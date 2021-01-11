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Лучше звоните Черчесову! Легионеры РПЛ, которые могли бы помочь сборной России

11 января 2021, 22:25
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Малком
Малком
Нападающий
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Мощная команда.

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович в ближайшее время получит российский паспорт и надеется, что Станислав Черчесов ему дозвонится. Впрочем, футбольное гражданство России серб сможет принять не раньше 2023 года, если только у него не найдется бабушка под Воронежем. При всем уважении этот Иван сейчас не выглядит однозначным усилением для сборной России, однако в РПЛ есть и другие легионеры, которые смогли бы заинтересовать Черчесова.

При этом стоит напомнить условия для натурализации иностранцев. Под знамена сборной России можно привлечь футболиста, который прежде не был заигран в официальных матчах за другую национальную команду, при этом сам он должен быть рожден в России, либо его родители/бабушки/дедушки появились на свет на территории нашей страны. Если это условие не выполняется, то соискатель приглашения в сборную России должен прожить на территории России минимум 5 лет.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»; Бразилия) — играет за сборную России с 2016 года

Вратарей-легионеров в РПЛ не жалуют, из иностранцев в этом сезоне постоянную игровую практику получает только хорват Чондрич в «Роторе», а вот вчерашний бразилец Гильерме — уже наш парень. Многолетний страж ворот «Локомотива» скоро отметит пятую годовщину своего дебютного вызова в сборную России, на его счету 16 матчей за главную команду страны, Маринато был основным в отборочном цикле Евро-2016.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА; Бразилия) — играет за сборную России с 2017 года

На позиции правого защитника у нас тоже уже есть натурализованный футболист, причем высочайшего уровня. Фернандес — игрок железной основы сборной России в последние три года, на его счету 25 матчей и 3 забитых мяча. Марио сыграл заметную роль в успешном походе команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) — сможет играть за сборную России с 2023 года

Привлечением в сборную России Самуэля Жиго волшебным образом могла бы решиться проблема напарника для Георгия Джикии в центре обороны, ведь эти футболисты успели сыграться в «Спартаке» и дружат по жизни. Впрочем, Самуэль еще нескоро получит право примерить футболку сборной России, не факт, что вообще задержится в «Спартаке» еще на два с половиной года. Футболист сильный и одновременно далекий от вызовов в сборную Франции, а вот нам мог бы помочь. Сергей Игнашевич с этим согласен.

Мурило Серкейра («Локомотив»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

Матчи за молодежные сборные Бразилии не помешают сменить футбольное гражданство, и если Мурило задержится в России, а вызовов из «Селесао» не дождется, то может прислушаться к совету Гильерме.

Иван Миладинович («Сочи»; Сербия) — сможет играть за сборную России с 2023 года

А вдруг после получения паспорта гражданина Российской Федерации воодушевится и заиграет на принципиально новом уровне? У Ивана есть то, что не обязательно присутствует у Жиго или Дугласа Сантоса — личное желание выступать за сборную России.

Айртон («Спартак»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

Если переведенный в среднюю линию Дуглас Сантос может сыграть и слева в защите, и в центре обороны, и в опорной зоне, то Айртон — стопроцентный бровочник, обладающий исключительной скоростью, которая дает ему конкурентные преимущества. Пока Лукас еще не научился идеально распоряжаться своими сильными качествами, однако трудно не обратить внимания на его прогресс за два года в «Спартаке».

Полузащитники

Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

У Дугласа Сантоса есть товарищеский матч за сборную Бразилии против Панамы, но ведь и Марио Фернандес сыграл один «товарняк» за «пентакампеонов» против Японии прежде, чем сменить футбольное гражданство. Защитник «Зенита» — один из самых классных футболистов РПЛ, да еще и знатный универсал. Если кого и натурализировать, то игроков такого калибра.

Исмаэл Сильва («Ахмат»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2022 года

Крепкий во всех смыслах полузащитник «Ахмата» сможет получить российское футбольное гражданство через полтора года, при этом сам он в декабре отметил 26-й день рождения, так что время для международной карьеры еще есть. Исмаэл — центральный полузащитник, который умеет жестко встречать атаки соперников, недаром становился лидером РПЛ по количеству фолов.

