Кокорин ищет мотивацию. Его ждут Ротенберг, Мамаев или запас «Спартака»

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03 января 2021, 12:21

Сможет ли Александр набрать форму и попасть на Евро-2020?

В Серию А теперь вряд ли возьмут

У Кокорина нет настолько сильного агента с международным опытом, чтобы устроить его в такой клуб Серии А, в котором Александр сможет найти игровую практику и стать счастливее. Не так много лишних денег у итальянских клубов этой зимой, чтобы платить миллионы евро за немолодого футболиста. Или хотя бы тянуть аренду и зарплату.

По меркам Италии у Кокорина солидный оклад для середняков. И после уплаты налогов останется меньше, чем в «Спартаке». Александру ради попытки заиграть в Италии надо еще и идти на понижение доходов, чего он никогда не делал. Также очевидно, что легко не заиграть, а «Спартаку» придется смириться с арендой, не продажей. И это невыгодно.

Свободный агент Кокорин прошлым летом в теории мог оказаться в «Фиорентине» рядом с Рибери, ведь в «Сочи» вышел на хорошие обороты. Сейчас, после мелких травм и простоя, его за деньги не заберут. Слишком высок риск получить мертвый груз на скамейке. У Кокорина нет опыта успешной конкурентной борьбы в лиге, где даже молодому Миранчуку дебют дался невероятно сложно.

Дуэт с Мамаевым маловероятен

Карпину не нужны люди, что пропускают все матчи против «Зенита» и «Сочи». А если серьезно, то видим создание теории. Якобы «Ростов» может подписать Кокорина, поскольку в Москву отдадут Норманна. У «Спартака» есть деньги. У Карпина в атаке играет не центральный форвард Полоз. Ушли Шомуродов и Ионов, инсайда Байрамяна пришлось гнобить шутками, чтобы начал забивать мячи.

Вот только зачем «Ростову» такое счастье? У Кокорина большая зарплата, неподъемная для южан. Даже если представить полугодовую аренду, причем «Спартак» продолжить платить часть оклада, как заставить Норманна выбрать не АПЛ , а Москву? Федуну и Алекперову снова придется переплачивать за трансфер. Конечно, если Крал уедет зимой, то нужен хавбек в центр.

Но сам Матиас настраивается на Англию или другую элитную лигу, как и Алекс. «Спартак» еще не нашел чеху новый клуб, может сделать паузу до Евро-2020 и назначения другого тренера. Наконец, кто сказал, что Карпину, у которого дома детсад, хочется работать только с трудными подростками? У него и так штрафбат постоянно. Ионов, Мамаев, Еременко. Можно переборщить, пригласив еще и Кокорина.

В «Спартаке» надо реально пахать

Рианчо, хотя это и неоднозначный персонаж, в случае с Кокориным прав. Вернется на пик формы, когда появится мотивация. Александр ведь является классическим российским футболистом. Никто не оспаривает наличие таланта в молодости, как и присутствие мастерства в старости. Кокорин — сильный футболист. Вот только нет у него стержня, что было заметно в «Динамо», где Воронин и Кураньи подходили к работе иначе.

Назовите такую особенность классом – тем, что является отсылкой к стабильности, назовите профессионализмом, без разницы. Ни Смолов, который был бы богатым татуированным подростком и без футбола, ни Кокорин, который до сих пор развлекается, как студент – ночи проводит за видеоиграми, а вечеринки любит, как Неймар, не стали взрослыми футболистами. Вот потому-то Смолов не лидер «Сельты» и вчера не разгромил «Реал».

А Кокорин не звезда «Фиорентины». Но если его оставить в «Спартаке», то будет весной финансовой обузой. Немолодой нападающий с большими «подъемными» не заиграл. Лучше отдать время Соболеву, Понсе и Ларссону – они хотя бы могут расти в цене и заметно прибавлять на поле. Так что лишь в теории Кокорин легко наберет такую форму, что его «Спартак» станет чемпионом России. На практике, если оставят, увидим парочку приличных матчей, ведь конкуренция в Москве высокая.

Отказ от «Сочи» оказался ошибкой

Вспомните об интересах сборной России. Если бы Кокорин сейчас шел наравне с Нобоа в клубе клана Ротенбергов, то заметно выросла бы вероятность, что одобрили бы его возвращение в национальную команду. Могли бы получить Кокорина на пике формы в руках приличного тренера Федотова. Глядишь, в Стамбуле и Белграде вместо Дзюбы сыграл бы именно его друг.

Никто не сможет заявить, что Заболотный – нападающий более высокого класса. То есть у Кокорина был сытый и простой вариант. Остаться в Сочи, играть за одноименный клуб, где Федотова нашел ему идеальное место на поле. Тоже гибридный вариант, как у Дзюбы в «Зените», но с оттяжкой на левый фланг и одновременно действиями во вратарской площади, куда Артема часто не пускает пожиратель пространства Азмун. Кокорин мог сейчас быть здоровым, счастливым и на пике формы.

Оказался бы кандидатом на поездку на Евро-2020. Но его окружение посоветовало выбрать «Спартак», чтобы получить деньги и отомстить «Зениту» за принудительную аренду в «Сочи». А теперь северяне сделают все, чтобы Кокорин не поехал на Евро-2020. Даже если вернется в «Сочи» и заиграет лучше, чем Заболотный, Чалов и Смолов вместе взятые. С Александром всегда так. Может выпрыгнуть на пик формы в любой момент. Помним шикарный отрезок в «Зените», когда мечты о стабильности зарубила травма.

Не забыли яркую сочинскую весну. Без нее «Спартак» не бросал бы никакую перчатку. Вот только потом сам Кокорин бросил играть в сильный футбол. Винят Газизова, массажиста и травмы. Но взрослый дядька не провел ни одного полного матча, хотя в восьми случаях выходил на поле, но лишь раз смотрелся реально здорово. При этом у Александра 2 гола и 1 ассист в РПЛ , так что «Сочи» заинтересован в трансфере. Так сказал генеральный директор южного клуба. Похоже, это лучший вариант для Кокорина.

Но вряд ли идеальный выбор для «Сочи». У Федотова тренерская команда, где четко распределены роли. Есть схема «5-4-1», которая базовая, даже если и выглядит «3-4-3» в отдельных фазах. Связка Заболотного и Кокорина будет отличаться от трио Антона с Жоаозиньо и Бурмистровым. Под Александра надо подстраивать его старую команду, которая успела пойти вперед с Нобоа в роли лидера. Практика показала, что Кокорин ошибся, что пошел в «Спартак», а не остался в «Сочи».

Александр найдет себе другой клуб, а не найдет – всегда есть возможность пахать и заиграть в «Спартаке» весной, ведь Кокорин – игрок настроения, такие то появляются на вершине, то пропадают, и так всю карьеру. Но время-то уходит, шансы давали, а на длительной дистанции ни разу не заиграл. Жаль, все могло сложиться иначе и для Кокорина, и для «Спартака», которому во многих матчах нужен был зрелый форвард, и даже для сборной, ведь на один-два великолепных матча Александр точно способен.