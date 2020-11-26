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Реванш за Фолклендские острова, Рука Бога и золотой «ассист». Диего хватило одного ЧМ-86, чтобы всем всё доказать

26 ноября 2020, 09:57
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«Соккер.ру» рассказывает, как Диего Марадона сделал сборную Аргентины чемпионом мира.

Не хочу писать некролог Диего Марадоне — в них не будет недостатка. Вообще не хочу писать о великом футболисте как о покинувшем наш мир. Просто хочу вспомнить Диего Армандо, когда он был молод, полон сил и не знал всякой гадости. А именно о чемпионате мира 1986 года, который прошёл под знаком Марадоны.

Этот чемпионат мира стал вторым в биографии великого аргентинца. Премьера — Мундиаль-82 оказалась не то, что неудачной. Смазанной. Яркий матч с венграми, в котором десятый номер аргентинцев забил два мяча из четырёх. И, пожалуй, всё. В последующих матчах Диего запомнился лишь точным ударом в пах бразильцу Батиште. Многие из любителей футбола успели разочароваться в Диего. Маленький, кривоногий, склонный к полноте. Наверное, сам Диего понимал, что его первый чемпионат мира не задался. Поэтому ко второму подошёл к полной ответственностью.

За четыре года, разделявших два мировых первенства, в жизни Диего многое произошло. Шумный переход из «Бока Хуниорс» в «Барселону» за рекордную по тем временам сумму. Но там у него тоже получилось далеко не всё. Не провал, и на том хорошо. Много было объективных причин — гепатит, тяжёлый перелом ноги, но были и субъективные — соблазны большого города. Потом был счастливый билет в виде перехода в «Наполи».

Тушкой или чучелом

Чемпионат мира 1986 года должен был пройти в Колумбии. Но за три года до Мундиаля (это название вполне применимо для первенства, проводимого в испаноязычной стране) колумбийцы поняли, что напрасно взялись за гуж и отказались. ФИФА передоверил проведение турнира Мексике, которая успешно справилась с чемпионатом-1970. Но сборной Аргентины ещё предстояло туда попасть. Надо было выиграть групповой турнир, где кроме команды Диего Марадоны участвовали ещё команды Колумбии, Венесуэлы и Перу. Но в этой не самой сильной группе аргентинцы едва не провалились. Не сравняй Рикардо Гарека счёт в выездном матче с командой Перу, в Мексику бы поехали потомки инков. Но Гарека забил, принёс сборной Аргентины заветную путёвку. Перуанцы в следующий раз появились на чемпионате мира через 32 года, а в именно в 2018-м, когда первенство находилось у нас. И привёз их в Россию тот самый Гарека. Которого не оказалось в заявке сборной Аргентины. Вот такие коллизии.

Гарека был вычеркнут из списка лично Марадоной. Диего без особого блеска провёл отборочный турнир — забил три мяча и все три в ворота команды Венесуэлы, слабейшей из южноамериканских сборных. Однако место Марадоны в сборной сомнению не подлежало.

Блюдо, поданное холодным

После неудачного ЧМ-82 Карлос Билардо, сменивший у руля «альбиселесте» Сесара Луиса Менотти, решился форсировать смену поколений. Во-первых, чемпионы мира 1978 года не становились моложе, а новый тренер выстраивал команду на перспективу. Во-вторых, преданные Менотти футболисты не слишком жаловали Носатого Гинеколога. Так за глаза называли Карлоса Билардо из-за его нефутбольной специальности. Во-вторых, к комплектованию команды имел непосредственное отношение Диего Марадона. Билардо строил сборную вокруг Диего Армандо, и подбирал футболистов с учетом пожеланий главной звезды. Так не попали в сборную ровесники Марадоны Рамон Диас, Хуан Барбас и уже упомянутый Рикардо Гарека.

Диего Пассарелла, чемпион мира 1978 года и недруг Диего в заявку попал. Даром что в 1978 году Даниэль убедил тренера Сесара Луиса Менотти обойтись без Марадоны. Молод и зелен ещё. Но капитанская повязка перекочевала на левую руку Диего, а сам Даниэль ни разу не попал в запас. Официальная версия — аппендицит. Неофициальная — догадайтесь сами. Месть — блюдо, которое подают холодным.

