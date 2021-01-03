Джеррард стал крутым тренером. Опережает «Селтик» на 19 пунктов и мечтает о «Ливерпуле»

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03 января 2021, 15:00

«Рейнджерс» на футбольной вершине спустя 10 лет!

Собрали серию побед над «Селтиком»

29 декабря 2018-го года «Рейнджерс» обыграл «Селтик» со счетом 1:0. Та домашняя победа стала первой в знаменитом дерби с 2012-го года, за шесть с половиной лет. Причем успех заслужили полностью, счет по ударам в створ – 7:1 в пользу коллектива Джеррарда.

Уже тогда многие полагали, что Стивен – лучший тренер, чем можно было подумать. Англичанин после короткого периода работы с юношами «Ливерпуля» выбрал клуб из Глазго. И хотя та старая победа не принесла ему титул, зато Джеррард снова научил «Рейнджерс» побеждать в дерби.

Было три поражения, но вклинилась вторая победа, а теперь у Стивена три подряд успеха против «Селтика». Причем два – гостевые, а вчера выиграли 1:0 на «Айброксе». Фанаты соперника справедливо подмечают, что врагам немного повезло. «Рейнджерс» победил, не попав в створ чужих ворот ни разу!

Причина в автоголе, что случился через восемь минут после удаления у «Селтика». Но спросите фанатов «Рейнджерс», есть ли им разница? Годами страдали, столько шуток выслушивали от едких соседей, друзей, коллег по работе или одноклассников. А теперь три победы подряд, такого не было с 2008-го года.

Это большой успех, учитывая, какие непростые годы пережил «Рейнджерс» — из-за долгов в районе 100 млн фунтов начинали путь с четвертого по счету дивизиона, а в элиту вернулись лишь в 2016-м.

Оторвались на 19 пунктов в чемпионате

На данный момент таблица красноречиво намекает на первый с 2011-го года чемпионский титул. «Рейнджерс» заметно оторвался в таблице. Набрали 62 пункта после 22 матчей, у «Селтика» лишь 43 в 19 играх. Но даже если преследователь выиграет оставшиеся три матча, то останется разница в десять пунктов, неплохая фора!

«Селтик» неплох, но они как «Зенит» — лидер чемпионата, в котором соперники допускают осечки. Но «Рейнджерс» выиграл 20 матчей из 22, а в двух случаях получил ничьи. У Джеррарда нет ни единого поражения в шотландской лиге в сезоне. А в прошлом чемпионате, который решили не доигрывать, у него было 8 осечек в 29 турах.

Прогресс «Рейнджерс» показательный – забили 57 мячей в чемпионате, пропустили всего 5 (в 22 играх). Разница мячей +52, набрали такой ход, что даже если «Селтик» начнет всех выносить, на что способен, действующая разница будет давить на врагов морально, и в итоге у «Рейнджерс» сохранится комфортное преимущество.

Предпосылок, что Джеррард допустит потерю титула, пока нет. Для него это принципиальный момент, ведь в бытность игроком брал ЛЧ , но ни разу не был национальным чемпионом.

Снова вышли в плей-офф Лиги Европы

И запомнились, ведь «Рейнджерс» является всего одним из четырех клубов, что прошел групповой этап без поражений. «Арсенал» и «Вильярреал» и должны так играть, они из АПЛ и Ла Лиги. Но подопечные Джеррарда тоже собрались, выиграли 4 матча, 2 раза были мировые.

«Бенфика» стала второй в их группе. У «орлов» тоже нет поражений, но им не привыкать. А вот «Рейнджерс» первое место в квартете подарило не самого сложного соперника – «Антверпен», что сумел в упорной борьбе обойти ЛАСК . Но у «Рейнджерс» есть шансы забраться довольно далеко, если жребий позволит.

Состав участников плей-офф ЛЕ очень солидный. Сульшер, Моуриньо, Артета, Роджерс, Фонсека и Гаттузо мечтают о прорыве. Но шотландцы умеют упираться. Вспомните, как Джеррард приезжал в Россию – «Уфу» прошли (1:0 и 1:1), а «Спартаку» уступили (0:0 в Глазго и безумная перестрелка 4:3 в пользу москвичей).

Но с той поры его команда стала сильнее, что и доказывает второй подряд выход в плей-офф ЛЕ . А ведь недавно «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии занимал третью строчку, был ниже «Абердина».

Главная цель Джеррарда – «Ливерпуль»

Стивен будет рад, если в синей части футбольной Шотландии ему нальют в любом пабе. В случае возвращения чемпионства так и будет. Джеррарда уже ценят, как тренера. Но у англичанина есть амбиции, поэтому обязательно хочет вернуться в АПЛ и стать главным тренером «Ливерпуля».

Клопп спокойно говорит о том, что в будущем уйдет, а правильными кандидатами на замену хитрый Юрген назвал Далглиша или Джеррарда. Кенни почти семьдесят лет, с 2012 года не работал тренером, в этом случае немец просто отдает дань легенде и человеку, который хорошо отзывался о его работе с «красными».

Но Джеррарду всего сорок. У него есть длительный контракт с клубом из Глазго до 2024-го года. Вот только пункт о расторжении, если позовет «Ливерпуль», прописан. Причем сроки совпадают с теми, что у Юргена в Англии. Но на пути Джеррарда в тренерское кресло любимого клуба будут сложные преграды. Для начала сам Клопп – слишком крутой и успешный, чтобы уйти раньше истечения контракта.

Не исключено, что Джеррарду для начала предложат найти свою «Боруссию» Д в АПЛ . Видно, что Стивен может поставить упрямый футбол, надежную игру в защите. «Рейнджерс» выбирает «4-3-3» в большинстве матчей, то есть Джеррард активно изучает тактику, которую применяет «Ливерпуль» Клоппа. Хотя команда Стивена, конечно же, не копирует чемпионов Англии.

Стивен ищет свой тренерский почерк

Колумбиец Морелос не играет на уровне Фирмино. В центре поля у Клоппа нет игрока позиции Яниса Хаджи. Зато у «Рейнджерс», как и у «Ливерпуля», есть дико успешный в атаке правый латераль. Англичанин Джеймс Тавернье из школы «Лидса» в 29 лет вышел на пик, у него 11 голов и 8 ассистов в чемпионате Шотландии. Ямаец Кемар Руф тоже помогает – 10 голов, но упор еще и на оборону.

У Джеррарда два вратаря – необычно для команды, которая настолько редко пропускает. Но суть в надежности защитной линии. Тавернье умудряется отбирать мячи, в центре есть 28-летний англичанин Голдсон, слева играет хорват Баришич, а вот четвертый бек – позиция сменная. Прямо как была в «Ливерпуле», когда Клопп давал напарникам Ван Дейка время по очереди в поисках самого стабильного и сильного.

Но в целом Джеррард играет в свой футбол. Стивен – тренер, который любит обороняться больше, чем Клопп. Дело тут не только в кадровом потенциале «Рейнджерс». В новом сезоне у шотландской команды дикое количество «сухарей». Ни разу не пропустили после стандарта или с пенальти в чемпионате! Один из пяти мячей, которые отправили за спину вратарям – автогол.

Джеррард проделал феноменальную работу, хотя не получал дикий трансферный бюджет. В среднем в Глазго тратят на новичков по 11 млн евро в год, это 25 % от трансфера Малкома. Но есть успехи и дома, в и Европе. «Рейнджерс» не шел без поражений после 22 туров с 1967-го года, а самое важное — ждут первое за десять лет чемпионство.