Лучший бомбардир чемпионата Турции на прицеле у «Краснодара». «Быки» ищут замену Ари и Бергу

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сегодня, 14:59

Открываем для «Соккер.ру» Аарона Бупендза.

«Краснодар» пытается приобрести форварда «Хатайспора» и лучшего бомбардира турецкого чемпионата Аарона Бупендза. Якобы в январе «Хатайспор» был готов отпустить габонского форварда за 6-7 миллионов евро, но сейчас ценник взлетел до 10 миллионов: во-первых, Аарон забил еще несколько голов, во-вторых, трансферное окно в Турции закрылось, а «Хатайспор» не сможет приобрести замену Бупендза.

Кто такой Аарон Бупендза?

Соотечественник и партнер по сборной Пьера-Эмерика Обамеянга до 20 лет играл на родине, о его выступлениях в Габоне известно мало, знаем лишь, что летом 2016-го Аарон перешел из клуба «Мунана» в «Бордо». В сезоне 2016/17 Бупендза выступал за дубль «жирондинцев», после чего начались скитания африканца по арендам. Первая из них получилась успешной: 13 голов и 3 ассиста в 21 матче за «По». Правда, дело было в Лиге 3.

В следующем сезоне Бупендза играл уже в Лиге 2, но поддержать результативность на уровне не сумел: в первой половине сезона у габонца не пошло в «Газелеке» (11 матчей, 0 голов), в «Туре» получилось чуть лучше, но тоже без блеска: 13 матчей и 4 забитых мяча. Наконец, в сезоне 2019/20 Аарон поехал в португальскую Сегунду, где провалился в составе скромного «Фейренсе»: 12 матчей и 0 голов.

Прорыв Бупендза в «Хатайспоре» — огромная неожиданность

За четыре года потенциальный новичок «Краснодара» так и не получил шансов в «Бордо», да и с чего бы, если за два года форвард забил 4 гола во вторых лигах Франции и Португалии. После бесплодной командировки в «Ференсе» на Бупендза поставили крест в «Бордо» и не стали предлагать ему новый контракт, в результате чего прошлым летом Аарон присоединился на правах свободного агента к турецкому «Хатайспору». И тут началось волшебство, хотя и не сразу.

До подписания контракта с «Хатайспором» нападающий несколько недель не тренировался, поэтому Аарону потребовалось время, чтобы привести себя в форму. В сентябре, октябре и ноябре он нерегулярно выходил на замены, забил 1 гол в ворота «Ризеспора» в семи первых матчах, а перелом случился только в середине декабря в матче с «Карагюмрюком», когда Бупендза привычно вышел на замену и непривычно разразился дублем, который принес победу «Хатайспору».

Через неделю Бупендза впервые сыграл в стартовом составе «Хатайспора», а в последнем матче 2020 года Аарон от души поиздевался над «Антальяспором», за который выступают Федор Кудряшов и Лукас Подольски: «Хатайспор» выиграл 6:0, а габонец оформил «покер». С этого момента его прорвало по-настоящему: 14 голов в последних 10 матчах, причем лишь дважды Бупендза уходил с поля без гола. Впечатляет, не так ли?

Бупендза — рискованная ставка

Статистика Бупендза в «Хатайспоре» выглядит действительно мощно: 17 голов в 23 матчах, 87 минут на один забитый мяч в среднем. При этом нельзя упускать из виду тот факт, что 14 из 17 голов Аарон забил за последний месяц. Это выдающийся отрезок его карьеры, но затмевает ли он предыдущие два года, когда форвард выглядел нулевым во французской Лиге 2 и португальской Сегунде?

Бупендза — уже не мальчик, ему 24 года, в августе исполнится 25. В принципе, можно предположить, что у парня сработало «позднее зажигание», ведь в этом возрасте у форвардов нередко физические способности уравновешиваются со знаниями и опытом, что приводит к росту результативности.

Вот только в случае Аарона сложно сказать — рост это или локальный всплеск, но акции футболиста сейчас по понятным причинам на пике. Полгода назад «Хатайспор» подписал его свободным агентом, неделю назад президент турецкого клуба объявил о том, что отклонил предложения «Удинезе» и «Краснодара», которые давали за габонца 5 миллионов евро. Сейчас Бупендза можно купить за 10, возможно, удастся сбить до 8.

Не только голы нападающего, но и созданный вокруг него ажиотаж влияет на стоимость. В зимнее трансферное окно Аароном интересовался не только «Краснодар», но также «Удинезе», «Дженоа», киевское «Динамо», «Галатасатай» и «Истанбул». Возможно, половина из них — выдумка турецкой прессы с традиционно богатой фантазией, но возня вокруг Бупендза создана, его не удастся забрать за приемлемую сумму тихо.

«Краснодар» действительно нуждается в форварде?

Двум ведущим центрфорвардам «Краснодара» — Маркусу Бергу и Ари, почти 70 лет на двоих, так что омолодить нападение действительно не помешает. Впрочем, Бупендза можно рассматривать и в качестве замены Виктору Классону, который хотел бы перебраться в один из чемпионатов «большой пятерки». Габонец не привязан к позиции центрального нападающего в «Хатайспоре», более того, свои самые удачные матчи провел в качестве левого вингера.