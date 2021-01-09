Аргентинский «Маг» у руля «Барселоны». Необычная схема, три победы над «Реалом» и «золотой дубль»

1610215236

09 января 2021, 21:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «сине-гранатовые» бросили вызов трёхкратному обладателю Кубка чемпионов и что из этого получилось.

Вы уже могли прочитать и о трёх первых розыгрышах Кубка чемпионов, и первом Кубке ярмарок, длившемся долгих три года. Если не забыли, то в главном еврокубке неизменно побеждал «Реал», а первым победителем Кубка ярмарок стала «Барселона», обыгравшая в финале объединённую команду Лондона. Решающий матч — второй финал, был выигран под руководством тренера Эленио Эрреры. Но аргентинец принял дела за несколько дней до этого события, поэтому должен был разделить триумф с предшественником — Доменеком Балманьей, который, собственно, и проделал большую часть работы.

Эррера и его схема

Сезон 1958-59 должен был стать для «Мага» (прозвище Эрреры) первым полнокровным на посту тренера «Барсы». Эленио хорошо знал испанский футбол. Он дважды выигрывал Ла Лигу с «Атлетико». Опыт работы с «Депортиво», «Малагой» и «Севильей» был не столь впечатляющим, однако репутация уже сложилась. Да и недостатка в амбициях не было. Складывающаяся гегемония «Реала» начинала раздражать.

Венгерские события 1956 года и бегство части «золотых мадьяр» из родной страны были использованы не только «Реалом», приютившим Ференца Пушкаша. Два игрока блестящей сборной Венгрии (Шандор Кочиш и Золтан Цибор) оказались в «Барселоне», причём способствовал их переходу гражданин мира Ладислав Кубала, к тому времени нападающий сборной Испании и лидер «сине-гранатовых». Из «Кондаля» вернулся воспитанник клуба Франсиско Родригес Гарсия (или просто Родри). Ему сразу нашлось место в стартовом составе команды Эленио Эрреры. Аргентинский «Маг» использовал причудливую, даже несколько дикую для современного болельщика расстановку – 4-1-5.

Но обо всём по порядку. Ворота защищал блистательный Андони Рамальетс, награждённый традиционным для испаноязычных стран вратарским прозвищем «Кот». В нашем случае «Кот Каталонии», даром что во времена диктатуры Франко использование слова Каталония было нежелательным. К тройке блистательных защитников (Сигфрид Гарсия, Жоан Сергара и Ферран Оливелья) присоединился Родри, неплохо знавший товарищей по школе «Барселоны». Тем самым единственным полузащитником был Луис Суарес. И блестящая пятёрка нападающих — Хусто Техада, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, Ладислав (к тому времени Ладислао) Кубала и бразилец Эваристо Маседа, успешно зарекомендовавший себя в предыдущем сезоне. Так состав «Барселоны» выглядел в идеале. В запасе: вратари Педро Эстремс и Франсеск Ларрац, защитники Энрик Генсана и Исидро Флотатс, полузащитники Энрике Рибельес, Марти Верхес и Эрмес Гонсалес, и нападающие парагваец Эулохио Мартинес, уругваец Рамон Вильяверде и собственный воспитанник Луис Колл. Если учесть, что оба венгра, особенно Кочиш, пропустили немало матчей, роль южноамериканцев была весьма важна.

«Барселоне» были поставлены задачи выиграть чемпионат и Кубок Испании, в то время Кубок Генералиссимуса, а также успешно стартовать в Кубке ярмарок, розыгрыш которого снова был растянут. На этот раз на два сезона. И ещё один момент. Команда проводила второй сезон на новеньком стадионе — «Камп Ноу».

Наперегонки с «Реалом»

В стартовом матче была разбита в щепки «Валенсия» — 6:0. По два гола на счету Эваристо и Мартинеса, по разу отличились Цибор и Кубала. Затем последовали ничья в Сан-Себастьяне и серия из четырёх побед. Во всех этих встречах Рамальетс хранил ворота на замке. Однако к первому в сезоне «Эль-Классико» каталонцы подошли вторыми. Действующий чемпион и победитель всех розыгрышей Кубка чемпионов был выпорот с результатом 4:0. Хет-трик Эваристо и гол Техады. На 74-й минуте повздорили Цибор и защитник мадридцев Хосе Сантамария, и четвёртый мяч «сине-гранатовые» забивали в формате 10 на 10. Рамальетс в пятый раз отыграл на ноль, а его команда возглавила таблицу.

Эйфория была развеяна в Хихоне, где местный тогда ещё «Реал» (не «Спортинг») ответил двумя точными попаданиями. Пришлось снова отойти на второе место. На первую позицию «Барса» вернулась только в декабре, успев к этому времени сыграть вничью с «Осасуной» и проиграть «Сарагосе».

Вся еврокубковая кампания состояла из двух матчей 1/8 финала. Остальная часть переносилась на сезон 1959-60. Попасть туда не составило затруднений. «Базель», точнее сборная Базеля, был обыгран дважды (2:1 в Швейцарии и 5:1 в Испании). Теперь команда Эрреры могла сосредоточиться на походе за чемпионством, благо что розыгрыш Кубка начинался уже после завершения первенства. «Королевский клуб» же продолжал поход за своим четвёртым Кубком чемпионов.

Перед второй игрой с «Реалом» каталонцы выдали серию из девяти побед и опережали мадридцев на одно очко. На «Сантьяго Бернабеу» хозяева взяли реванш (1:0). Единственный гол на счету однофамильца тренера гостей Хесуса Эрреры. «Королевский клуб» снова вырвался вперёд. Но в следующем же туре «Реал» проиграл соседям из «Атлетико», снова произошла смена лидера. До конца чемпионата «Барселона» потеряла лишь одно очко (Мадриде против «Атлетико»). Их главный соперник был бит в Бильбао 1:4, а потом ещё недосчитался очка в домашней игре с «Эспаньолом». На финише преимущество «Барселоны» над «Реалом» выразилось четырьмя очками. «Барса» стала чемпионом Испании в седьмой раз после шестилетней паузы и получила право сыграть в Кубке чемпионов. Как вскоре выяснилось, вместе с «Реалом», который в четвёртый раз подряд взял главный трофей европейского клубного футбола.

Кубок едет в Барселону

В Кубке Генералиссимуса команда Эленио Эрреры выбила поочерёдно «Мурсию», «Хихон», «Бетис», а в полуфинале на её пути снова возник мадридский «Реал». Первая игра проходила на «Сантьяго Бернабеу», и к перерыву хозяева вели 2:0. Но во втором тайме по дублю оформили Кочиш и Суарес, и первый раунд остался за «Барселоной» (4:2). На «Камп Ноу» хозяева также победили с разницей в два мяча (3:1) и вышли в финал. Справиться с «Гранадой» большого труда не составило (4:1). Два гола Кочиша плюс точные попадания Мартинеса и Техады. Есть пятнадцатый Кубок и «золотой дубль» в придачу! Плюс три победы над «Реалом» за сезон.

Естественно, работа Эленио Эрреры была удостоена наивысших оценок. Более того, аргентинцу предложили возглавить сборную Испании, а он охотно согласился совмещать две должности. За двойную плату, разумеется. Несложно догадаться, что следующий сезон обещал быть особенно напряжённым. Ведь «Барселоне» предстояло играть сразу в двух еврокубках. Про Кубок ярмарок вы, надеюсь, не забыли.