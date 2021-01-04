Пятилетка Зидана и «Реала»: три-пит в Лиге чемпионов, прощание с Роналду и 12 трофеев

Промежуточные итоги плодотворного сотрудничества.
- Ровно 5 лет назад Зинедин Зидан впервые возглавил «Реал»: 4 января 2016 года француз сменил на тренерском мостике «Королевского клуба» Рафаэля Бенитеса.
- Несмотря на то, что Зизу оставлял свой пост на несколько месяцев, последние пять лет в истории «Реала» — это однозначно «эпоха Зидана».
- 11 из 12 своих последних трофеев «Реал» завоевал под руководством Зинедина Зидана.
- Зидан руководил «Реалом» в 234 матчах (157В 45Н 32П, голы: 558-245). По этому показателю Зинедин опередил легендарного Висенте Дель Боске (233 матча у руля «Реала») и занимает второе место в истории клуба. Впереди только непревзойденный Мигель Муньос, который был тренером «Мадрида» в 595 встречах.
- «Сливочные» побеждают в 67% матчей под руководством Зидана.
- Зизу выиграл все 9 финалов, в которые выводил «Реал».
Основные вехи «пятилетки Зидана» в «Реале»
5. Рекордная трансферная кампания в истории клуба — потрачено 350+ млн евро
Прошлым летом «Королевский клуб» по-королевски потратился на трансферном рынке, правда, многочисленные и дорогостоящие трансферы не вполне оправдали себя. Особенно это касается вечно травмированного Эдена Азара, на приобретение которого было потрачено по разным данным от 115 до 160 миллионов евро, и Луки Йовича (63 млн евро). Эдер Милитао тоже пока далек от уровня Рамоса и Варана, так что из новичков рекордного трансферного окна в стартовый состав пробился только Ферлан Менди. Юный Родриго тоже на уровне ожиданий, а в остальном «Реал» мог стать гораздо сильнее за такую кучу денег, но не стал, и Зидану до сих пор приходится компенсировать трансферные промашки с помощью проверенных футболистов.
4. Уход и возвращение Зидана
«Эпоха Зидана» в «Реале» разделена на две неравные части: возглавив команду в начале 2016 года француз проработал главным тренером до конца сезона-2017/18, после чего покинул свой пост в статусе победителя. В каждом из трех первых сезонов под руководством Зизу «Королевский клуб» выигрывал Лигу чемпионов — невероятное достижение.
Зидан покинул «Реал» со словами о том, что не видит себя человеком, который может сделать эту команду еще сильнее, но в действительности причиной ухода стали противоположные с Флорентино Пересом взгляды на трансферную политику клуба: президент настаивал на продаже Криштиану Роналду и собирался сделать Гарета Бэйла главной звездой, а Зидан, напротив, не верил в валлийца и уверял, что КриРо еще не сказал своего последнего слова.
Время рассудило их, но, к чести Флорентино Переса, он нашел в себе силы, чтобы признать свою неправоту и извиниться, уговорил Зидана вернуться на тренерский мостик и даровал ему воистину королевские полномочия. Сезон-2018/19 для «Реала» был потерян, ведь сначала Лопетеги, а потом Солари не справились с управлением, однако возвращение Зидана к своим обязанностям спустя 9 месяцев даровало «сливочным» новую надежду.
3. Прощание с Криштиану Роналду
Важнейшая веха последней пятилетки «Реала» и единственная, к которой Зидан не имеет прямого отношения. Собственно, Зидан был против продажи Криштиану Роналду, а решение Флорентино Переса расстаться с португальцем спровоцировало уход француза после сезона-2017/18.
Роналду провел на «Сантьяго Бернабеу» 9 сезонов, сыграл 438 матчей и забил 450 голов. Криштиану — самый результативный футболист в истории мадридского «Реала», с которым он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и выиграл столько же «Золотых мячей» за время своего пребывания в Мадриде.
Летом 2018-го КриРо перешел в «Ювентус», который заплатил за португальца 112 миллионов евро и подписал с ним четырехлетний контракт. За два с половиной сезона в Турине Роналду сыграл за «Ювентус» 104 матча и забил 83 гола. На счету лучшего бомбардира «Реала» после ухода Криштиану — Карима Бензема, за тот же период 69 забитых мячей.
2. Создание легендарного сочетания в полузащите Каземиро-Кроос-Модрич
Невозможно представить «Реал» без троицы в центре поля, Каземиро, Кроос и Модрич сделали огромный вклад в новейшие победы «Реала». Это сочетание оформилось и обрело силу в полузащите «сливочных» именно при Зинедине Зидане. Хотя, впервые бразилец, немец и хорват сыграли вместе еще при Рафаэле Бенитесе, тогда это был лишь один из экспериментов обожающего ротацию испанского тренера.
Зидан сразу выбрал схему 4-3-3, но в первые недели своей работы ставил Крооса в опорную зону, а чуть выше Модрича и Иско. Уровень креативности зашкаливал, каждый из хавбеков был способен отдать гениальный пас, однако «Реал» оказывался уязвим для контратак, баланса в центре поля не хватало. Впервые при Зидане Каземиро, Кроос и Модрич сыграли вместе против «Ромы» в Лиге чемпионов (2:0). Впоследствии в важных матчах Зизу доверял именно этим футболистам. И делает это до сих пор.
1. Три-пит в Лиге чемпионов
Невероятное достижение по всем статьям. Ни одному клубу с момента образования Лиги чемпионов не удавалось защитить свой титул в этом турнире. Зидан и «Реал» выигрывали Лигу чемпионов на протяжении трех сезонов подряд, причем первый титул француз завоевал всего через пять месяцев после полноценного старта тренерской карьеры. На пути к «ушастым» трофеям «Реал» побеждал и «Ювентус», и «Баварию», и ПСЖ, и «Ливерпуль», и других английских грандов. Уникальная история, великий в прошлом футболист сотворил великое дело в новой ипостаси. Когда в следующий раз произойдет нечто подобное?
Здесь ещё забыли добавить что Зидан как тренер ещё никогда не проигрывал на Камп Ноу,а это не мало важно!
Здесь ещё забыли добавить что Зидан как тренер ещё никогда не проигрывал на Камп Ноу,а это не мало важно!
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962