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И Златан такой молодой. Буффон, Ибрагимович, Бруну Алвеш и другие крутые «деды» в футболе

10 января 2021, 13:01
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Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Дефо Джермейн
Дефо Джермейн
Нападающий
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38+.

В матче с «Торино» 39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович появился на поле впервые с ноября (шведу мешали играть травмы), поучаствовал в важнейшей с точки зрения претензий на Скудетто победе «Милана» (после поражения от «Ювентуса» нужно было быстро вернуться на победные рельсы) и вдохновил «Соккер.ру» на составление символической сборной «старых, но не бесполезных» футболистов, которые никак не уймутся.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия) — 42 года

28 января великому вратарю и главному долгожителю современного футбола исполнится 43, однако Джиджи удалось сохранить страсть к футболу. Видимо, будет в деле до тех пор, пока не выиграет вожделенную Лигу чемпионов. Кстати, именно в этом турнире состоялся бенефис Буффона в текущем сезоне: сыграл на ноль на «Камп Ноу», помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» на ее же поле и взобраться на первую строчку в группе. Джанлуиджи в полном порядке, когда ему приходится подменять первого номера «Старой Синьоры» Войцеха Щесного.

Защитники

Кристиан Маджо («Беневенто»; Италия) — 38 лет

Через месяц этому защитнику, чья футбольная карьера началась на заре XXI века, стукнет 39 лет. Кристиан — воспитанник «Виченцы», успешно выступал за «Фиорентину», «Сампдорию» и «Наполи», дважды завоевывал Кубок Италии и провел 34 встречи в футболке «Скуадры Адзурры», в том числе ездил на ЧМ-2010 и Евро-2012. Сейчас Маджо помогает своим опытом Филиппо Индзаги в «Беневенто». В составе этого клуба Кристиан два сезона провел в Серии B, а теперь снова в элите.

Хилтон («Монпелье»; Бразилия) — 43 года

Центр обороны «Монпелье» цементирует нестареющий Хилтон. Больше 15 лет он выступает в Лиге 1, еще в сезоне 2009/10 становился чемпионом Франции в составе «Марселя» под руководством Дидье Дешама, а через два года выиграл титул уже с «Монпелье», за который играет по сей день. Именно играет, а не наблюдает со стороны: 12 матчей и 637 минут на поле в текущем чемпионате.

Бруну Алвеш («Парма»; Португалия) — 39 лет

Кажется, примерно в прошлой жизни Бруну Алвеш играл в РПЛ за «Зенит» и уже тогда был многократным чемпионом Португалии и довольно опытным игроком. После отъезда из России португалец обрел вторую молодость, выиграл Евро-2016 и до сих пор выступает в Серии A. Бруну Алвеш — ведущий защитник и капитан «Пармы», которая в этом сезоне борется за выживание.

Фил Ягелка («Шеффилд Юнайтед»; Англия) — 38 лет

Наибольшую известность Фил приобрел, выступая за «Эвертон», которому отдал 12 лет жизни, но сейчас Ягелка там, где и должен быть — в родном «Шеффилд Юнайтед». Фил — воспитанник «клинков», в этом клубе он начал свою карьеру в сезоне 1999/2000 и сыграл почти 300 матчей прежде, чем стать «ириской». Перед прошлым сезоном Ягелка вернулся в «Шеффилд», и пусть на поле появляется нечасто, его опыт и лидерские качества помогли «клинкам» в прошлом сезоне.

Полузащитники

Андрес Д`Алессандро («Интернасьонал»; Аргентина) — 39 лет

Воспитаннику «Ривер Плейта» прочили большое будущее на заре карьеры, Андреса сравнивали с Марадоной и Рикельме, но до звездных соотечественников Д`Алессандро недотянул. Быстро наигравшись в Европе («Вольфсбург», «Портсмут», «Сарагоса»), аргентинец неожиданно обрел себя в Бразилии, где стал легендой «Интернасьонала». А буквально на днях Андрес присоединился к уругвайскому «Насьоналю», в составе которого рассчитывает встретить свой 40-й день рождения в апреле.

Хоакин Санчес («Бетис»; Испания) — 39 лет

Хоакин провел полсотни матчей за сборную Испании еще до эпохи больших побед — в великих командах Арагонеса и Дель Боске места ему не нашлось, зато Санчес до сих пор топчет испанские газоны и дарит прессе яркие заголовки. Прошлый сезон Хоакин отыграл в «Бетисе» от звонка до звонка, но после паузы из-за пандемии начал заметно сдавать, а теперь и сам подхватил вирус.

