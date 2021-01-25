«Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 января 2021, 10:22

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 20-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити», который пройдет 26 января 2021 года.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ , набрав 11 очков. В пяти прошлых турах чемпионата «дрозды» занесли себе в актив победу над «Вулверхэмптоном» (3:2) и ничью в матче с «Ливерпулем» (1:1).

В трех других встречах команда уступила «Лидсу» (0:5), «Арсеналу» (0:4) и «Вест Хэму» (1:2). В девяти домашних играх сезона «Вест Бромвич» потерпел шесть поражений.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на серии из десяти побед кряду во всех турнирах. В АПЛ команда поочередно победила «Астон Виллу» (2:0), «Кристал Пэлас» (4:0), «Брайтон» (1:0) и «Челси» (3:1).

Эти успехи позволил «горожанам» подняться на второе место в рейтинге. В восьми гостевых играх чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы взяли четыре победы – три ничьи и одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» — 15.580

Ничья – 7.320

Победит «Манчестер Сити» — 1.204

Статистика

«Вест Бромвич» проиграл семь прошлых матчей «Манчестер Сити» на своем поле

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних поединков в АПЛ

«Манчестер Сити» забивал минимум два гола в семи прошлых играх против соперника на выезде

«Вест Бромвич» на забивал в пяти из семи прошлых домашних матчах чемпионата

Прогноз

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5) гола букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.674.

«Вест Бромвич» регулярно уступает сопернику на своем поле. К тому же, «горожане» сейчас очень надежно играют в обороне.