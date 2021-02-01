Возвращение Промеса – чудо.

1612157002

вчера, 08:23

24 января Дмитрий Егоров буквально «взорвал» российское футбольное сообщество. Появилась информация, что Промес подарил своим одноклубникам часы и начал готовиться к вылету в Москву для подписания контракта с красно-белыми. На самом деле, информация о возвращении Квинси была намного раньше. Говорилось, что «Антоха» несчастлив в Голландии и грезит возвращением в «Спартак». Но верилось в это, честно говоря, с трудом. Голландец довольно часто играл, имел стабильное выступление в Лиге Чемпионов, тренер заявлял о том, что он является игроком старта. В конце концов, «Аякс» — это мировой топ-клуб и информацию с возвращением никто не воспринимал всерьез. Но реальность такова, что с большой долей вероятности Квинси Промес совсем скоро станет игроком «Спартака». Это действительно чудо не только для красно-белых, но и для всей Российской Премьер-лиги. И давайте я объясню почему.

Переход Промеса затмит ситуацию в клубе . Если Промес все-таки перейдет, то это заставит забыть про все перестройки в руководстве (Цорн, Газизов, история с Заремой), неудачную трансферную компанию (Урунов, Кокорин) и окончание контракта Доменико Тедеско. Это будет соизмеримо с возвращением Дмитрий Аленичева в 2004 году. Я имею ввиду не игру Дмитрия и события после возвращения, а реакцию спортивного сообщества и болельщиков клуба. Тогда он возвращался с выигранным в «Порту» Кубком УЕФА и Кубком Лиги чемпионов. И его приезд сильно воодушевил фанатов.

Квинси станет одним из самых лучших игроков РПЛ . Когда «Спартак» официально объявит о переходе Квинси, то по уровню он станет если не самым лучшим игроком чемпионата, то точно войдет в тройку лучших футболистов. И вот почему:

1) Он два года играет в чемпионате выше уровнем (спорно, но я считаю, что так)

2) Стабильно играет в Лиге Чемпионов

3) Хорошая статистика в «Аяксе» за время выступлений. (52 игры. 22 гола. 6 голевых передач.)

4) Возраст Квинси (29 лет) позволяет ему выступать на высоком уровне еще достаточное кол-во времени.

Бонус: Во время выступления за «Спартак» Промес признавался чуть ли не лучшим игроком чемпионата. С момента ухода Квинси своих качеств не потерял, а скорее прибавил.

Переход такого игрока поднимет уровень РПЛ . После его ухода в нашем чемпионате так и не было подобных игроков. Да, есть Влашич, но сейчас он в периоде становления. Да, есть Малком, но тут я вообще промолчу… Даже если я ошибаюсь на счет перспектив Промеса, то этот трансфер точно будет на слуху в европейском футболе. Быть может в следующий раз, когда к какому-нибудь игроку придет предложение от российского клуба, он подумает: «Так, сюда перешел Квинси Промес из „Аякса“, значит, тут действительно что-то есть»

Промес выведет красно-белых в Лигу Чемпионов. Промес сможет помочь «Спартаку» остаться в топ-3 РПЛ и попасть в Лигу Чемпионов. Мало того, что он качеством своей игры сделает огромный прирост силы команде, но он еще и станет огромным авторитетом. Даже если смотреть с точки зрения психологии, то команде нужен лидер. Да, есть Джикия и Зобнин, но Квинси будет оказывать огромное влияние именно на иностранных игроков. К Промесу с огромным уважением относятся Джи, Зоба, Ещенко, Ребров, болельщики и само руководство. Такие игроки как Крал, Ларссон, Айртон, Мозес и т.д. увидят отношение к нему, начнут прислушиваться и становиться лучше. Я более чем уверен, что присутствие Квинси будет чувствоваться и в раздевалке, и на поле.

«Спартаку» нужен креатив. Хоть и у красно-белых есть проблема с опорной зоной (но думаю, что Хенрикс исправит ситуацию), то креатива у «Спартака» явно нет. Бакаев не в форме, а кроме него никого и нет. Сейчас Зобнин пытается сам протаскивать мяч и придумывать что-то интересное, но это не его роль. А Промес именно тот, кто может исправить эту проблему. Он техничный и очень умный игрок. Это просто подарок с голландских небес для москвичей.

Данная сделка для «Спартака» более чем выгодная. Недавняя история с нападением на человека и его «уголовкой» понизила его трансферную стоимость и репутацию в Европе. Поэтому везде и фигурирует цена 12-15 млн. евро.

Да, пока нет никакой максимально приближенной информации, но все реально идет к тому, что Промес станет игроком «Спартака» в ближайшее время. Особенно подливает масло в огонь история, где Квинси улыбается после того, как его команда пропустила гол. Да, действительно. 29 января «Аякс» дома играл с ФК «Виллем II». Квинси отыграл крайне плохо и был заменён в перерыве. Когда команда пропустила на 62-й минуте «Антоха» начал улыбаться, чем очень разозлил болельщиков. Фанаты изначально были против продажи, а теперь говорят: «Красно-белые давали за него 10 миллионов?! А можно вернуться и принять это предложение?»

Приход Промес — это чудо, потому что «Спартаку» очень нужен креатив и свежесть в атаке и вот такая новость, что «Антоха» хочет вернуться обратно была как солнце среди хмурых туч. И для РПЛ такой игрок лишним не будет.

Спасибо за то, что прочитали эту статью. После 4-х месяцев без написания текстов было тяжело начать, но я маленькими шагами возвращаюсь. Спасибо за внимание!