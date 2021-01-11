Лучше звоните Черчесову! Легионеры РПЛ, которые могли бы помочь сборной России

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11 января 2021, 22:25

Мощная команда.

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович в ближайшее время получит российский паспорт и надеется, что Станислав Черчесов ему дозвонится. Впрочем, футбольное гражданство России серб сможет принять не раньше 2023 года, если только у него не найдется бабушка под Воронежем. При всем уважении этот Иван сейчас не выглядит однозначным усилением для сборной России, однако в РПЛ есть и другие легионеры, которые смогли бы заинтересовать Черчесова.

При этом стоит напомнить условия для натурализации иностранцев. Под знамена сборной России можно привлечь футболиста, который прежде не был заигран в официальных матчах за другую национальную команду, при этом сам он должен быть рожден в России, либо его родители/бабушки/дедушки появились на свет на территории нашей страны. Если это условие не выполняется, то соискатель приглашения в сборную России должен прожить на территории России минимум 5 лет.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»; Бразилия) — играет за сборную России с 2016 года

Вратарей-легионеров в РПЛ не жалуют, из иностранцев в этом сезоне постоянную игровую практику получает только хорват Чондрич в «Роторе», а вот вчерашний бразилец Гильерме — уже наш парень. Многолетний страж ворот «Локомотива» скоро отметит пятую годовщину своего дебютного вызова в сборную России, на его счету 16 матчей за главную команду страны, Маринато был основным в отборочном цикле Евро-2016.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ; Бразилия) — играет за сборную России с 2017 года

На позиции правого защитника у нас тоже уже есть натурализованный футболист, причем высочайшего уровня. Фернандес — игрок железной основы сборной России в последние три года, на его счету 25 матчей и 3 забитых мяча. Марио сыграл заметную роль в успешном походе команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) — сможет играть за сборную России с 2023 года

Привлечением в сборную России Самуэля Жиго волшебным образом могла бы решиться проблема напарника для Георгия Джикии в центре обороны, ведь эти футболисты успели сыграться в «Спартаке» и дружат по жизни. Впрочем, Самуэль еще нескоро получит право примерить футболку сборной России, не факт, что вообще задержится в «Спартаке» еще на два с половиной года. Футболист сильный и одновременно далекий от вызовов в сборную Франции, а вот нам мог бы помочь. Сергей Игнашевич с этим согласен.

Мурило Серкейра («Локомотив»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

Матчи за молодежные сборные Бразилии не помешают сменить футбольное гражданство, и если Мурило задержится в России, а вызовов из «Селесао» не дождется, то может прислушаться к совету Гильерме.

Иван Миладинович («Сочи»; Сербия) — сможет играть за сборную России с 2023 года

А вдруг после получения паспорта гражданина Российской Федерации воодушевится и заиграет на принципиально новом уровне? У Ивана есть то, что не обязательно присутствует у Жиго или Дугласа Сантоса — личное желание выступать за сборную России.

Айртон («Спартак»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

Если переведенный в среднюю линию Дуглас Сантос может сыграть и слева в защите, и в центре обороны, и в опорной зоне, то Айртон — стопроцентный бровочник, обладающий исключительной скоростью, которая дает ему конкурентные преимущества. Пока Лукас еще не научился идеально распоряжаться своими сильными качествами, однако трудно не обратить внимания на его прогресс за два года в «Спартаке».

Полузащитники

Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

У Дугласа Сантоса есть товарищеский матч за сборную Бразилии против Панамы, но ведь и Марио Фернандес сыграл один «товарняк» за «пентакампеонов» против Японии прежде, чем сменить футбольное гражданство. Защитник «Зенита» — один из самых классных футболистов РПЛ , да еще и знатный универсал. Если кого и натурализировать, то игроков такого калибра.

Исмаэл Сильва («Ахмат»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2022 года

Крепкий во всех смыслах полузащитник «Ахмата» сможет получить российское футбольное гражданство через полтора года, при этом сам он в декабре отметил 26-й день рождения, так что время для международной карьеры еще есть. Исмаэл — центральный полузащитник, который умеет жестко встречать атаки соперников, недаром становился лидером РПЛ по количеству фолов.

Отман Эль-Кабир («Урал»; Нидерланды) — сможет играть за сборную России с 2023 года

Уроженец Амстердама мог играть за сборные Нидерландов или Марокко, но сейчас он к ним так же близок, как и к вызовам в сборную России, которые сможет получить только через два года, когда Эль-Кабиру будет уже 32. Слабо верится, но чем футбольный черт не шутит.

Нападающие

Малком («Зенит»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2024 года

В сборную России привлекался Ари, однако 35-летний форвард «Краснодара» уже вышел из употребления у Черчесова, а вот 23-летний Малком однажды может примерить футболку сборной России, если достаточно надолго задержится в «Зените» и при этом не привлечет внимания сборной Бразилии. Сам Малком не исключает такого развития событий. Понятно, что пока это вилами по воде писано, а футбольные пути неисповедимы: возможно, больше шансов однажды очутиться в сборной России у Эсекеля Понсе или Джордже Деспотовича.

Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — сможет играть за сборную России с 2022 года

Гораздо ближе к звонкам Черчесова соотечественник Малкома из «Краснодара», причем Вандерсон в своих интервью подчеркивал, что заинтересован в получении российского футбольного гражданства: