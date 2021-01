2 в 1: легенда «Арсенала» и огромное разочарование. Месут Озил — мистер Противоречие

Чемпион мира ушел из «Арсенала» и будет играть за «Фенербахче».

Время немецкого плеймейкера на «Эмирейтс» закончилось, Озил уже без тени застенчивости фотографируется в форме «Фенербахче», а самые нетерпеливые партнеры уже прощаются с ним. Например, Шкодран Мустафи — партнер Месута не только по «Арсеналу», но в прошлом и по сборной Германии назвал Озила «самым бескорыстным игроком, с которым когда-либо делил раздевалку» и «Королем ассистов».

За семь с половиной лет в «Арсенале» у немецкого хавбека действительно было много результативных передач — 77 в 254 матчах, а еще 44 забитых мяча и 7 завоеванных трофеев (4 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии). Озил переживал в Лондоне взлеты и падение, но из последнего крутого пике, слабо связанного непосредственно с футболом, он так и не вышел.

Факт! Озил — четвертый среди действующих футболистов по количеству результативных передач в карьере (256). Месут уступает только Криштиану Роналду, Луису Суаресу и Лионелю Месси.

Еще в конце 2019 года Месут раскритиковал власти Китая за притеснения уйгуров, чем сильно подставил «Арсенал», который оказался забанен на большом китайском рынке вместе со своим политически активным футболистом. А в апреле 2020 года, в разгар пандемии, когда «Арсенал» попросил футболистов пойти на понижение зарплат, Озил отказался и попросил уважать свой выбор, тем самым окончательно испортив отношения с клубом.

С тех пор немец дважды попадал в заявку «канониров», но на поле больше не появлялся. Последний свой матч за «Арсенал» Озил сыграл 7 марта 2020 года против «Вест Хэма». Команда Микеля Артеты выиграла 1:0, а Месут отдал голевую передачу головой на Александра Ляказетта. Символично, что в прощальном матче Король ассистов отметился ассистом, только тогда еще никто не мог предположить, что эта игра станет последней для Озила в «Арсенале».

Дело в том, что с приходом на тренерский мостик Микеля Артеты, который на протяжении трех сезонов успел поиграть вместе с Месутом Озилом в «Арсенале», немецкий хавбек основательно вернулся в стартовый состав и, казалось, снова начал наслаждаться футболом после не самого удачного периода под руководством Унаи Эмери.

Сейчас для «канониров» уход Озила в «Фенербахче» за полгода до истечения контракта означает главным образом избавление от пугающей строчки в зарплатной ведомости: Месут получал в Лондоне 350 тысяч фунтов в неделю. Избавление от футболиста, который не появляется на поле, при этом является финансовым ярмом такого калибра — заметное облегчение для любого клуба, особенно в это непростое время, когда футбольная экономика должна быть экономной.

Факт! Месут Озил — самый результативный немецкий футболист в истории АПЛ — 33 забитых мяча.

Озил перебрался в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году, и в первом же сезоне с будущим чемпионом мира в составе «канониры» прервали девятилетнюю серию без трофеев, завоевав Кубок Англии. В финале команда Арсена Венгера одержала красивую победу над «Халл Сити», уступая к 8-й минуте матча 0:2, Месут провел на поле 106 минут и дирижировал игрой партнеров. Тогда казалось, что этот союз заключен на небесах, а 43 миллиона фунтов, переведенные на счета мадридского «Реала», выглядели отличным вложением. И помимо прочего, знаменовали период жесткой экономии средств, наступившего после переезда с «Хайбери» на «Эмирейтс».

Озил был символом возрождения великого «Арсенала», однако максимумом построенной вокруг Месута команды оказались Кубки и Суперкубки Англии. Никакого сравнения с великим «Арсеналом» начала века и его лидером Тьерри Анри. Это разочарование копилось постепенно, по капельке. Чувства угасали, сотрудничество становилось удобным и привычным для обеих сторон: «Арсенал» все еще козырял статусным и звездным чемпионом мира в составе, а Озила полностью устраивала зарплата. Искра уже не пробегала между ними. А потом начался беспорядочный и грязный развод.

Признаки деградации появились в игре Озила в двух последних сезонах Арсена Венгера, а при Унаи Эмери немец окончательно скис и потерял уверенность. Микель Артета был тем человеком, который мог реанимировать карьеру бывшего партнера, но тут вмешались нефутбольные причины. Озил планировал получать деньги по своему шикарному контракту до лета, однако решение Артеты не включать Месута в заявку команды на сезон «по футбольным причинам» переполнило чашу терпения и заставило Озила действовать уже зимой. Говорят, отношение клуба к немцу раскололо «Арсенал» на две части, это прослеживается и в прощальном посте Мустафи:

Объективного ответа на этот вопрос нет, да и отвечать должны скорее фанаты. Одни запомнили Озила парнем с радиоуправляемыми передачами и тем, кто снова открыл дорогу в музей «Арсенала» для трофеев, другие будут помнить невзрачные матчи Месута, где он ленился, пугался и подводил команду. Немцу приходилось быть лидером «Арсенала» по игре, но ведь он так и не стал лидером по духу. Талантливый парень, но точно не великий чемпион по характеру.

Факт! За свою карьеру Месут Озил принял непосредственное участие в 384 забитых мячах: 128 голов он забил сам и 256 раз ассистировал партнерам. Это лучший результат для футболиста, выступающего на позиции атакующего полузащитника, с 1984 года, когда феерил Мишель Платини.

Последние события тоже можно трактовать по-разному. Правдоруб и борец за права мусульман для одних, безрассудный и алчный глупец для других. Хотя наравне с тем, что Озил отказался пойти на понижение зарплаты в клубе, полезно знать, что он масштабно занимается благотворительностью, оплачивает операции детям из разных стран. Мистер Противоречие, не иначе. Нам же лишь остается надеяться, что в свои 32 года Месут не забыл, как играть в футбол.

Арсен Венгер:

Сократис Папастатопулос:

It's been a pleasure to play with you and get to know you bro. Good luck and best wishes for the future @MesutOzil1088 ! 💪 pic.twitter.com/r3g1Lkgbrp

Шкодран Мустафи:

Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven’t been able to assist you when you needed us the most. All the best ❤️ #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj