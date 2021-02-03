Выше Легенд. Рэшфорд превзошел Кантона по голам за МЮ, Лукас Васкес сыграл больше матчей за «Реал», чем Зидан

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вчера, 18:17

Факты, которые не всегда укладываются в голове.

Большое видится на расстоянии, а на прошлое часто спускается флер таинственности и ностальгии, усиливающий и иногда искажающий восприятие тех или иных процессов, событий и ролей личностей в истории. Поэтому порой бывает странно принимать факты о том, что действующие игроки больших клубов для своих стран, причем не всегда любимцы и суперзвезды, догнали и обогнали небожителей, которые вроде бы должны сидеть на Олимпе и посвистывать, свесив ножки и снисходительно взирая на нас, грешных.

«Реал»

- Карим Бензема долго играет за «Реал», но с учетом критики, которая сопровождала большую часть его карьеры в Мадриде, каждый раз удивительно находить француза среди лучших футболистов в истории «Королевского клуба». Бензема забил 264 гола за «сливочных», это больше, чем у Сантильяны, Пушкаша, Бутрагеньо, Уго Санчеса и Пако Хенто. Кариму осталось 2 гола до Альфредо Ди Стефано и места в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Реала», где первые две строчки занимают Рауль (324 гола) и Криштиану Роналду (450).

- Лукас Васкес сыграл за «Реал» больше матчей, чем Зинедин Зидан, благодаря которому трудолюбивый, но далеко не самый талантливый вингер сделал это. У Лукаса уже 229 матчей за «Мадрид», у Зизу — 227.

«Манчестер Юнайтед»

- Маркус Рэшфорд опередил по количеству голов за «Манчестер Юнайтед» великого и ужасного Эрика Кантона. К 23-м годам английский форвард наколотил уже 83 гола за «красных дьяволов», в то время как француз остановился на отметке в 82 гола. Кстати, в трех голах от Кантона его соотечественник Антони Марсьяль.

- Давид Де Хеа сыграл за МЮ больше матчей, чем Дэвид Бекхэм, Ники Батт, Фил Невилл, Патрис Эвра и сэр Бобби Чарльтон. Любопытно сравнить испанца с легендами «Олд Траффорд» в перчатках. Итак, у Давида 430 матчей, а что у его знаменитых предшественников? Петер Шмейхель — 365, Эдвин ван дер Сар — 266, Алекс Степни — 243.

«Бавария»

- Томас Мюллер сыграл больше матчей за «Баварию», чем Франц Беккенбауэр; Давид Алаба опережает Лотара Маттеуса; Джером Боатенг обошел Ули Хенесса.

«Милан»

- Джанлуиджи Доннарумма в 21 год сыграл за «Милан» больше матчей, чем любой участник легендарного голландского трио. У Джиджо 229 встреч, а вот с такими показателями закончили свои выступления за «россонери» «оранжевые»: Марко ван Бастен и Франк Райкард — по 201 матчу, Руд Гуллит — 171.

«Барселона»

- Антуан Гризманн (25), Усман Дембеле (25) и Филиппе Коутиньо (23) уже забили больше голов за «Барселону», чем Златан Ибрагимович (22).

- На счету Самуэля Умтити (122) больше матчей за «Барсу», чем у Тьерри Анри (121), Давида Вильи (119) и Яя Туре (118).

«Ливерпуль»

- Каждый представитель ударного трио «Ливерпуля» — Салах, Фирмино и Мане, уже забили больше голов за «красных», чем Фернандо Торрес и Луис Суарес. Конкретно Мохамед со своими 115-ю голами за мерсисайдцев обошел также Джо Барнса и Кевина Кигана, которые делали «Ливерпуль» чемпионом Англии до тридцатилетнего ожидания титула.

- Джордан Хендерсон провел больше матчей за «красных», чем Робби Фаулер и Стив Макманаман, но еще более удивительно, что Дивок Ориги показывался в форме «Ливерпуля» чаще, чем Фернандо Торрес и Луис Суарес. У бельгийца 154 матча за «красных», в то время как «Эль Ниньо» сыграл за мерсисайдцев 142 матча, а «Эль Пистолеро» — 133.

«Ювентус»

- Дибала сыграл за «Ювентус» больше матчей, чем Эдгар Давидс (244 у аргентинца против 230 у голландского «Питбуля» в очках), а 98 голов Пауло — это больше, чем у Фабрицио Раванелли, Филиппо Индзаги, Гонсало Игуаина и Павла Недведа.

«Интер»

- Ромелу Лукаку уже превзошел по числу голов за «Интер» Самуэля Это`О — 54 против 53.

- Самир Ханданович серьезно опережает по количеству встреч в составе «нерадзурри» Жулио Сезара, вратаря, с чьим именем связаны победы конца «нулевых». Бразилец сыграл ровно 300 матчей за «Интер», а у Хандановича уже 371 игра.

«Арсенал»

- Эктор Бельерин превосходит Сола Кэмпбелла по количеству матчей за лондонский «Арсенал»: предатель «Тоттенхэма» и один из символов самой успешной эпохи в истории «канониров» защищал цвета «Арсенала» 210 раз, в то время как испанский модник сыграл в 237 матчах.

«Спартак»

- Александр Максименко сыграл за «Спартак» больше матчей, чем Стипе Плетикоса (89 против 86); Наиль Умяров (44 матча) и Алекс Крал (43) опережают в списке гвардейцев «красно-белых» Неманью Видича (41).

- Эсекель Понсе за полтора сезона в «Спартаке» забил 20 голов, и это больше, чем у Алекса Мескини (19), Михайло Пьяновича (17) и Фернандо Кавенаги (17).

«Зенит»

- Артем Дзюба является вторым бомбардиром в истории «Зенита» с 86 голами, уступая только Александру Кержакову (165). Зато Дзюба уже обошел по этому показателю Андрея Аршавина (78), Халка (76) и Мигеля Данни (68).

- У Сердара Азмуна самая высокая средняя результативность в истории «Зенита» среди футболистов, сыгравших больше 10 матчей. Иранец наколотил 44 гола в 74 встречах, в среднем 0.59 за игру. Для сравнения, у Халка — 0.51.

ЦСКА

- Арнор Сигурдссон забил столько же голов за ЦСКА , как и Александр Головин — 13.

«Локомотив»

- Сергей Гуренко, Игорь Чугайнов, Юрий Дроздов, Дмитрий Сенников, Олег Пашинин, Дмитрий Сычев и Вадим Евсеев сыграли меньше матчей за «Локомотив», чем Гильерме (340 игр).