Лучо Гонсалес («Атлетико Паранаэнсе»; Аргентина) — 39 лет

Еще один аргентинец, который обрел дом в Бразилии: последние четыре года Лучо Гонсалес защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе». В Европе Лучо долго и успешно выступал за «Порту» и «Марсель», выиграл с этими клубами полтора десятка трофеев.

Нападающие

Джермейн Дефо («Глазго Рейнджерс»; Англия) — 38 лет

Когда в Джермейн Дефо в 2014 году отправился за океан, чтобы играть за «Торонто», казалось, что до окончания его карьеры рукой подать, однако английский форвард быстро соскучился по большому футболу и вернулся в Британию, где сначала выступал за «Сандерленд» и «Борнмут», а сейчас идет к первому чемпионству в своей карьере вместе со Стивеном Джеррардом и шотландским «Рейнджерс».

Родриго Паласио («Болонья»; Аргентина) — 38 лет

5-го февраля аргентинцу исполнится 39 лет, а он по-прежнему играет в основе «Болонье». Это уже третий итальянский клуб Паласио, который выступает в Серии A с 2009 года. Заявил о себе в «Дженоа», потом получил предложение от «Интера», а сейчас доживает свой футбольный век в «Болонье». Почти 400 матчей и 112 голов за итальянские клубы на личном счету Родриго.

Златан Ибрагимович («Милан»; Швеция) — 39 лет

А этот уважаемый дядька рискует выиграть еще одно Скудетто на старости лет. Златан вдохновляет собравшийся в «Милане» талантливый пионерский отряд на футбольные подвиги, которых сам немало совершил в жизни. Последние два месяца Ибрагимович пропустил из-за травмы, а до этого забил 10 голов в 7 матчах Серии A. Таких крутых «дедов» в футболе именно среди нападающих еще поискать.

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Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
11 января в 06:31
Кадзу Миура играл до 53 лет за Йокогаму Маринерз,в 48 еще и забивал
Правдин Семён
Правдин Семён
11 января в 02:23
Ибра не стареет и не дает состариться другим. Надеюсь, ещё лет 5 боснийский беженец побегает))
Bom Bom
Bom Bom
10 января в 14:36
Крутая команда) А Жирков? Этот еще во времена Первой мировой выступал.
juvenale
juvenale ответ MaxRnD (раскрыть)
10 января в 14:29
большинство его голов это обычная физуха и магии в них нет...да были голы вроде пяткой Италии или гол Германии,но не много таких
juvenale
juvenale ответ MaxRnD (раскрыть)
10 января в 14:27
ну млс это серьезно,как и чемп Франции))да тот же Дель Пьеро шедевры клал,Марадона,Баджо,Месси и еще десятки игроков
Байкал-38
Байкал-38
10 января в 13:48
Жирков слишком молод для этой компании!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 января в 13:29
Настоящие профи
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 13:23
Эту команду должен тренировать Нагельсман! Он будет младше всех в этом составе!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 13:22
Лучо Гонсалес («Атлетико Паранаэнсе»; Аргентина) — 39 лет

Еще один аргентинец, который обрел дом в Бразилии: последние четыре года Лучо Гонсалес защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе». В Европе Лучо долго и успешно выступал за «Порту» и «Марсель», выиграл с этими клубами полтора десятка трофеев.
==
А ещё на Соккере комментарии пишет!
MaxRnD
MaxRnD ответ shlomo (раскрыть)
10 января в 13:19
Онотоле, люто плюсую ))
shlomo
shlomo
10 января в 13:17
Спасибо за статью....когда легендарный швед перебирался из солнечного Лос-Анджелеса в промозглый Милан, многие разделились на два лагеря: одни не скрывали своего восторженного одобрения, другие – опасения....Златан понимал, что следующая команда, вероятно, станет для него последней....и как он вернулся!!!!! .....лидер во всех отношениях....он требует не только от себя, но и от партнеров невероятной самоотдачи ( и не дай бог шведу покажется, что кто-то халявит на тренировках...)....Милан может и не войдет в один миг в элитарный клуб Серии А, но Ибрагимович уже стал тем самым триггером, который спровоцировал ментальные изменения, сказавшиеся в итоге на результатах.....
MaxRnD
MaxRnD
10 января в 13:13, ред.
Абсолютно пофиг на его результаты выступления в ЛЧ ! Мне в нём нравится бессмертный артист и спортсмен, который, несмотря на годы, безупречно владеет своим телом. Одни голы в МЛС чего стоят ! Кто по зрелищности и красоте забитых мячей до него дотягивает ?
juvenale
juvenale ответ MaxRnD (раскрыть)
10 января в 13:08, ред.
ничего особенного,таких игроков и лучше, десятки были,а вот его уровень был показан в лч за 20 лет
MaxRnD
MaxRnD
10 января в 13:02, ред.
Златан - самородок и ТОПище на все времена
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