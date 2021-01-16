ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Чалов, Сафонов и Дивеев. 11 молодых футболистов для сборной России, за которыми нужно следить в новом году

16 января 2021, 13:01
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
00:00 / 00:00

Спойлер: многие не успели даже дебютировать!

Новый год будет сложным для всех сборных. Ждем континентальные турниры, перенесенные на год. Команда Черчесова начнет путь в Катар уже 24 марта в Мальте, через три дня в Сочи состоится поединок против команды Словении, а еще через три дня – выездной бой в Словакии.

Шесть суток – три матча. Между столицей Мальты и Сочи 3.5 тыс. километров, между Сочи и Братиславой – около 2.5 тысяч. Понятно, что в таком графике сборной Бельгии было бы непросто, не говоря о команде России. Нужно с пониманием относиться к необычному календарю, но дальше по курсу ведь Евро-2020.

Права на ошибку нет. Свежих побед, чтобы позволили назвать осенний вариант состава идеальным – тоже. Вот поэтому тема новых героев так важна для всех, кто желает национальной команде успехов. И есть хорошие новости – главный тренер не использовал весь кадровый потенциал. Заявление после Белграда, что новички плохие, было манипуляцией. Не всех опробовали для начала.

Вратарь

Матвей Сафонов, 21 год

Один из лучших вратарей первой части сезона, но без матчей за первую сборную. Хорошо, что Шунин в лучшей форме в жизни, но всякое может случиться в новом году. Поэтому пора подпускать Сафонова к первой команде, пора включать его в заявку вместо Джанаева или Гильерме. Идея с вызовом Акинфеева – плохая, а наигрывать Сафонова и Максименко логично, за ними будущее.

Защитники

Павел Маслов, 20 лет

Хорошо, что есть Марио Фернандес, но ведь нет основной связки в центре защиты. Не исключена также игра в три центральных защитника. А кто лучше Маслова это умеет из молодых россиян? Карпов – юный и склонен к жестким ошибкам, а Павел лучше реагировал на свои промахи. Учитывая, что теперь ему надо страховать Мозеса, – в 2021-м может заметно прибавить.

Игорь Дивеев, 21 год

Лучший молодой игрок России 2020 года, обладатель приза «Первая пятерка». За дебют в сборной такую же высокую оценку Игорь не получил, не повезло, но его заслуженно включили в список 50 футбольных талантов по версии экспертов УЕФА. Дивееву мало лет – всего 21, и он игрок формата де Лигта. Такие крепкие парни далеко идут, если работают со всех сил.

Роман Евгеньев, 21 год

Джекил и Хайд. В одних матчах это защитник для топ-5, с первым пасом низом, с умением прочитать момент, с лидерскими качествами. А потом наступает какое-то затмение, и тогда Евгеньев дико чудит. Роман – незрелый футболист, что простительно в его возрасте. Но сборной нужен новый центрбек, так что Маслов, Дивеев и Евгеньев уже в общем забеге.

Дмитрий Скопинцев, 23 года

Жиркову и Кудряшову в сумме тысяча лет, поэтому давно пора искать нового левого защитника для сборной России. У «Зенита» слева бразилец в оптимальном составе, как и у «Спартака». У ЦСКА на непривычной для себя позиции появлялся казах, у «Краснодара» — эквадорец. От прогресса Скопинцева тоже зависит вариативность слева в защите сборной.

Полузащитники

Денис Макаров, 22 года

Вне основы этой символической команды оставляем Кучаева, Марадишвили, Ломовицкого, Максименко, Карпова, Степанова, Уткина, Ахметова, Мостового, Кругового, Тугарева, Жамалетдинова, Грулева, младшего Бакаева, Сулейманова, Магкеева, то есть на самом деле круг молодых ребят с потенциалом шире в 2-3 раза. Но Макарова отличает умение создавать моменты – и для себя, и для других. Такие игроки необычные, как Ерохин, и если будет прогрессировать – Черчесов заметит Дениса.

Даниил Фомин, 23 года

У Фомина есть параметры, что позволяют увидеть в нем сильного хавбека «от штрафной до штрафной». Посмотрим, как у него пойдут дела весной в «Динамо», но с учетом травмы Баринова и нестабильности нескольких игроков, которых пробовали в опорной зоне сборной – Оздоева и Ахметова, про Даниила не забывайте.

Иван Обляков, 22 года

Очень молодой, универсальный, многогранный – умеет и отбирать мяч, и создавать моменты, и бить по воротам любит. Активный игрок, так что если в будущем Обляков будет играть зрело, а не как в текущем сезоне, когда набивал статистику и не обеспечивал ЦСКА стабильные победы – будет в сборной. Ивану важно найти идеальное место на поле, пока он всюду и нигде.

Даниил Лесовой, 23 года

Ложноположительный тест на коронавирус сорвал дебют за сборную, но Лесовой отличается неплохой результативностью, выбрал «Динамо», а не «Зенит», чтобы чаще появляться на поле. У москвичей есть проблемы с результативностью тех, кто играет на острие, так что техничный Даниил может раскрыться еще сильнее. Подходит на роль джокера, ведь может протащить мяч вперед самостоятельно.

Нападающие

Федор Чалов, 22 года

Неоднозначный нападающий. Но отличается тем, что обычно возвращается после кризисных отрезков. Возможно, хет-трик «Ростову» и потенциальный уход Гайча в аренду вернет ЦСКА того самого Федора, что становился лучшим снайпером сезона в РПЛ. Возможно, ведь Ганчаренко на посту, Влашич с его пасами остается. Если Чалов подтянет реализацию – будет в сборной.

