Кто заменит Гончаренко?

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20 июня. 2020-ый год. «Зенит» разгромно побеждает московское ЦСКА со счетом 0:4. Гончаренко после матча не появляется на пресс-конференции, по некоторым данным, он написал заявление об увольнении и покинул Россию. Вместо него на пресс-конференции появляется Сергей Овчинников и заявляет, что у Виктора поднялось давление.

22 июня. Пресс-служба ЦСКА сообщает, что готовить команду к матчу с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников. О будущем Гончаренко неизвестно…

Как бы то ни было, ЦСКА надо задумываться о новом тренере. Если даже Гончаренко не покинет команду сейчас, то в любом случае покинет в конце сезона. Кто же должен его заменить?

1) Михаил Галактионов

Михаил Галактионов – главный тренер молодежной сборной России до 21 года. Он отлично работает с молодежью. Сыграв 6 матчей в квалификации ЕВРО-2021 его команда расположилась на первой строчке, имея в своем активе 14 очков (4 победы и 2 ничьи).

ЦСКА – молодая команда. Галактионов – молодой тренер, который работал с несколькими игроками армейского клуба (Чалов, Обляков, Дивеев и Кучаев).

Вариант с его назначением выглядит очень перспективно. Единственное, что может смутить – маленький и неудачный опыт в РПЛ . Михаил был главным тренером «Ахмата» в сезоне 2017/2018, но проработал всего лишь полгода. Причина – неудовлетворительные результаты.

2) Сергей Овчинников

Сергей Овчинников работает в клубе уже седьмой год, он еще ассистировал Леониду Слуцкому. Изначально болельщики относились к нему плохо, но со временем он заслужил их доверие. Овчинников уже несколько раз управлял командой (подменял дисквалифицированного Гончаренко). Если все-таки Виктор уйдет из ЦСКА прямо сейчас, то думаю, руководство сделает Сергея исполняющим обязанности.

Его назначение на пост главного тренера выглядит логичным, но на долгую перспективу – рискованным. У Овчинникова уже был опыт главного тренера, который оказался крайне неудачным. Сергей работал в «Кубани», в брянском и минском «Динамо» и везде проваливался.

3) Сергей Игнашевич

Игнашевич – легенда ЦСКА . Он работал с «молодежкой» армейцев, а потом возглавил «Торпедо». Уже в первом сезоне с черно-белыми Сергей дошел до ¼ финала Кубка России и довел команду до 4-го «стыкового» места, если бы не РФС и пандемия, то «Автозаводцы» получили бы право на выход в РПЛ . Это очень хорошие результаты.

Сергей Игнашевич будет идеальным вариантом для ЦСКА . Молодой (для тренера), амбициозный, уже имел неплохой и удачный опыт, полностью знает клуб. Но есть одно «НО». Захочет ли Сергей покидать «Торпедо» сейчас, где у него все идет неплохо?

4) Курбан Бердыев

Курбан Бекиевич имеет огромную славу в «России», он добивался с успеха с разными командами. Его возможное назначение выглядит очень интересным. Курбан давно мечтал возглавить амбициозную команду, которая будет бороться за самые высокие места и за выход в Лигу Чемпионов. Плюсом будет то, что Бердыев очень хочет строить атакующий футбол, который будет нравится болельщикам. Но как всегда есть несколько нюансов

1. Натянутые отношения с Гинером.

Гинер и Бердыев много лет открыто высказывались друг о друге в отрицательном ключе. Гинер критиковал работу Бекиевича в «Ростове», сомневался в заслуженных чемпионствах «Рубина» и так далее. Тренер в свою же очередь постоянно намекал и подозревал Евгения в «подкупе» судей.

2. Бердыев привык везде быть главным

Курбан Бекиевич привык быть непросто тренером, но и неким менеджером, который контролирует много различных областей. В ЦСКА же выстроена отличная структура клуба, где Гинер является главным. Именно в руках Евгения находятся все нити управления клубом. Пойдёт ли на это Бердыев?

5) Юрий Семин

Да, на первый взгляд назначение Палыча выглядит нереальным и в какой-то степени смешным. Но...

На секунду вернёмся к Сергею Игнашевичу. Слухи о его возвращении в армейский клуб в качестве главного тренера идут уже не первый год. Сейчас Сергей не горит желанием покидать «Торпедо», он хочет вывести клуб в РПЛ . Маловероятно, что Игнашевич в данный момент вернётся в ЦСКА . Возвращение обязательно будет, но чуть позже.

Война Юрия Палыча и руководства железнодорожников — отдельная тема, но о его возвращении пока и речи не идёт. И вот как раз-таки тут может все сойтись. Сёмин горит желанием доказать, что он все ещё может приносить результат и вернуться в «Локомотив». Руководство ЦСКА может предложить ему контракт на один год, как раз выждет время и посмотрит, как будет дальше развиваться карьера Игнашевича. В плюсе могут остаться все. Сёмин попробует доказать, что он ещё топ, а армейский клуб пригласит Сергея Николаевича.

Как вы думаете, кого стоить назначить главным тренером в ЦСКА ? Пишите в комментариях.

Друзья, хочу сказать огромное спасибо за то, что прочитали эту статью! Я очень благодарен и надеюсь, что вам понравилось!

Всех благ!