Рука Божья и правило буравчика

Сборная Аргентины угодила в группу А с чемпионами мира итальянцами, болгарами и сборной Южной Кореи. Аргентинцы начинали турнир матчем с корейцами и выиграли без особых хлопот. Хорхе Вальдано (дважды) и Оскар Руджиери к началу второго тайма обеспечил результат. По воротам сборной Аргентины был нанесён всего один удар. Пак Чанг Сун пробил с дужки возле линии штрафной, без шансов для Нери Пумпидо. Следующий матч южноамериканцы проводили со сборной Италии, в рядах которой оставалось немало чемпионов мира. Один из них — Алессандро Альтобелли и забил первый мяч, реализовав 11-метровый на 6-й минуте. Аргентинцы ответили голом Марадоны, первым на турнире. Обыграв в заключительном туре группового этапа болгар с результатом 2:0, «альбиселесте» вышла в 1/8 финала с первого места. С не самой крепкой сборной Уругвая пришлось повозиться. Гол Педро Паскулли вывел аргентинцев в четвертьфинал, а там уже были англичане.

Встреча сборных Аргентины и Англии не могла не носить политической окраски. Всего четыре года прошло со времени вооружённого конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентинцы проиграли эту войну, и теперь победа на футбольном поле могла бы стать пусть и неполноценным, но реваншем.

Вот тут-то Диего и дал волю своему таланту. Один кинжальный проход из центра поля, второй, третий, четвертый. Однако свои голы Марадона приберег для второй половины игры. Сначала десятый номер сжульничал, подправив мяч в ворота Питера Шилтона «рукой божьей». А потом забил один красивейших голов в истории чемпионатов мира. Диего, словно нанизал на вертел, четверых англичан, потом вратаря и положил мяч в сетку. Английский тренер Бобби Робсон выпустил Джона Барнса. В отведенные ему 16 минут темнокожий нападающий истерзал противостоявшего на правом фланге Рикардо Хиусти. Кручёная передача Барнса нашла в штрафной Гари Линекера, который нанес разящий удар. За три минуты до конца основного времени Линекер бил из еще более выгодной позиции. Не попал. Аргентинцы выиграли 2:1 и вышли в полуфинал.

А там, в игре со сборной Бельгии, Марадона выдал ещё парочку шедевров. Диего положил два красивейших мяча в ворота «красных дьяволов». Описывать эти голы тяжело. Марадона проникал в бельгийскую оборону, словно буравчик. Лучше посмотрите видеоролик, и просто получите удовольствие. Даже бельгийский вратарь Жан-Мари Пфафф был очарован голами аргентинской десятки и после игры обменял свой свитер на футболку своего главного обидчика. Сборная Аргентины победила, и теперь её ждал финал с командой Западной Германии.

Организаторы чемпионата мира назвали лучшего вратаря турнира, не дожидаясь решающей встречи. Им стал немец Харальд Шумахер, что было справедливо. Немало специалистов полагали, что вратарский фактор станет решающим в определении нового чемпиона, и отдавали победу Манншафт. При всём уважении к Марадоне.

Но в матче за золото Шумахер грубо ошибся, задержавшись с выходом на перехват, и защитник Хосе Луис Браун забил самый главный гол в своей карьере. Второй мяч аргентинцы провели уже без помощи вратаря соперников. Через пять минут после перерыва отличился Хорхе Вальдано. Но немцы в который раз показали свой неуступчивый характер, отыграв два мяча.

Аргентинский голкипер Нери Пумпидо понадеялся на полузащитника Эктора Энрике. Напрасно, ведь аргентинец не уследил за Карлом-Хайнцем Румменигге. Вратарь вмешался в эпизод слишком поздно, нападающий сборной ФРГ протолкнул мяч в ворота, едва не сев на шпагат. Настроение южноамериканцев заметно ухудшилось. Они стали нервничать, допускать ошибки. Пумпидо зачем-то коснулся мяча, летевшего мимо ворот. Не поймал, а именно коснулся, упустив его на совершенно необязательный угловой. Последовала подача, Томас Бертольд выиграл воздух у высокого бородача Серхио Батисты и сбросил мяч на кучерявую голову Руди Фёллеру. Легкий кивок, и мяч, скользнув по перчаткам вратаря, пересёк заветную линию – 2:2.

Но всё сложилось хорошо. Для сборной Аргентины, разумеется. Диего Марадона вырвался из невидимых тисков, в которые его зажал Лотар Маттеус. Капитан отправил длинным пасом в забег Хорхе Бурручагу, а тот довёл дело до конца – 3:2. Отыграть этот гол «альбиселесте» немцам не позволили. Голевой пас Марадоны стоил иного гола, а то и нескольких.

Сборная Аргентины снова чемпион мира. Но уже не команда звёзд, как это было в семьдесят восьмом. На этот раз золотой кубок достался мегазвезде – коренастому крепышу и его свите.

