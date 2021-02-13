«Арсенал» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:40

Букмекер Pinnacle открыл линию с выгодными коэффициентами на матч 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лидс», который состоится 14 февраля 2021 года в Лондоне.

«Арсенал»

«Арсенал» проиграл два матча подряд в АПЛ . «Канониры» не смогли взять очки в гостевых встречах с «Вулверхэмптоном» (1:2) и «Астон Виллой» (0:1).

В турнирной таблице лиги «Арсенал» занимает 11-е место, набрав 31 балл. В пяти последних матчах на своем поле «канониры» не проигрывали – две победы и три ничьи.

«Лидс»

«Лидс» находится неплохой форме. «Павлины» одержали три победы в четырех прошлых турах Премьер-лиге, обыграв «Ньюкасал» (2:1), «Лестер» (3:1) и «Кристал Пэлас» (2:0).

В этой серии подопечные Марсело Бьелсы уступили только «Эвертону» на своем поле (1:2). В гостях «Лидс» одержал шесть побед и пять раз сыграл вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 1.952

Ничья – 3.790

Победит «Лидс» — 4.060

Статистика

«Лидс» проиграл три из четырех прошлых матча с «Арсеналом» в гостях

«Лидс» забивал и пропускал голы в двух последних гостевых поединках

«Арсенал» забил 12 голов в 11 домашних матчах чемпионата Англии

Прогноз

«Арсенал» и «Лидс» — две атакующих команды АПЛ . При этом, «канониры» и «павлины» не отличаются надежной игрой в защите.

В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.610.