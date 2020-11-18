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Столетие Бескова: голы англичанам, чемпионства «Спартака» и «Динамо», увольнение после финала Евро

сегодня, 15:02
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«Соккер.ру» вспоминает о великом российском тренере, который создал свой стиль.​

Англия. То самое турне. Возможно, его значение переоценивают в России – товарищеские матчи, неофициальные. Но чемпион СССР московское «Динамо» отправилось в Великобританию, где собрало 2 победы и 2 ничьи с разницей мячей 19:9. Бесков забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Без железного занавеса в 1946-м играл бы за «Ливерпуль» или МЮ.

Барин. Глаженая белая рубашка и галстук даже под спортивный костюм и кроссовки. Бескова прозвали Барином за подачу – классический герой кино или театральный режиссер, требовательный, жесткий. Барин. В галстуке и на «Мерседесе», как у космонавтов и Высоцкого. Машину эту любил, откручивал эмблему и носил в кармане, чтобы не украли.

Валерия. В рассказах о Бескове бывшие игроки и соратники вставляют фразу «любил женщин». Не в том смысле, что можно подумать. С единственной женой Валерий Николаевной познакомился за пару дней до турне в Англии. В его случае «любил женщин» означает «уважал» и «требовал ценить». Жена была актрисой, прожили вместе всю жизнь Бескова.

Голуби. Во времена мегаполисов голуби – это крысы с крыльями. Но раньше фанатов разведения голубей на крышах хватало. У тренера был попугай, которого научил кричать «„Спартак“ — чемпион!» и «Костя Бесков пришел», а в родном районе Москвы еще и голубятня. Городскому ребенку хочется контакта с живой природой, а позже голуби стали метафорой футболистов – надо кормить, выращивать, а потом разлетаются.

«Динамо». Шутили, что у Бескова «голубая кровь». Незнающие шепотом переспрашивали, не были ли предки Константина Николаевича дворянами? Получали ответ: «Динамовец». Бесков тренировал всех – «Торпедо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Но играл только за московские «Металлург» и «Динамо», которое также возглавлял.

Евро-1964. Испанцы выиграли финал у действующих обладателей кубка Европы – сборной СССР. Всего 2:1, Бернабеу был готов забрать в «Реал» не только Яшина, пользуясь знакомой схемой побега из социалистического лагеря на Запад. Но в Кремле нашли «козла отпущения» — тренера команды Бескова. Константин Иванович за выход в финал (!) был обвинен в грубых ошибках и отстранен от работы.

Интеллект. Бесков был из простой семьи, и все удивлялись, откуда интеллигентность. Есть подозрения, что из-за окружения. Начал ходить в театр, читал книги, позже выучил английский. Занимался наукой после футбола, но стипендия была настолько маленькой, что бросил. Стал помощником тренеров сборной и пошел в «Торпедо» — семью надо кормить.

Кубок Кубков. Российские тренеры в союзные времена не выигрывали еврокубки, украинец Лобановский и грузин Ахалкаци брали Кубок Кубков, но позже. А Бесков показал путь с «Динамо». В турнире сезона-1971/72 его команда прошла в решающих раундах — «Црвену Звезду» и берлинское «Динамо». В финале пытались отыграться против «Рейнджерс», но команда, что оставила за бортом «Торино» и «Баварию», победила 3:2. Но финал еврокубка — успех, единственный для российских клубов в 20 веке.

Лобановский. Физика против лирики? Не совсем, короткий пас и кружева были нужны, чтобы меньше бегать. У Лобановского были темп и подготовка, но легенды ставили на жесткость подхода. Даже иностранцы выделяют противостояния Фергюсона и Венгера, Менотти и Билардо, Сакки и Капелло, Моуриньо и Гвардиолы, а рядом – Москвы и Киева: Бескова и Лобановского.

«Металлург». Бесков – москвич по месту рождения. В 18 лет он стал лучшим снайпером чемпионата СССР в команде «Металлург» (до этого называли «Серп и Молот»), и это первый профессиональный клуб юного форварда, что с центра в «Динамо» перешел на левый фланг.

Невозможный. Не будем врать, рисуя милого дедушку, каким в старости может стать Клопп. Бесков был жестче, его звали Невозможным. Тяжелый характер, жесткие оценки, набор Лобановского: «Я разбираюсь в футболе лучше вас, идите далеко и прямо». Не спорим, разбирался.

Олимпиада. После поражения от Югославии на Олимпиаде-52 в переигровке доживавший последние годы Сталин успел отыграться на тренере Аркадьеве – отстранили. И футболиста Бескова, который с травмой отдавал передачи на Боброва, тоже лишили звания заслуженного мастера спорта на время до реабилитации.

