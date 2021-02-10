Каким будет «Спартак» после ухода Тедеско?

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сегодня, 22:45

На горизонте уже виднеется конец эпохи эмоциональных прыганий на бровке, споров с судьями и чувства нереальной энергии с кромки поля. Да, речь идет о Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что хочет проводить больше времени с семьей. И его причина (или оправдание) действительно уважительная. После Олега Кононова приход Тедеско был просто спасением для, казалось бы, потухшего тогда «Спартака». К сожалению, наступает время прощаться. Сейчас же надо готовиться к новому этапу и искать следующего тренера, который впишет себя в историю красно-белых.

После того, как Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, у меня сразу возникла версия как так вообще получилось. Доменико все очень хорошо продумал. Все началось еще в ноябре прошлого года, когда «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:0. Тогда, как мне показалось, начался какой-то тупик в командном понимании. Это виднелось и в следующих матчах: ничья с «Уралом» и «Динамо», поражения от «Сочи» и «Зенита» (но это вообще ключевые матчи для Доменико). Не беру в расчет победу над «Ротором», где два гола были забиты со стандартных положений и победу (хоть и 5:1) над уже тогда разваливающимся «Тамбовом». Мне кажется, Тедеско просто чувствовал, что Россия – это не та страна, где он хочет развиваться как тренер. Правды ради стоит отметить, что в его решении сыграло еще несколько факторов: ужасное судейство, низкий уровень чемпионата, перестройки в клубе и понимание того, что команда будет строиться не вокруг него. Он понимал, что отказ от продления контракта без причины будет глупым, поэтому сослался на семью. Но если я ошибаюсь и это реальная причина, то мне кажется, для профессионала – это не повод, чтобы вот так уходить. Поэтому, возвращаюсь к своей версии. Для немецкого специалиста это было малым, поэтому он придумал гениальный план – создать конфликт. Да, ему нужен был какой-нибудь громкий скандал, где он был бы в роли жертвы. Вот, пожалуйста, что мы видели в декабрьском матче с «Сочи»? Он всю игру сверхэмоционально действовал на бровке и заводил (в плохом смысле) сочинцев. А дальше произошло то, что ему и требовалось. Сергей Бородин (тренер вратарей ФК «Сочи») подошел к нему и сказал: «Это наша земля и наш „Колизей“». Бородин открыто намекнул, что здесь вести себя так не надо. Эти слова – вишенка на торте для Доменико. Готово. Конфликт, так еще и на национальной подоплеке. Фундамент для отказа от контракта есть.

В следующей игре с «Зенитом» Тедеско был не похож на себя: он был тихим и малозаметным, от него не исходило никакой энергии, которая ему свойственна. Впрочем, на поле от красно-белых виднелось тоже самое. А уже после сыгранного матча Доменико заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».

Кто придет после Тедеско?

У меня есть 2 хороших претендента на пост главного тренера, но у каждого есть свои определенные минусы.

Первый вариант — Кике Сетьен

1) Кике ставит атакующий и агрессивный футбол, который основан на владении мячом.

2) Сетьен умеет перестраивать команды. В мае 2017 года Кике Сетьен был назначен на пост главного тренера «Реал Бетиса». Он приходил в команду, которая плелась на 15-м месте в чемпионате. А уже в следующем сезоне «огурцы» заняли 6-ю строчку турнирной таблицы. Прогресс на лицо. Примечательно то, что Кике обладал набором игроков не лучше, чем у «Спартака».

3) Кике Сетьен тренировал пляжную сборную России. Именно поколение Шайкова, Бухлицкого и Леонова, игравшее у Сетьена в 2005-м, возьмет все титулы в мире. Парни, кстати, о нем прекрасно отзываются и вспоминают теплые и душевные сборы в Крыму.

4) У Кике отличные отношения со спортивным директором «Спартака» и другом семьи Федуна Дмитрием Поповым. Когда-то они вместе играли за испанский «Расинг».

5) Тактическая гибкость. Сетьен может спокойно поменять несколько схем за сезон.

6) Своим командам он ставит качественный прессинг . С «Бетисом» и «Барселоной» у его команд был лучший ppda (кол-во передач соперника на одно оборонительное действие) во всей лиге.

Да, плюсов действительно много и все они существенные, но главный минус в том, что Сетьен – испанский Олег Кононов. Боюсь, это не то, что нужно «Спартаку», особенно после такого эмоционального тренера как Тедеско.

Второй вариант – Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби является главным тренером итальянского «Сассуоло». Роберто пребывает в относительно молодом возрасте. У итальянского специалиста уже имеется богатый опыт работы главным тренером — 41-летний рулевой «черно-зеленых» уже успел поработать с «Фоджией», «Палермо» и «Беневенто».

Де Дзерби уже третий сезон возглавляет «Сассуоло», и с каждым годом команда все больше и больше прогрессирует. В сезоне 2018-2019 «черно-зеленые» финишировали 11-ми, в 2019-2020 закончили сезон в шаге от зоны Лиги Европы, заняв восьмую строчку. Сейчас подопечные Де Дзерби идут на 8-м месте, но и это уже отличный результат, ведь выше находятся такие команды как «Аталанта», «Наполи», «Рома», «Лацио», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Ко всему прочему, Де Дзерби ставит открытый атакующий футбол, стиль которого очень подошел бы «Спартаку».

Я считаю, что лучшим вариантом будет именно итальянец. Если сопоставлять все плюсы и минусы, то Де Дзерби определенно является наиболее приемлемым из предложенных мною вариантов.

Но боюсь, что ни один из этих двух специалистов не возглавит «Спартак». Все мы знаем о тактике чередования Леонида Федуна «иностранец-русский-иностранец». Маловероятно, что Федун откажется от этого.