Отман Эль-Кабир («Урал»; Нидерланды) — сможет играть за сборную России с 2023 года

Уроженец Амстердама мог играть за сборные Нидерландов или Марокко, но сейчас он к ним так же близок, как и к вызовам в сборную России, которые сможет получить только через два года, когда Эль-Кабиру будет уже 32. Слабо верится, но чем футбольный черт не шутит.

Нападающие

Малком («Зенит»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

В сборную России привлекался Ари, однако 35-летний форвард «Краснодара» уже вышел из употребления у Черчесова, а вот 23-летний Малком однажды может примерить футболку сборной России, если достаточно надолго задержится в «Зените» и при этом не привлечет внимания сборной Бразилии. Сам Малком не исключает такого развития событий. Понятно, что пока это вилами по воде писано, а футбольные пути неисповедимы: возможно, больше шансов однажды очутиться в сборной России у Эсекеля Понсе или Джордже Деспотовича.

Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2022 года

Гораздо ближе к звонкам Черчесова соотечественник Малкома из «Краснодара», причем Вандерсон в своих интервью подчеркивал, что заинтересован в получении российского футбольного гражданства:

Мне нравится страна, это мой второй дом, я чувствую себя здесь хорошо. Сборная России — интересная команда, мне она нравится. Могу повторить всё то же, что я говорил и раньше. Играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за неё — это здорово.

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Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ Правдин Семён (раскрыть)
12 января в 09:58
У Головина травма, в запасе Миранчуки и Оздоев
ilyafrom
ilyafrom
12 января в 08:47
Это будет уже не сборная России
alexgurzan
alexgurzan ответ Сантус (раскрыть)
12 января в 00:27
Думаю, народный обозреватель в первом месяце 2021го будет жарким)
Сантус
Сантус
12 января в 00:17
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати-тридцати...
Маршак давно это понимал....)
alexgurzan
alexgurzan ответ Roman73 (раскрыть)
12 января в 00:05
..
alexgurzan
alexgurzan ответ r979nf537e2u (раскрыть)
12 января в 00:04
.
Roman73
Roman73
11 января в 23:56, ред.
Сдаётся место в сборной ( защита) , недорого.
Наличие паспорта и гражданства обязательно .
Кроме русских.
Звонить +7 495 499 22 22 22 , Стасик.
r979nf537e2u
r979nf537e2u
11 января в 23:41
Тренер пел перед отбором:
— Спи, Артëмка, не ...чи!
Дам тебе я место в сборной,
Слово держат спартачи.

Отвечает игрочишка:
— От ЛЧ устал я слишком.
Лучше, тренер, не пищи,
Мне замену поищи!

Мало времени опять,
Стас пошел бразильцев звать:
— Где ты Малком елки-палки?
Приходи нас выручать.

Малком клеить стал отмазки:
— Мне в Зените всë прекрасно,
В сборной бегать не готов,
Я по-вашему Жирков?!

Тут уставший форвард вдруг
Молвит, пот стирая с рук:
— Ладно, тренер, всë хорош,
Мне замену не найдëшь!
Правдин Семён
Правдин Семён
11 января в 23:36
Сборная России , 2024 год. Основной состав.
Гильерме,Фернандес,Жирков,Миладинович,Семенов,Сантос,Сильва,Жоаозиньо,Малком,Вандерсон,Дзюба.
volga.kot
volga.kot
11 января в 23:30
Ну и дела! 11 человек собрать не можем из своих Ивановых, Сидоровых, Петровых!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
11 января в 23:30
Ну вот, а говорили, что лимит во вред. Куча новых кандидатов в сборную!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
11 января в 23:28
А свои что х.. др....ат что-ли????? Не может быть!!!!! 😅
sv_1969
sv_1969
11 января в 23:21
Наберём негрито а потом встанем на колено)))
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 января в 23:21
Из всей этой типа банды один Марио и нужен!
pioner1987
pioner1987
11 января в 23:13
Понятно. Надо вводить лимит на легионеров в сборной
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 22:31
...Впрочем, футбольное гражданство России серб сможет принять не раньше 2023 года, если только у него не найдется бабушка под Воронежом...

Если Саламычу он понадобиться в сборной, то не только бабушку но и дедушку найдут, и не только в Воронеже, но и в Осетии)
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 22:27
Почитаем, кто может помочь, и может ли.
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