«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 26-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» — «Ноттингем Форрест», который пройдет 2 февраля 2021 года.
«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» одержал семь побед и девять раз сыграл вничью, набрав 30 очков. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
В двух прошлых турах «Ковентри Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а затем поделил очки с «Бирмингемом» в гостях (1:1).
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем» Форест» поднялся из зоны вылета на 21-е место. В пяти предыдущих турах чемпионата «лесники» набрали восемь очков, обыграв «Престон» (1:0) и «Миллуол» (3:1), а также сыграв вничью со «Сток Сити» (1:1) и «Барнсли» (0:0).
Единственное поражение в этой серии команда потерпела 20 января, когда уступила в гостях «Мидлсбро» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ковентри Сити» — 2.790
- Ничья – 3.070
- Победит «Ноттингем Форест» — 2.920
Статистика
- В четырех последних домашних играх «Ковентри Сити» сыграла ставка на ТМ(2,5)
- В трех из четырех предыдущих гостевых матчах «Ноттингем Фореста» больше двух голов не забивалось
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в двух из трех предыдущих очных встречах команд
Прогноз
В этом матче рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.540 в букмекерской конторе Pinnacle.
«Ковентри Сити» и «Ноттингем Форест» играют в прагматичном стиле, уделяя больше внимания обороне собственных ворот.