Домашний тигрёнок и личные телохранители. Как живёт самый богатый футболист мира, который играет за «Маритиму»

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14 января 2021, 10:00

Его зовут Фаик Болкиа, а его дядя — правящий султан Брунея.

Я спросил его, почему он хочет быть футболистом, когда его семья настолько богата. Он сказал: «Все мои братья сидят дома и ничего не делают. Я действительно хочу что-то делать. Я не хочу быть похожим на них».

Именно эти слова сказал бывший игрок «Лестера» Фаик Болкиа игроку академии «лис» Киану Уильямсу.

Это история о племяннике Хассанала Болкиа — правящего султана Брунея. Состояние дяди оценивается в 17,6 млрд долларов. В 1997 году он был богатейшим человеком мира по версии Forbes.

Самый богатый футболист мира незаметно провел 10 лет в одних из лучших клубов АПЛ , играя в молодежной команде «Лестера». Вместе с ним еще недавно за одну команду выступали Рубен Лофтус-Чик и Тэмми Абрахам.

Фаик Болкиа родился в Лос-Анджелесе в мае 1998 года, но учился в Англии вместе со своим двоюродным братом Укаси, сыном бывшего профи НБА Денниса Уоллеса, в подготовительной школе Торнгроув в Хайклере, недалеко от Ньюбери. Его семья хотела, чтобы Фаик впитал в себя европейскую культуру, а он взял и полюбил футбол.

В Брунее у него было бы совсем другое детство, ведь его отец ведет расточительный образ жизни. Однажды он заплатил 17 миллионов долларов Майклу Джексону, чтобы тот выступил на его 50-летии. Говорят, что он тратит по 1 млн фунтов в месяц на вечеринки с многочисленными женщинами. В общем, весёлый персонаж. А вот так семейство передвигается у себя в стране:

Племянник султана Брунея начинал свою карьеру в «Ньюбери», а в 2009 году перебрался в «Саутгемптон». Вот что говорит детский тренер «Ньюбери» Пол Морган:

Когда они заполняли документы, чтобы их приняли в академию, то представителям Фаика следовало указать место жительства. Они вписали дом, который находился на месте бывшего отеля Hollington House. Его семья просто купила отель и переоборудовала в дом. Это было совершенно очевидно. С первого дня было понятно, что они были родственниками королевской семьи Брунея. Но эти ребята были хорошо подготовлены и очень вежливы. Они совсем не были высокомерными. Фаик казался обычным ребенком.

Нападающий Фаик и полузащитник Укаси были приглашены на просмотр в «Саутгемптон». Морган говорит, что скауты клуба были впечатлены игрой Болкиа.

Хотя он был очень быстрым и искусным игроком, но он никогда не был эгоистом. Именно такие качества важны для скаутов. Фаик показал себя разносторонним командным игроком. В нем вообще не было высокомерия или эгоизма.

Футболисты провели четыре года в академии «Саутгемптона» в период с 2009 по 2013 год, а затем оказались в «Арсенале».

Ни один из их новых товарищей по команде понятия не имел, что они играют с представителями королевской семьи, пока они не поехали в турне в Сингапур. По реакции местных жителей всем стало понятно, что эти парни не самые обычные жители Земли.

Ругаре Мусендо (бывший игрок молодежки «канониров») вспоминает качества Фаика:

Он был приличным футболистом — очень быстрым правым нападающим. Он был самым быстрым в команде и очень хитрым. Его стиль игры был немного похож на стиль Тео Уолкотта. Самое безумное, что мы вообще не знали, что он принц или что-то в этом роде. Он был очень скромным парнем. Мы узнали о его богатстве из-за поездки в Сингапур.

Похожая история произошла, когда Болкиа перебрался в «Челси», Укаси же перешел в «Бирмингем», а затем он оказался в «Нанитон Боро».

Вспоминает бывший партнер по молодежному составу «Челси» Рубен Саммут.

Он был скромным парнем, который приходит на тренировки каждый день. Мы подкалывали его на тему того, что ему не обязательно это делать, ведь он и так уже богат. Но в глубине души мы все понимали, как сильно он хочет играть футбол, поэтому мы редко позволяли себе такие шутки. Фаик жил на базе вместе с остальными. Он знал, что если он будет тратить большие деньги, то это создаст для него плохой имидж. Однажды я вместе с еще одним игроком ходил к нему домой. Он жил в современном доме, у них был тренажерный зал и прочие удобства.

Фаик вел себя довольно просто, это ему и помогло подружиться с обычными парнями, которые стремились не только осуществить свои футбольные мечты, но и обеспечить финансовую безопасность для себя и своих семей.

Впрочем, иногда в Сети появлялись фотографии, где он держит на руках своего тигренка.

Журналист Гэри Кох был одним из немногих журналистов, с которыми разговаривал Фаик. Однажды Болкиа был капитаном сборной Брунея до 23 лет (ему на тот момент было 17 лет). Матчи проводились в Сингапуре. Кох говорит, что на стадионе была усиленная охрана полиции, а у Фаика были свои личные телохранители.

Его личные помощники даже снимали пластыри с его стопы. Всё было по-королевски. Впрочем, жил он в отеле вместе с остальной командой. Болкиа сам настоял на этом.

В 2016 году Фаик подписал свой первый профессиональный контракт. Наш герой оказался в «Лестере». Выбор клуба был легко объясним, ведь семья Шривадданапрабха (владельцы «лис») была хорошо знакома с королевской семьей Болкиа. Впрочем, он практически незаметно провел это время в «Лестере». Сразу приходит на ум Борис Ротенберг, который часто появлялся на поле в составе «Локомотива», хотя его игровые качества вызывали некоторые сомнения у болельщиков «железнодорожников».

Некоторые бывшие игроки и тренеры «Лестера» даже не помнили об этом футболисте, когда у них пытались узнать о личных качествах Фаика.

Один из них спросил:

Фаик Болкиа? Разве это не настоящее имя Фредди Меркьюри? Я его совсем не помню!

Молодой брунеец вёл себя очень скромно на публике, лишь изредка выдавая себя. Слухи о золотом «роллс-ройсе» или вертолете, на которых он якобы добирался на тренировку, не соответствовали действительности.

Фаик играл в молодежной команде «лис» до 18 лет, пять раз выходил на поле в составе команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА , но за взрослую команду «Лестера» никогда не играл. Прошлым летом его контракт истек, он присоединился к португальскому «Маритиму».

Защитник «Маритиму» Клаудио Винк:

Он приехал в Португалию в поисках возможностей, я действительно считаю, что он хороший игрок. Это парень, который хорошо тренируется и хочет стать лучше. Он еще молод, я верю, что его ждет светлое будущее. Он действительно скромный и трудолюбивый человек. Мы довольно близки и проводим много времени вместе, я немного говорю по-английски, а его португальский еще не очень хорош, но мы понимаем друг друга. У Фаика есть все, чтобы построить прекрасную карьеру.

Наверняка Болкиа не сможет добиться высот Роналдо. Именно бразильский игрок является кумиром брунейца, он перед каждой игрой пересматривает ролики с великим «зубастиком» на своем телефоне, но если Фаик сможет играть на профессиональном уровне еще хотя бы лет десять, то это уже будет достижением.