Поиски. Бесков не сразу стал великим тренером. Это не история Моуриньо. Бесков начал с конфликтов, перешел на работу в ФШМ (футбольная школа, где учились 4 чемпиона Европы и десятки чемпионов СССР). Потом был Евро-64 со сборной, новая отставка. «Заря» по наводке Ворошилова, «Локомотив». И в «Динамо» не задержался на десять лет. Бесков нашел «Спартак» в 57 лет, в возрасте нынешнего Моуриньо.

Родственники. Отец Иван Григорьевич был рабочим на московских заводах. Маму звали Анной, воспитывала Костю. На футбол Бескова впервые отвел дядя Иван. Дочь Бескова – Любовь, была замужем за Владимиром Федотовым, легендой ЦСКА. А внук Григорий Владимирович сегодня подарил музею «Спартака» свисток, секундомер и ключи от старого кабинета Бескова в «Тарасовке».

«Спартак». Бескову не все были рады – «динамовец», но набрал салат из молодежи (Черенков, Дасаев, Ярцев) и ветеранов, отчислял звезд. А через 2 года опередил «Шхатер» и «Динамо», стал чемпионом. В «Спартаке» Бескову позволили быть и режиссером, и барином, и невозможным.

Трофеи. Не наставник о кубках, а о стиле. Взял 3 титула со «Спартаком» за 12 лет, но ценили его не за это. С «Динамо» был успешным в Кубке – две победы в СССР, одна уже в России на прощание, в 1995-м завершил тренерскую карьеру. Бесков уступал нередко, в том числе на международном уровне, но красота побеждала.

Учителя. В 1937-м Борис Аркадьев – великий петербуржец, заметил будущего великого москвича, 17-летнего форварда Бескова. Позже, уже в «Динамо», Костю тренировал не только Борис Андреевич, но и Якушин, с которым выиграли чемпионат СССР. Тренеров формируют тренеры, важно упомянуть учителей Бескова.

Форвард. Бесков забил 126 голов, стал одним из первых участников клуба Григория Федотова. Класс форварда Константина видели в международных матчах, и в турне по Англии, и в турне по Скандинавии. Жаль, сборной с 1935-го по 1952-й не существовало, Бесков потерял шанс стать мировой звездой.

Цитата. Опытный Бесков был согласен с мнением, что футбол так популярен, поскольку в нем много жизни:

За что миллионы людей на планете так пылко любят футбол? Понятно: за состязательность. За сочетание спорта с искусством. За то, что футбол — как сама жизнь, он — одно из её проявлений, и, как в жизни, серьёзное уживается в нём со смешным, суровое — с трогательным.

Эстетика. Игра – спектакль, для зрителя. «Спартак» заиграл комбинационно, а режиссер по призванию Бесков делал то, что хотел. Добавил дисциплины, вернул «красно-белых» в элиту и дважды был чемпионом. А эстетика создала легенду и подарила народную любовь. Бескову так было приятнее, питался эмоциями трибун.

Я. Каждый человек может с разными людьми вести себя по-разному. Кого-то Бесков любил – те отзываются как о Легенде. С кем-то не дружил – от тех услышим о сложном характере. Знакомясь с мужчиной, родившимся 18 ноября 100 лет назад, становится понятно, что это был человек эпохи длинных предложений, искусства и романтики, которую успешно опошлили.

Но нет сомнений, что это один из величайших российских тренеров всех времен. А если говорить о верности стилю, то Бесков уникален. Личностей подобного масштаба, чтобы во время утренней прогулки думали о сюжете сложной новой пьесы, которую вчера увидели в театре, а в связи с действием произведения — о психологии коллектива и влиянии искусства на футбол, сейчас остро не хватает. Бесков – большая фигура.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 15:53
Во были времена! За второе место на чемпионате Европы тренера увольняли!!!! Сейчас бы песни пели о таком тренере и результате!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Большое спасибо за статью.....очень много нового узнал о Константине Ивановиче... Тренер всея Руси, что еще можно сказать.....особенностью тренерского стиля Бескова было то, что он предпочитал наблюдать за матчем своей команды не со скамейки запасных, а с трибуны....и еще у Бескова было соперничество с Лобановским, но ни один из них не сказал в адрес другого критических слов....это говорит о том, что они оба были суперкорректными людьми....современным тренерам есть, на каких примерах учиться.....
мангo
мангo
сегодня в 15:04
Да оставил страницы в истории!
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