Александр Соболев, 23 года

Еще один кандидат. С одной стороны, Соболеву мешает факт, что Дзюба – основной тяжелый форвард сборной. С другой, Черчесов вызывал Заболотного, то есть он предпочитает рослых нападающих и схему с одним чистым форвардом. Антон не реализовал моменты в Белграде, а Александр не смог сыграть в том матче из-за травмы. Но он нужен на поле каждый раз, когда Дзюбу нужно подстраховать. А позже может заменить Артема полноценно, если будет в форме на клубном уровне.

Жалобы на состав бессмысленные?

Пока не наиграли половину этого списка – да. Тут ведь специально нет никого, кому сейчас больше 23 лет. А ведь есть еще ребята возраста Баринова или братьев Миранчуков, а их потенциал сборная тоже пока не использовала. В 2021 году у команды многое получится, если перестанут сочинять сказку о плохой молодежи.

Пора наигрывать лучших и использовать джокеров. Не совсем случайно выше отсылка к дикому календарю. В таком безумном графике в отборе к ЧМ с тремя матчами за неделю, или на Евро после клубного сезона выход на замену Лесового, Чалова или Соболева может быть таким полезным, как появление Черышева и Дзюбы против Саудовской Аравии.

Далеко не все соперники России грозные, но оборону Мальты, Кипра, Словении или Финляндии тоже надо сломать. А еще от этих оппонентов нельзя пропускать, защита осталась проблемным местом. Если взвалить все задачи года минимум с 13 официальными матчами сборной на плечи Шунина, Джикии, Жиркова, Головина и Дзюбы, то порадовать решающими победами вряд ли получится.

Роналду и Лукаку включены в символическую сборную текущего сезона Серии А
26 января ФотоКомментарии7
Суарес, Диаш и Жота. Лучшие футбольные трансферы сезона 2020/21
23 январяСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии2
Месси и Роналду вошли в состав символической сборной УЕФА 2020 года
20 января Комментарии19
Лучше звоните Черчесову! Легионеры РПЛ, которые могли бы помочь сборной России
11 январяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии17
И Златан такой молодой. Буффон, Ибрагимович, Бруну Алвеш и другие крутые «деды» в футболе
10 январяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии14
Чемпионы мира, «Святой Икер», легенды «Ромы», «Барсы» и «Атлетико». Они ушли из футбола в 2020 году
06 январяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
17 января в 10:32
Если не нашлось место Глебову из Ростова то автор не смотрел матчи с его участием , я скажу так у него спортивной злости больше чем у всех вместе взятых здесь и чисто мое мнение он из за желания играть которое у него есть должен стоять выше всех,в сборной должны играть игроки чьи глаза должны гореть игрой
13 RUS
13 RUS
17 января в 10:21
В итоге как обычно поедут Жирков, Зеболотный, Кокорин и другие товарищи усатого
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 07:20
По поводу Облякова - это прям в десяточку!!!
амурец
амурец
17 января в 03:31
Сафонова постепенно надо подводить, как он играет в международных матчах уже видели
виктор бочарников
виктор бочарников
16 января в 16:43
Тренер сбоной Черчесов? А это не тот ли самый дядька,который рассказывал нам про позолоченную молодеж ?вряд-ли он будет эксперемнтировать с ними,скорее всего заездит до смерти дедушку Жиркова,ну и рукоблуд у нас тоже незаменимый.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 января в 15:34, ред.
Главное им без травм и закрепиться в основе своих клубов. А там все от них зависет.
Аксинья
Аксинья
16 января в 15:05
Почему в списке нет вечно молодого Жиркова - полное безобразие...
particular
particular
16 января в 14:12
Возможно, это игроки для следующего тренера Сборной...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
16 января в 13:42
У нас и Кокорин в 30 лет молодой и пепспективный.
Может когда - нмбудь в Европу уедет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 января в 13:41
Реально из этого списка в сборной могут заиграть и то при условии, что Черчесов соизволит вызвать всего трое. Сафонов, Соболев и Дивеев.
shlomo
shlomo
16 января в 13:17
Спасибо за статью....то мы будет за ними присматривать, то это точно....а как бы хотелось, чтобы этим занялся тренерский штаб нашей сборной во главе с Саламычем....он даже на игре с карликами не может себе позволить выпустить новых...ладно, как говориться проехали, вернее "по нам прокатились"....полностью согласен с автором про воротничка Матвея Сафонова.... что касается нашего Чемпа, то первым номером, как не крути это Игор Акинфеев (он в очередной раз доказывает свой высокий класс....), а вот вторым поставлю Матвея Сафонова из Краснодара..... отмечу спартаковца Александра Максименко ( который хоть и допускает ошибки, но выглядит более-менее стабильно)....голкиперы это особая каста....ремесло их специфично, путь к профессиональным вершинам долог и тернист.... психологическая устойчивость вот чем необходимо от матча к матчу дополнять умение управляться с мячом....и удается это, как правило, опытным мастерам, хотя случаются и исключения и на мой взгляд Матвей Сафонов одно из них.....
1-я конная
1-я конная
16 января в 13:14
Да Гайча наоборот надо в пару с Чаловым ставить. Надеюсь весной увидеть эту связку в действии
volga.kot
volga.kot
16 января в 13:07
Все они пропадут как и многие другие в нашем футболе! В серьёзный клуб надо европейский и там расти в настоящего мастера
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 января в 13:05
Очень скудные таланты
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100