В июле 1986 года Буэнос-Айрес принимал вернувшихся из Мексики чемпионов мира. Тысячи людей собрались в аэропорту, чтобы встретить тех, кто подарил стране праздник. И над всеми плакатами, посвященными Диего Марадоне и его товарищам, висела выведенная крупными буквами на белом холсте фраза «Прости нас, Билардо». Было за что. Именно тандем Носатого Гинеколога и Диего Армандо принёс Аргентине Кубок мира. Второй и пока последний.

Диего же доказал, что он действительно велик и ужасен. Лидерские качества, скорость, дриблинг, красивейшие и важнейшие голы. И бешеная популярность во всём мире. Например, в Болгарии кроссовки стали называть маратонками. Конечно, в честь Марафона. Но, согласитесь, в слове маратонки слышится фамилия аргентинского капитана. А в нашей стране Анне Вески выступила на Песне-86 с номером «Самба с Марадоной». Тогда никто не задавался вопросом, почему аргентинец должен был приглашать на бразильскую самбу, а не на аргентинское танго. «Марадона, Марадона, Марадона ненадолго свой футбол останови. Пригласи меня на самбу, Марадона. Побеседуем о жизни и любви».

Потом было много хорошего и плохого. Играл прекрасно, жил, как умел. И ушёл ровно через четыре года после своего друга, ещё одного великого латиноамериканца Фиделя Кастро.

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Все комментарии
League1
League1 ответ DXTK (раскрыть)
26 ноября в 19:01
Тот аргентинец, который Великий футболист Диего Армандо Марадона, плохо вспоминал барселону, говорил, что переход в «Барселону» был ошибкой.
Valeron112
Valeron112
26 ноября в 17:13
Неаполь жил Диего....и как бывает нет у нас вечности...
kts
kts
26 ноября в 16:36
Жил как умел... Действительно. За это его и любят. Это не глянцевая кукла.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
26 ноября в 14:54
Мне импонирует сб. Бразилии времен РРР ... но Марадона это феномен тех лет, он лучший игрок того века и Пеле ему не конкурент. Светлая память легенде футбола!
Estiva
Estiva
26 ноября в 14:19
ну и урод же этот Пассарелла...
Roger Young
Roger Young
26 ноября в 12:48
Спасибо Олегу за статью. Было интересно прочесть про этот Чемпионат мира
DXTK
DXTK ответ Я на стреме (раскрыть)
26 ноября в 12:03, ред.
А пеналда что смог бы на огороде играть?! - португалка спотыкался бы об бугорки и падал бы в штрафной прося пенку..... а зная жесткий характер футболистов тех лет просто бы плаксу за такие симуляции, выносили бы с поля......
DXTK
DXTK ответ Я на стреме (раскрыть)
26 ноября в 12:00, ред.
..... Марадона, как и Месси сейчас, носил сине-гранатовые цвета......... а это что значит два великих аргентинца 20 и 21 века были частью Великой Барселоны и ее истории........

PS думаю возразить и крыть в таком положении нечем будет.
Drakulа
Drakulа
26 ноября в 11:37
    valt134
    valt134
    26 ноября в 11:34
    ВЕЛИКИЙ!!! Я не помню его игру на ЧМ 1986-го года. Моим кумиром был Рууд Гуллит, который феерил чуть попозже. Но я видел гениальные пасы Армандо Марадоны метров на 70 прямо в ноги партнёров на ЧМ 1994-го года. Он был уже в возрасте. Такое не забывается! Спасибо, МАСТЕР...
    arsenVS
    arsenVS
    26 ноября в 11:18
    Гений ! Легенда ! Человек !
    Caniggia
    Caniggia
    26 ноября в 10:58
    Эх, жаль Менотти в 1978 послушал Пассареллу и отцепил Марадону в последний момент. Возможно, уже тогда этот гений засверкал на ЧМ, как когда то Пеле и стал вторым 17 летним чемпионом мира. Тогда он ещё пацан, думал, что жизнь для него уже закончилась. Как же он ошибался! Спасибо за статью. Светлая память гениальному футболисту!
    Я на стреме
    Я на стреме
    26 ноября в 10:38, ред.
    не ребята Каталонцы....вашему "инопланетянину" (смог бы он вообще на таких огородах играть) до этого человека как до луны. такие турниры в одиночку вытаскивать.....!!
    да и в Наполи скорей всего тоже без Хави и Иньесты спокойно обходился
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    26 ноября в 10:28
    Человек с большим сердцем. Спасибо за статью, это действительно не было похоже на некролог.
    sv_1969
    sv_1969
    26 ноября в 10:23
    Спасибо за статью... Земля пухом
    JackNorz
    JackNorz
    26 ноября в 10:20
    Гений
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 ноября в 10:01
    Отличный был игрок...
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