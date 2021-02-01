Суарес – великий снайпер. Луис реализовал 14 из 19 ударов в створ в Ла Лиге

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вчера, 10:18

Успешный уругваец влияет на игру всего «Атлетико».

Дело не только в подарках «Реала» и «Барселоны»

Осечки извечных чемпионов Испании увеличивают разрыв в таблице. Но есть ведь показатели самого «Атлетико». В топ-5 нет команды, которая набрала бы больше очков за игру в среднем – 2.61. Даже у «Баварии» этот показатель 2.37, у «Милана» — 2.3, у «Манчестер Сити» — 2.2.

В прошлом сезоне «Атлетико» набирал 1.84 пункта за матч, это показатель нынешнего «Вольфсбурга». А если сравнить составы Симеоне тогда и сейчас, то лишь одна существенная перемена, что может так сильно повлиять на прибавку темпа. Мората уехал в «Ювентус», а его заменил Луис Суарес, списанный «Барселоной».

Симеоне рассказывал, что убедился в мотивации уругвайца, его желании генерировать идеи на поле и добавлять действиям «матрасников» энергичности во время телефонного разговора еще до подписания нового контракта. Луис Суарес становится чемпионским фактором для команды, где мало кто застал чемпионство 2014-го.

Луис Суарес не только снайпер, но и ассистент

У форварда есть сторона, которую зря отправили на задний план. У Луиса были сезоны великой атакующей щедрости – в АПЛ отдал 12 ассистов, когда забил 31 мяч. В «Барселоне» создавал по 12-16 голов напарникам за сезон. Даже в прошлом чемпионате у него было 16 мячей и еще 8 результативных передач.

«Атлетико» Симеоне иначе строит игру – чаще Феррейра-Карраско и Триппьер грузили мяч с флангов, у Жоау Фелиша и Льоренте есть прямая задача – создавать шансы для напарников. В том числе, для Суареса. Но несправедливо игнорировать умение Луиса созидать видимого труда, органично и легко. Просто оцените эту карту:

Уругваец собрал 92 голевые передачи в 283 матчах за «Барселону». И графика показательная – у Луиса много пасов с места правого форварда, то есть постоянно смещался в эту зону, уводил за собой защитников, а потом сбрасывал мяч левше – Лионелю Месси. А наличие передач из глубины поля показывает, что уругваец важен и для контратак. Не жадный снайпер – штучный товар, редкость.

Уругвайцу важно опередить «Барселону» и Месси

Первый вопрос принципиальный – Луис посчитал, что Бартомеу вытер об него ноги, когда решил убрать легендарного для каталонцев нападающего, причем без перестраховки и адекватной замены в основу. Суарес понял бы, что время двигаться дальше, появись в составе тот же Холанд.

Но раз нет, то Месси прав – с его другом поступили некрасиво. А вот задача обойти Лионеля и взять «Трофей Пичичи» уже не принципиальная, но важная для азартного мужчины. Луис Суарес доказывает себе, что в 34 года может быть в настолько крутой форме, что пройдет сезон в Ла Лиге успешнее, чем его более результативный за карьеру друг.

Тактически Симеоне развязал уругвайцу руки. Аренда Дембеле подстегивает, наличие Фелиша позволяет играть через юркого разнопланового напарника, как Луис привык. А уход Диего Косты стал иллюстрацией формы, которую набрал возрастной снайпер из Уругвая. Готов участвовать в погоне за личным трофеем. Месси выиграл 7 «Пичичи» за 11 сезонов, но Суарес может победить.

Лучший свободный агент в истории «Атлетико»

Во всех смыслах свободный игрок, ведь у Симеоне у нападающего куда меньше ограничений, чем было у Луиса в «Барселоне». Суарес сейчас полном порядке – 14 голов и 2 ассиста в 16 матчах за «Атлетико», даже у Месси лишь 12 мячей и 2 голевые передачи после 18 игр.

Уругваец в чемпионате Испании каждые 74 минуты в среднем создает гол команды. Симеоне его бережет, когда можно, ведь понимает ценность такого человека в основе. В матчах, где Суарес забивал или отдавал голевую передачу, «Атлетико» набрал 30 пунктов из 50, а ведь Луис не во всех поединках чемпионата выходил.

И хотя в истории клуба были удачные свободные агенты – Миранда или Тьяго Мендеш, да и Фернандо Торрес вернулся домой как свободный агент, Луис стоит особняком. Забрали футболиста «Барселоны», сделали это накануне важного для Симеоне сезона, и новичок мгновенно заиграл. Луиса Суареса даже коронавирус не выбил из колеи.

Посидел на изоляции без семьи, по которой очень скучал. Зато отдохнул и вернулся сильнее, ведь отношение Бартомеу его разозлило. А злой Луис многое умеет, готов дальше радовать точными выстрелами. Редко в футболе можно забрать свободным агентом такого снайпера. Суарес и Ибрагимович – два примера. Но уругваец моложе на шесть лет.

Суарес делится с командой своим вдохновением

Важно, чтобы в команде были люди, классу которых остальные доверяют. Будь-то Облак с верой в его сэйвы, или Триппьер с верой в качественные передачи. Или Суарес с дикой реализацией точных ударов – 14 голов после 19 ударов. Феноменальная меткость. Луис в такой форме сейчас, что даже второй за все время в Испании гол со штрафного вчера забил:

С Месси редко получал возможность – всего 35 ударов за все сезоны, но в «Атлетико» может делать все, что ему хочется. Но лишь в интересах команды. В 34 года несолидно кусаться, а с тренером Симеоне такие фокусы опасны – Диего любит игровую дисциплину. И в этом плане Суарес часто был крут. Например, в этом сезоне у него xG всего 9.1, а голов уже 14. Проще говоря, Луис не испортил ни одного верного момента!

Феноменальная игра 34-летнего форварда – день рождения отпраздновал на прошлой неделе, 24 января. Осталось собраться в Лиге чемпионов, где «Атлетико» достался «Челси» Тухеля, а Суарес преследует призрак неудач – пока ни одного мяча в сезоне, и годами проблемы с выездными поединками без голов. Но уругваец опытный, в «Атлетико» его приняли и полюбили игру. Если будет в хорошей форме, то оборона Менди дрогнет под его давлением.

Суарес не привык, чтобы вся команда играла на него – в сборной делил внимание с Форланом и Кавани, а в клубе с Месси и Неймаром. Но в этом и прелесть данного форварда. Всегда найдет ударную позицию – лучший в «Атлетико», выжимает по 3.78 выстрела каждые 90 минут, а промахнулся лишь в 5 случаях из 19. Феноменальный показатель эффективности для центрального форварда.

Только Левандовски идет в Бундеслиге еще круче – тоже 5 промахов, но с 24 голами. Суаресу осталось забить 5 мячей до большого юбилея – 500 голов за карьеру на взрослом уровне. Как можно было отпустить такого футболиста в состав прямого конкурента свободным агентом?