Если выбирать из наших тренеров, то выбор (скорее всего) упадет на Вадима Евсеева. Вадим Валентинович играл за «Спартак», является легендой российского футбола. Плюс ко всему, у Евсеева уже имеется хороший тренерский опыт.

Я бы хотел, чтобы «Спартак» продолжал назначать иностранных тренеров, которые ставят атакующий футбол, но отметать вариант с назначением русского специалиста никак нельзя.

Усиление команды.

Центр защиты у красно-белых укреплен, но нужно усиление по флангам. Крайне необходимо найти правого защитника. При всем моем уважении к Ещенко, но он уже не молодой, Маслов – так себе. Мозес является больше игроком атакующего плана, нежели защитного (плюс, Виктор находится в аренде). Возможен вариант с перемещением Зобнина на правый фланг защиты, но лучше бы Рома выступал на своей родной позиции. Я бы очень хотел, чтобы вернулся Николай Рассказов. Мне нравилось как он выступал до отправки в аренду. Он прогрессировал, хоть и допускал ошибки. Но парень то молодой, провалы ему свойственны. Говорилось, что у Николая и Тедеско был конфликт, именно поэтому Рассказов выпал из основного состава и был отправлен в аренду. И, конечно же, нужно искать запасного игрока для Лукаса Айртона. Потому что на замену ему вообще никого нет.

Линия полузащиты у «Спартака» укомплектована, но проблемы в опорной зоне наблюдаются. Да, сейчас купили Йорита Хендрикса, но далеко не факт, что он сможет решить проблему. Нельзя упускать из виду то, что летом команду может покинуть Алекс Крал. Сообщалось, что им интересуются клубы из Англии, в частности лондонский «Вест Хэм». Если Крал уйдет, то опорного полузащитника нужно необходимо приобретать.

Вот что-что, а нападение у красно-белых хорошо укомплектовано. Соболев, Понсе и Ларссон являются очень хорошими вариантами в центре нападения. Есть сомнения насчет флангов «Спартака». Бакаев не в лучшей форме. Про Педро Рошу, который два года провел в аренде и забил всего лишь 2 гола, я вообще промолчу. Но Роше определенно стоит дать шанс.

Во вратарской зоне все отлично. Максименко – основной вратарь, Ребров находится в команде как ходячий опыт, а вот с Селиховым дела обстоят куда интереснее. «Селя» сказал, что если не будет играть, то уйдет из команды. Лично я в возможном уходе Селихова вообще не вижу никакой проблемы. У «Спартака-2» очень хороший подбор вратарей. Артём Поплечевников, Тимур Акмурзин или Антон Шитов. И все они заслужили получить шанс попробовать себя в основной команде.

Чистка состава

Мне кажется надо избавляться от:

1) Александра Ташаева, который после перехода в стан красно-белых вообще не прогрессировал, а то и регрессировал. Я был на матче «Торпедо» — «Спартак-2», где Ташаев вышел на замену на 62-й минуте. К сожалению, я не имею выхода к статистике определенного игрока за матч, но со стороны Александр выглядел довольно блекло. И это во второй по силе лиге России.

2) Артем Тимофеев. Уже второй год Артем кочует по арендам. В «Крыльях Советов» Тимофеев принял участие в 31-м матче, но по возвращению в «Спартак» сразу же был отправлен в «Ахмат». Остается ждать как он себя покажет, но мне кажется, идеальным вариантом для всех будет его продажа.

3) Александр Ломовицкий. Тут аналогичная ситуация как с Тимофеевым. Уже второй год в арендах, только вдобавок ко всему добавляется плохая статистика. За два сезона арендных соглашений Александр принял участие в 42-х матчах, где забил 5 голов

4) Георгий Мелкадзе. У Мелкадзе была относительно неплохая статистика в «Тамбове», где за 18 матчей он забил 7 голов и отметился 3 голевыми передачами. После возвращения в стан красно-белых Георгий был опять отправлен в аренду, но уже в грозненский «Ахмат». Вот тут уже со статистикой очень плохо. 15 матчей, 2 гола и 1 голевой пас. Ему уже 23 года, но я не могу сложить о нем определенное мнение. Он вечно подает надежды и должен вот-вот раскрыться, но что-то постоянно препятствует этому. Мне кажется, ему нужно сменить клуб и уже двигаться своей дорогой, а не бегать постоянно по арендам.

Так каким же будет «Спартак» после Тедеско? Как бы я не уважал Доменико и все то, что он сделал для красно-белых, но «Спартак» после него будет еще лучше. Я не говорю о тренерской кандидатуре, я более чем уверен, что в ближайшем будущем Доменико Тедеско станет очень хорошим специалистом. Тут речь идет больше о перестановках в руководстве, ведь после прихода Дмитрия Попова уже виднеются положительные сдвиги в клубе. Теперь осталось не допустить ошибку с выбором тренерской кандидатуры и постараться сломать тактику «иностранец-русский-иностранец». Этого будет достаточно, чтобы оставаться москвичам на высоких местах. Конечно нельзя забывать, что это «Спартак» и здесь может случиться все, но с приходом Попова надо надеяться только на лучшее.

Да, еще впереди полсезона, но я бы сразу хотел выразить благодарность Тедеско. Скажу так, я не являюсь болельщиком красно-белых, но мне было очень приятно наблюдать за тем, что из «Спартака» делает Доменико. С каждым днем, с каждой неделей клуб в чем-то прибавлял. Иногда в малом, иногда в большем, но появление немецкого специалиста было огромной удачей. Спасибо, Доменико, за полученные эмоции. Я рад, что смогу этим насладиться оставшиеся несколько месяцев.