры» уже в качестве тренера.

Фрэнк Лэмпард (Англия)

Футболист «Челси»: 2001-2014 (648 матчей = 210 голов и 151 ассист; 13 трофеев)

Тренер «Челси»: 2019 — н.в. (81 матч, 51.9% побед)

Фрэнк Лэмпард — знаковый футболист для «Челси», лучший бомбардир в истории клуба и один из знаменосцев богатой на победы «эпохи Абрамовича». В качестве менеджера у Фрэнки дела идут не лучшим образом, однако фанаты «синих» продолжают поддерживать легенду.

Симоне Индзаги (Италия)

Футболист «Лацио»: 1999-2010 (196 матчей = 55 голов и 5 ассистов; 8 трофеев)

Тренер «Лацио»: 2016 — н.в. (218 матчей, 53.2% побед; 3 трофея)

Будучи футболистом Симоне Индзаги оформлял за «Лацио» «покер» в Лиге чемпионов, завоевывал Скудетто и другие трофеи, а добиться большего в плане индивидуальных показателей ему помешали травмы. У тренера Симоне Индзаги уже больше матчей за «Лацио», чем у него же в бытность футболистом. Награды тоже имеются. Один из самых многообещающих тренеров Италии.

Микель Артета (Испания)

Футболист «Арсенала»: 2011-2016 (150 матчей = 16 голов и 11 ассистов; 4 трофея)

Тренер «Арсенала»: 2019 — н.в. (56 матчей, 58.9% побед; 2 трофея)

«Арсенал» в середине турнирной таблицы АПЛ , но в последнее время дела идут лучше: у «канониров» серия из четырех побед во всех турнирах, а еще Микель Артета в первый же год своей работы смог завоевать парочку трофеев. Да и процент побед у него выше, чем у Лэмпарда и Сульшера.

Сержиу Консейсау (Португалия)

Футболист «Порту»: 1996-1998, 2004 (89 матчей = 11 голов и 15 ассистов; 5 трофеев)

Тренер «Порту»: 2017 — н.в. (187 матчей, 73.3% побед; 5 трофеев)

Сержиу Консейсау выступал за «Порту» перед отъездом в Италию и после возвращения из Серии A, где отметился в «Лацио», «Интере» и «Парме». Застал на «Драгау» Моуриньо, но победы в Лиге чемпионов не дождался — ушел в начале 2004 года из-за недостатка игровой практики. Три с половиной года назад Консейсау стал главным тренером «драконов» и уже успел дважды сделать их чемпионами Португалии.

Маурисио Почеттино (Аргентина)

Футболист ПСЖ : 2001-2003 (95 матчей = 6 голов)

Тренер ПСЖ : 2021 — н.в. (2 матча, 50% побед)

Маурисио Почеттино дважды присоединился к ПСЖ с разницей в 20 лет: в 2001 году в качестве футболиста, а сейчас уже в роли наставника. Представьте себе, даже выигрывал Кубок Интертото (за титул мы его считать, конечно, не будем) вместе с Роналдиньо на заре века, а теперь попробует завоевать первый тренерский трофей с помощью Неймара и Мбаппе.

Знаете ли вы что? Главными тренерами 9 из 16 команд, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов, являются их бывшие футболисты: все из представленного выше списка, кроме Артеты и Сульшера, которые поборются за победу в Лиге Европы.