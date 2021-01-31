«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:16

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 26-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» — «Ноттингем Форрест», который пройдет 2 февраля 2021 года.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» одержал семь побед и девять раз сыграл вничью, набрав 30 очков. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

В двух прошлых турах «Ковентри Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а затем поделил очки с «Бирмингемом» в гостях (1:1).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем» Форест» поднялся из зоны вылета на 21-е место. В пяти предыдущих турах чемпионата «лесники» набрали восемь очков, обыграв «Престон» (1:0) и «Миллуол» (3:1), а также сыграв вничью со «Сток Сити» (1:1) и «Барнсли» (0:0).

Единственное поражение в этой серии команда потерпела 20 января, когда уступила в гостях «Мидлсбро» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри Сити» — 2.790

Ничья – 3.070

Победит «Ноттингем Форест» — 2.920

Статистика

В четырех последних домашних играх «Ковентри Сити» сыграла ставка на ТМ(2,5)

В трех из четырех предыдущих гостевых матчах «Ноттингем Фореста» больше двух голов не забивалось

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в двух из трех предыдущих очных встречах команд

Прогноз

В этом матче рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.540 в букмекерской конторе Pinnacle.

«Ковентри Сити» и «Ноттингем Форест» играют в прагматичном стиле, уделяя больше внимания обороне собственных ворот.