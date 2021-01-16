Чалов, Сафонов и Дивеев. 11 молодых футболистов для сборной России, за которыми нужно следить в новом году

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16 января 2021, 13:01

Спойлер: многие не успели даже дебютировать!

Новый год будет сложным для всех сборных. Ждем континентальные турниры, перенесенные на год. Команда Черчесова начнет путь в Катар уже 24 марта в Мальте, через три дня в Сочи состоится поединок против команды Словении, а еще через три дня – выездной бой в Словакии.

Шесть суток – три матча. Между столицей Мальты и Сочи 3.5 тыс. километров, между Сочи и Братиславой – около 2.5 тысяч. Понятно, что в таком графике сборной Бельгии было бы непросто, не говоря о команде России. Нужно с пониманием относиться к необычному календарю, но дальше по курсу ведь Евро-2020.

Права на ошибку нет. Свежих побед, чтобы позволили назвать осенний вариант состава идеальным – тоже. Вот поэтому тема новых героев так важна для всех, кто желает национальной команде успехов. И есть хорошие новости – главный тренер не использовал весь кадровый потенциал. Заявление после Белграда, что новички плохие, было манипуляцией. Не всех опробовали для начала.

Вратарь

Матвей Сафонов, 21 год

Один из лучших вратарей первой части сезона, но без матчей за первую сборную. Хорошо, что Шунин в лучшей форме в жизни, но всякое может случиться в новом году. Поэтому пора подпускать Сафонова к первой команде, пора включать его в заявку вместо Джанаева или Гильерме. Идея с вызовом Акинфеева – плохая, а наигрывать Сафонова и Максименко логично, за ними будущее.

Защитники

Павел Маслов, 20 лет

Хорошо, что есть Марио Фернандес, но ведь нет основной связки в центре защиты. Не исключена также игра в три центральных защитника. А кто лучше Маслова это умеет из молодых россиян? Карпов – юный и склонен к жестким ошибкам, а Павел лучше реагировал на свои промахи. Учитывая, что теперь ему надо страховать Мозеса, – в 2021-м может заметно прибавить.

Игорь Дивеев, 21 год

Лучший молодой игрок России 2020 года, обладатель приза «Первая пятерка». За дебют в сборной такую же высокую оценку Игорь не получил, не повезло, но его заслуженно включили в список 50 футбольных талантов по версии экспертов УЕФА . Дивееву мало лет – всего 21, и он игрок формата де Лигта. Такие крепкие парни далеко идут, если работают со всех сил.

Роман Евгеньев, 21 год

Джекил и Хайд. В одних матчах это защитник для топ-5, с первым пасом низом, с умением прочитать момент, с лидерскими качествами. А потом наступает какое-то затмение, и тогда Евгеньев дико чудит. Роман – незрелый футболист, что простительно в его возрасте. Но сборной нужен новый центрбек, так что Маслов, Дивеев и Евгеньев уже в общем забеге.

Дмитрий Скопинцев, 23 года

Жиркову и Кудряшову в сумме тысяча лет, поэтому давно пора искать нового левого защитника для сборной России. У «Зенита» слева бразилец в оптимальном составе, как и у «Спартака». У ЦСКА на непривычной для себя позиции появлялся казах, у «Краснодара» — эквадорец. От прогресса Скопинцева тоже зависит вариативность слева в защите сборной.

Полузащитники

Денис Макаров, 22 года

Вне основы этой символической команды оставляем Кучаева, Марадишвили, Ломовицкого, Максименко, Карпова, Степанова, Уткина, Ахметова, Мостового, Кругового, Тугарева, Жамалетдинова, Грулева, младшего Бакаева, Сулейманова, Магкеева, то есть на самом деле круг молодых ребят с потенциалом шире в 2-3 раза. Но Макарова отличает умение создавать моменты – и для себя, и для других. Такие игроки необычные, как Ерохин, и если будет прогрессировать – Черчесов заметит Дениса.

Даниил Фомин, 23 года

У Фомина есть параметры, что позволяют увидеть в нем сильного хавбека «от штрафной до штрафной». Посмотрим, как у него пойдут дела весной в «Динамо», но с учетом травмы Баринова и нестабильности нескольких игроков, которых пробовали в опорной зоне сборной – Оздоева и Ахметова, про Даниила не забывайте.

Иван Обляков, 22 года

Очень молодой, универсальный, многогранный – умеет и отбирать мяч, и создавать моменты, и бить по воротам любит. Активный игрок, так что если в будущем Обляков будет играть зрело, а не как в текущем сезоне, когда набивал статистику и не обеспечивал ЦСКА стабильные победы – будет в сборной. Ивану важно найти идеальное место на поле, пока он всюду и нигде.

Даниил Лесовой, 23 года

Ложноположительный тест на коронавирус сорвал дебют за сборную, но Лесовой отличается неплохой результативностью, выбрал «Динамо», а не «Зенит», чтобы чаще появляться на поле. У москвичей есть проблемы с результативностью тех, кто играет на острие, так что техничный Даниил может раскрыться еще сильнее. Подходит на роль джокера, ведь может протащить мяч вперед самостоятельно.

Нападающие

Федор Чалов, 22 года

Неоднозначный нападающий. Но отличается тем, что обычно возвращается после кризисных отрезков. Возможно, хет-трик «Ростову» и потенциальный уход Гайча в аренду вернет ЦСКА того самого Федора, что становился лучшим снайпером сезона в РПЛ . Возможно, ведь Ганчаренко на посту, Влашич с его пасами остается. Если Чалов подтянет реализацию – будет в сборной.

Александр Соболев, 23 года

Еще один кандидат. С одной стороны, Соболеву мешает факт, что Дзюба – основной тяжелый форвард сборной. С другой, Черчесов вызывал Заболотного, то есть он предпочитает рослых нападающих и схему с одним чистым форвардом. Антон не реализовал моменты в Белграде, а Александр не смог сыграть в том матче из-за травмы. Но он нужен на поле каждый раз, когда Дзюбу нужно подстраховать. А позже может заменить Артема полноценно, если будет в форме на клубном уровне.

Жалобы на состав бессмысленные?

Пока не наиграли половину этого списка – да. Тут ведь специально нет никого, кому сейчас больше 23 лет. А ведь есть еще ребята возраста Баринова или братьев Миранчуков, а их потенциал сборная тоже пока не использовала. В 2021 году у команды многое получится, если перестанут сочинять сказку о плохой молодежи.

Пора наигрывать лучших и использовать джокеров. Не совсем случайно выше отсылка к дикому календарю. В таком безумном графике в отборе к ЧМ с тремя матчами за неделю, или на Евро после клубного сезона выход на замену Лесового, Чалова или Соболева может быть таким полезным, как появление Черышева и Дзюбы против Саудовской Аравии.

Далеко не все соперники России грозные, но оборону Мальты, Кипра, Словении или Финляндии тоже надо сломать. А еще от этих оппонентов нельзя пропускать, защита осталась проблемным местом. Если взвалить все задачи года минимум с 13 официальными матчами сборной на плечи Шунина, Джикии, Жиркова, Головина и Дзюбы, то порадовать решающими победами вряд ли получится.