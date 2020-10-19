История о том, как Германия победила тотальный футбол

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вчера, 18:06

Прошлый выпуск «История о...» набрал рекордные (для моего блога) 25 тысяч просмотров, поэтому я рассказать про еще одну историю. Кто не читал, то https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kolyunya/2717556.html

Великий тренер Ринус Михелс во главе с «Аяксом» и сборной Нидерландов показал миру великое творение – тотальный футбол, который своей красотой впечатлил всех. Наиболее характерным примером этой концепции стало выступление голландцев на мундиале 1974 года. Но выиграть им было не суждено, потому что в финальном матче узнаваемый стиль был раздавлен безжалостной немецкой машиной. В сегодняшней статье я расскажу историю о том, как сборная Германия победил тотальный футбол. Поехали!

Для начала надо понять, что такое тотальный футбол. «Тотальный» футбол — тактическая схема, согласно которой игрок по мере необходимости заменяет других футболистов на их позициях, будь то позиция защитника, полузащитника или нападающего, что позволяет сохранить общую структуру командной игры, не позволяя ей распасться из-за отсутствия по какой-либо причине того или иного футболиста на заранее отведенном ему участке поля.

В этой «текучей» системе могут присутствовать игроки без заранее определенной позиции, любой футболист может, в зависимости от обстоятельств, выступить в роли нападающего, полузащитника или защитника.

Тактический успех «Тотального футбола» зависит в значительной степени от умения каждого футболиста выполнять те новые задачи, которые на него возложит сложившаяся игровая ситуация в данный отрезок времени. Схема предусматривает наличие игроков, хорошо обученных тактически и физически выносливых. Быстроте игроков концепция тотального футбола придает огромное значение.

Начнем с предыстории. На Чемпионате Европы 1972 года немцам не было равных. Сборная ФРГ не проиграла ни одного матча, а в финале ожидаемо разгромили сборную СССР со счетом 3:0. Игра Германии на том ЕВРО во многом строилась на прекрасном трио из «Баварии». Бекенбауэр, Мюллер, Зэппе Майере.

У футболистов сборной Германии было много недостатков: вечеринки, алкоголь, самоуверенность. Пока болельщики обсуждали, что сборная уже не выглядит столь сильной, как на прошлом ЕВРО, футболисты договаривались о будущих премиальных. Для большинства представителей «немецкой машины» уже был знаком вкус славы и они не хотели, чтобы те ощущения прекращались.

Вечеринки, алкоголь и женское внимание были неотъемлемой частью подготовки к Чемпионату Мира. Порой это даже выходило на первый план вместо тренировок. Но несмотря на все это, футболисты действительно были большими талантами. Журналисты и общественность сходилась во мнении, что фаворитами турнира являются итальянцы и бразильцы. Тем не менее, первые матчи заставили забыть о прежних претендентах, ведь на первый план вышла сборная Нидерландов. Оранжевые с легкостью заняли первое место в своей группе легко разделавшись со всеми своими соперниками. Это было только началом торжества тотального футбола. Уже в первом туре следующего группового этапа голландцы разбили сборную Аргентины со счетом 4:0. Далее они спокойно переиграли ГДР , а в решающем матче группы оказались сильнее самой Бразилии!

Удивительные результаты и завораживающий тотальный футбол попросту не мог оставить равнодушных. По ходу турнира Нидерланды влюбили в себя миллионы сердец, даже нейтральные болельщики хотели, чтобы именно голландцы взяли главный футбольный трофей. Тем временем, турнир для немцев сопровождался игровыми проблемами и скандалами. Германия с трудом одолела сборную Чили в первом туре, после чего расправилась с откровенно слабой Австралией, а в последнем матче они умудрились проиграть в принципиальном матче сборную ГДР . Впрочем, сами игроки не слишком серьезно отнеслись к обидному фиаско, их по-прежнему больше волновали денежные бонусы, возможность развлечься и воспользоваться своим звездным статусом. После проигрыша от сборной ГДР футболисты решили закатить очередную вечеринку, которая стала достоянием общественности. Однако, в отличие от легкомысленного поступка футболистов для тренера поражение оказалось болезненным и оставило серьезный осадок. Второе место в группе он воспринял очень остро и долгое время не мог прийти в себя. Гельмут серьезно подумывал об уходе из команды, но лидер команды Бекенбауэр уговорил его остаться. Во время традиционной вечерней посиделки игроков Франц выступил перед командой с разбором полетов и партнеры к нему прислушались.

Тренер, заручившись поддержкой Бекенбауэра, пошел на эксперименты и сильно изменил линию полузащиты на матч с Югославией. Это дало свои плоды! Немцы победили со счетом 2:0, но ключевым моментом для Германии все же стоит признать матч со Швецией. Именно в этой встрече Гельмут Шён определился с оптимальным сочетанием игроков, который останется неизменным вплоть до финала. В прочем, несмотря на позитивные сдвиги в игре и результатах немцы вполне могли не оказаться в финале. Последние матчи 2-го группового этапа столкнули их с сенсационной Польшей во главе с Гжегож Лято, который в итоге стал лучшим бомбардиром турнира. В случае победы именно поляки сразились бы за кубок мира с голландцами. Ни проливной дождь, ни тяжелое поле не смогли остановить Мюллера, который забил единственный гол в матче. Вот так немцы, не особо впечатлив по ходу мундиаля, все же добрались до финала, где их ждала лучшая команда турнира.

Уже на 2-ой минуте матча Нескенс открывает счет с 11-метров. Правда, чуть более 20 минут спустя Пауль Брайтнер также реализовал пенальти. Под конец тайма сработало главное оружие немцев – забил Мюллер. После перерыва Нидерланды усилили давление, но свои шансы не реализовали во многом из-за прекрасной игры Майера в воротах. Да и Кройфф, которого позже заслуженно признают сильнейшим игроком турнира, выдал далеко не лучший матч, а вот Бекенбауэр не только успевал закрывать Йоханна, но и еще дирижировал игру своей команды из глубины поля. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «немецкой машины»! Триумф на чемпионате мира немцы ожидаемо отметили грандиозной вечеринкой, на которую не были приглашены жены игроков. Если это кому-то это показалось нормальным явлением, то для некоторых футболистов такой подход был неприемлемым. Одним из них стал Мюллер, который в тот же день решил завершить карьеру в сборной. Герд объяснил свое решение желанием больше времени проводить с семьей. Вместе с ним сборную покинули опытные Гробовски и Оверат, но именно уход бомбардира стал самой большой проблемой для Германии в последующие годы. Для голландцев же поражение в финале оказалось очень болезненным. По мнению многих экспертов, та великолепная команда с гениальным Кройффом несомненно заслуживала золотые медали. Говорить о том, что Германия незаслуженно победила на этом турнире тоже нельзя. Ведь, в финальном матче они проявили свои самые лучшие качества: огромную самоотдачу, игровую дисциплину и доскональное знание соперника.

P.S. Спасибо за внимание! Надеюсь, вам понравилось. Критику пишем в комментариях, все по классике)