Пятилетка Зидана и «Реала»: три-пит в Лиге чемпионов, прощание с Роналду и 12 трофеев

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04 января 2021, 21:44

Промежуточные итоги плодотворного сотрудничества.

- Ровно 5 лет назад Зинедин Зидан впервые возглавил «Реал»: 4 января 2016 года француз сменил на тренерском мостике «Королевского клуба» Рафаэля Бенитеса.

- Несмотря на то, что Зизу оставлял свой пост на несколько месяцев, последние пять лет в истории «Реала» — это однозначно «эпоха Зидана».

- 11 из 12 своих последних трофеев «Реал» завоевал под руководством Зинедина Зидана.

- Зидан руководил «Реалом» в 234 матчах (157В 45Н 32П, голы: 558-245). По этому показателю Зинедин опередил легендарного Висенте Дель Боске (233 матча у руля «Реала») и занимает второе место в истории клуба. Впереди только непревзойденный Мигель Муньос, который был тренером «Мадрида» в 595 встречах.

- «Сливочные» побеждают в 67% матчей под руководством Зидана.

- Зизу выиграл все 9 финалов, в которые выводил «Реал».

Основные вехи «пятилетки Зидана» в «Реале»

5. Рекордная трансферная кампания в истории клуба — потрачено 350+ млн евро

Прошлым летом «Королевский клуб» по-королевски потратился на трансферном рынке, правда, многочисленные и дорогостоящие трансферы не вполне оправдали себя. Особенно это касается вечно травмированного Эдена Азара, на приобретение которого было потрачено по разным данным от 115 до 160 миллионов евро, и Луки Йовича (63 млн евро). Эдер Милитао тоже пока далек от уровня Рамоса и Варана, так что из новичков рекордного трансферного окна в стартовый состав пробился только Ферлан Менди. Юный Родриго тоже на уровне ожиданий, а в остальном «Реал» мог стать гораздо сильнее за такую кучу денег, но не стал, и Зидану до сих пор приходится компенсировать трансферные промашки с помощью проверенных футболистов.

4. Уход и возвращение Зидана

«Эпоха Зидана» в «Реале» разделена на две неравные части: возглавив команду в начале 2016 года француз проработал главным тренером до конца сезона-2017/18, после чего покинул свой пост в статусе победителя. В каждом из трех первых сезонов под руководством Зизу «Королевский клуб» выигрывал Лигу чемпионов — невероятное достижение.

Зидан покинул «Реал» со словами о том, что не видит себя человеком, который может сделать эту команду еще сильнее, но в действительности причиной ухода стали противоположные с Флорентино Пересом взгляды на трансферную политику клуба: президент настаивал на продаже Криштиану Роналду и собирался сделать Гарета Бэйла главной звездой, а Зидан, напротив, не верил в валлийца и уверял, что КриРо еще не сказал своего последнего слова.

Время рассудило их, но, к чести Флорентино Переса, он нашел в себе силы, чтобы признать свою неправоту и извиниться, уговорил Зидана вернуться на тренерский мостик и даровал ему воистину королевские полномочия. Сезон-2018/19 для «Реала» был потерян, ведь сначала Лопетеги, а потом Солари не справились с управлением, однако возвращение Зидана к своим обязанностям спустя 9 месяцев даровало «сливочным» новую надежду.

3. Прощание с Криштиану Роналду

Важнейшая веха последней пятилетки «Реала» и единственная, к которой Зидан не имеет прямого отношения. Собственно, Зидан был против продажи Криштиану Роналду, а решение Флорентино Переса расстаться с португальцем спровоцировало уход француза после сезона-2017/18.

Роналду провел на «Сантьяго Бернабеу» 9 сезонов, сыграл 438 матчей и забил 450 голов. Криштиану — самый результативный футболист в истории мадридского «Реала», с которым он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и выиграл столько же «Золотых мячей» за время своего пребывания в Мадриде.

Летом 2018-го КриРо перешел в «Ювентус», который заплатил за португальца 112 миллионов евро и подписал с ним четырехлетний контракт. За два с половиной сезона в Турине Роналду сыграл за «Ювентус» 104 матча и забил 83 гола. На счету лучшего бомбардира «Реала» после ухода Криштиану — Карима Бензема, за тот же период 69 забитых мячей.

2. Создание легендарного сочетания в полузащите Каземиро-Кроос-Модрич

Невозможно представить «Реал» без троицы в центре поля, Каземиро, Кроос и Модрич сделали огромный вклад в новейшие победы «Реала». Это сочетание оформилось и обрело силу в полузащите «сливочных» именно при Зинедине Зидане. Хотя, впервые бразилец, немец и хорват сыграли вместе еще при Рафаэле Бенитесе, тогда это был лишь один из экспериментов обожающего ротацию испанского тренера.

Зидан сразу выбрал схему 4-3-3, но в первые недели своей работы ставил Крооса в опорную зону, а чуть выше Модрича и Иско. Уровень креативности зашкаливал, каждый из хавбеков был способен отдать гениальный пас, однако «Реал» оказывался уязвим для контратак, баланса в центре поля не хватало. Впервые при Зидане Каземиро, Кроос и Модрич сыграли вместе против «Ромы» в Лиге чемпионов (2:0). Впоследствии в важных матчах Зизу доверял именно этим футболистам. И делает это до сих пор.

1. Три-пит в Лиге чемпионов