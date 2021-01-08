Мбаппе нашёл свой криптонит. Есть риск потерять главного таланта поколения

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08 января 2021, 16:30

«Соккер.ру» согласен с Почеттино – Килиан может лучше.

Средние оценки – не для Мбаппе

По средним оценкам Месси, Левандовски и Роналду – лучшие игроки в топ-5. Дальше идут англичане Грилиш и Кейн, а потом Мбаппе. Вот только не играет сейчас тот же Месси феноменально. Как и «Барселона» с его посильной помощью – у Кумана кризисная команда, что отстает от «Атлетико» на 7 очков, а у Симеоне еще две игры в запасе.

У футболистов с результативностью и талантами Килиана или Лионеля всегда будут приличные средние оценки. Но среднее – не для них и не про них, что очевидно. Это как сказать Роналду, что он «ничего так игрок» — полезет в драку. У Мбаппе 12 голов и 4 ассиста, но не в АПЛ , где у Кейна 10 мячей и 11 результативных передач, а в чемпионате Франции.

У молодого форварда 2 гола в последних пяти поединках Лиги 1. Последний ассист в чемпионате отдал в октябре, последний дубль во французском турнире сделал в ноябре в проигранном матче против «Монако». ПСЖ разгромил «Истанбул» в Лиге чемпионов, тот матч Килиану удался, но дальше явно отвлекся на праздники, смена тренера его мгновенно не привела в чувство.

Из Парижа передают, что в раздевалке Тухеля его понимали и поддерживали. Возможно, форвард недоволен перестановкой. Мбаппе ведь публично поблагодарил тренера за работу с ним. Вот только не было никакого рывка с Томасом на позицию первого футболиста мира. А ведь амбиции у 22-летнего форварда имеются.

Еще в сентябре писали, что Килиан сообщил руководству ПСЖ – хочет уйти в 2021-м. Это значит, что будет влечен трансфером, переговорами, выбиванием контракта у нового клуба. Футбол может пострадать.

Килиан теряется в ключевой момент

У Месси есть тот же грешок, но у Лионеля криптонит в том, что его начинают убивать именно в плей-офф Лиги чемпионов, а у Мбаппе – всюду, в самый неподходящий момент. Например, француз забил два мяча в первом тайме против «Монако», а на 69-й минуте при счете 2:2 его сняли с игры. Голевые удары – один с «точки», были единственными точными от Килиана.

Можем вспомнить финал Лиги чемпионов. Нойер сделал три важных сэйва, один из них – после удара Мбаппе. Но где Килиан был в том матче? Весь ПСЖ собрал выстрелы Маркиньоса, Неймара и француза, но три удара в сторону ворот за финал от человека с таким талантом, как у молодого форварда – ничто. За год до этого Мбаппе ровно так же растворился против МЮ в решающий момент.

Позавчера против «Сент-Этьена» у Кина были удар в створ и гол, а у Килиана – ни одного точного выстрела. Забил «Лорьяну», забил «Страсбуру» в день разгрома 4:0, но в день поражения от «Лиона» Мбаппе не спас. Также не выручил против «Лилля» — еще одного серьезного соперника. В день домашнего поражения от МЮ француз сыграл в центре атаки, но не забил после 5 попыток.

Как бы не получить еще одного Погба, который все умеет, но редко это демонстрирует в сложных матчах. Также Килиан, если потеряет интерес к ПСЖ , может беречь силы для нового клуба.

У Мбаппе есть и минус от Роналду

Неймар может сбить Килиана с пути за пределами поля – подкинуть идею бросить «Мисс Франции 2017» Алисию Айлис, найти себе 50 новых моделей. От Месси француз может забрать неумение выигрывать большие финалы, когда у тебя за спиной Паредес и Эррера, а не Хави и Иньеста. И такой опыт у Килиана появился в прошлом году.

Но есть ведь еще Роналду, и его чисто футбольный грех Мбаппе уже унаследовал. Будучи не центральным форвардом – в лучшем случае Килиан играет, как Анри, что любил левый фланг и смещения в центр ради голов, маленький принц французского футбола не любит делиться мячом. До чемпионата мира у него были сезон с 8 ассистами, хотя и это не рекорд топ-5.

Вот только общее количество крутых передач на напарников у Мбаппе низко для игрока экстра-класса. Роналду компенсировал свой эгоизм дичайшей результативностью, но Килиан лишь раз в жизни показал нечто подобное – когда забил 33 мяча в 29 турах чемпионата Франции в 2019-м. Но прошло два года, заметно откатился по голам, но не компенсировал свои промахи ассистами в стиле Месси.

Хотя Мбаппе пытается найти себя и в штрафной площади, и по ее периметру, пока это не Левандовски по количеству голов – Роберт два года подряд лучший по мячам за год, и не Де Брюйне по ассистам.

Почеттино готов улучшить игру Килиана

Мбаппе не только хочет, а и должен играть лучше. Становится великолепным футболистом, но перестает быть феноменальным. И это плохо, ведь не мешают травмы, физические параметры великолепные – очень быстрый, техника в порядке, клуб – финалист Лиги чемпионов. Но есть серьезные опасения.

Или Мбаппе пересидит во Франции – пусть спросит Роналдиньо, делать этого не стоит, или его отец-агент будет требовать от «Реала» или «Ливерпуля» столько денег, что сорвет трансфер после Евро-2020. Или еще до начала турнира. На ЧМ -2018 юный Мбаппе был великолепен, ему интересно играть за сборную, поэтому может решить трансферные вопросы до старта соревнований.

Многое зависит лично от Килиана. Послушает дельные советы Почеттино – станет стабильнее и результативнее. А проявит себя в большой лиге, вроде АПЛ или Ла Лиги – все убедятся, что может забивать не только в ЛЧ время от времени, но и в топ-4. Но пока карьера Мбаппе словно на паузе. Недостаточно крут, чтобы ПСЖ лидировал в Лиге 1 с отрывом на десять очков.

И недостаточно хорош, чтобы Франция точно прошла Бельгию в полуфинале Лиги Наций в октябре или до этого в Лондоне Дешам взял реванш за финал Евро-2016. Возможно, от Мбаппе слишком многого требуют – ему всего 22 года, вся карьера впереди, если повезет. Но парень особенный, и заметно, что никак не может найти идеальную тактическую роль.

Пока не идеальный центральный нападающий. Не чистый вингер. Инсайд, но не в каждой команде такой нужен. Точно не плеймейкер здесь и сейчас. У Мбаппе есть суперсилы, которые он не может применить, а параллельно вылезают все соблазны игроков его уровня – развлекаться, а не работать, спорить о сытном контракте, а не играть, требовать, чтобы команда играла на тебя, когда рядом немало эгоистов, начиная с Неймара.

Месси и Рамос могут использовать ПСЖ , чтобы выбить больше денег из «Барселоны» и «Реала» или же раззадорить других претендентов, вроде клубов из Манчестера. Но Мбаппе сам выбрал парижан, поэтому пора ему становиться настоящим лидером команды. Судя по последним матчам, такая роль ему дается с трудом. ПСЖ в чемпионате потерял очки в 7 играх из 18, вожака им точно не хватает.