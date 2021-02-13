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«Бавария» снова ослабила конкурента. Салихамиджич выиграл гонку за Упамекано и покуражился над «РБ Лейпцигом»

сегодня, 18:30
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Перспективный защитник продолжит карьеру в Мюнхене.

Французский защитник Дайотчанкуль Упамекано проводит четвертый сезон в составе «РБ Лейпцига», в последние пару лет он не сходил с радаров топ-клубов, но если уж «Бавария» всерьез нацелилась на какого-то футболиста из Бундеслиги, помешать ей непросто. Очередное подтверждение пришло вчерашним вечером и оказалось с оттенком скандала.

Хасан Салихамиджич забыл о правилах приличия

Приобретение Упамекано — отличная новость для мюнхенцев, ведь эта сделка закрывает наметившуюся в связи со скорым уходом из команды Давида Алабы дыру в защите. Однако, если «Бавария» хочет сохранить деловую репутацию, то должна показательно наказать спортивного директора Салихамиджича, который сделал заявление о грядущем трансфере Упамекано в неурочное время:

Да, это правда. Мы очень счастливы. Знали, что столкнёмся с конкуренцией. Упамекано — молодой талантливый защитник, который уже заявил о себе. Мы представили ему наше видение развития его карьеры в «Баварии». В течение нескольких месяцев мы вели интенсивные и профессиональные переговоры с Упамекано и его агентом Фолькером Штрутом, нам удалось выдержать чрезвычайную конкуренцию. Дайо — молодой игрок, который к 22 годам развил свои сильные качества и уже сейчас является одним из лучших защитников Бундеслиги.

Эти слова Хасана были опубликованы вчерашним вечером, незадолго до стартового свистка матча «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Не вполне корректно рассуждать о карьере Упамекано в «Баварии» сейчас, пусть даже все договоренности достигнуты. Вот только Дайо переезжает в Мюнхен не прямо сейчас, до конца сезона он будет выступать за «Лейпциг», который является каким-никаким конкурентом «Баварии» в борьбе за «Серебряную Салатницу». Салихамиджич проявил неуважение к соперникам, так что не удивительно, что Юлиан Нагельсманн был раздражен:

Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я сосредоточен на команде. Если в «Баварии» делают такие заявления за 20 минут до начала нашего матча — это их ответственность. Все зависит от игрока, а не от нас. Это часть футбола. Так было всегда.

Конечно, в «РБ Лейцпиг» знали о том, что переговоры Упамекано с «Баварией» в финальной фазе, француз не попал в стартовый состав на игру с «Аугсбургом», так как мыслями был в другом месте, однако Салихамиджич в любом случае не должен был говорить о трансфере в такое время. Это выглядело, как глумление над более слабым и менее успешным соперником.

Почему от «РБ Лейпциг» ничего не зависело?

У Дайо контракт с «быками» до 2023 года, так почему же он спокойно вел переговоры с «Баварией», не опасаясь санкций со стороны клуба, а Юлиан Нагельсманн подчеркнул, что «все зависит от игрока, а не от нас»? Дело в том, что «РБ Лейпциг» в этой сделке принимает исключительно пассивное участие: «Бавария» воспользовалась опцией выкупа и заплатит за Упамекано полную «клаусулу» в размере 42.5 миллионов евро.

Вероятно, поведение Хасана Салихамиджича связано с тем, что еще раньше он пытался нащупать контакт с «РБ Лейпциг», чтобы сбить стоимость защитника или, по крайней мере, разбить платежи более выгодным для «Баварии» образом, но натолкнулся на вежливый и категоричный отказ от переговоров. Сложно винить «быков» в этом, ведь 42.5 миллиона евро — это очень скромная компенсация за защитника уровня и перспектив Упамекано, француз своим прогрессом заметно опередил заложенную несколько лет назад в контракт «клаусулу».

Например, «Трансфермаркт» оценивает Дайо в 60 миллионов евро, а рыночная стоимость 22-летнего защитника должна быть в районе 70-80 млн евро. В итоге «Бавария» забирает у прямого конкурента по Бундеслиге ведущего защитника за половину его реальной стоимости, а Салихамиджич подтирается элементарной этикой. Блестящая с футбольной точки зрения сделка для «Баварии», но ощутимый удар по имиджу и деловой репутации клуба. Стоило бы принести публичные извинения и для проформы пожурить зарвавшегося спортивного директора, хотя за сам трансфер Салихамиджич должен получить благодарность.

Кто еще претендовал на Упамекано?

Очередь была длинной, в число реальных претендентов входили «Бавария», ПСЖ и гранды Английской Премьер-Лиги. Многие издания по инерции присваивали интерес к Дайо «Реалу» с «Барселоной», но даже если желание у испанских суперклубов и было, то возможности — едва ли. Не такое сейчас финансовое положение у «Реала» и «Барселоны», чтобы выдерживать столь напряженную борьбу за лакомых футболистов.

Каталонцы не смогли подписать Эрика Гарсию из «Манчестер Сити» за полгода до окончания контракта (цена вопроса — 3 миллиона евро), а Флорентино Перес вроде бы договорился с Давидом Алабой и должен определиться с будущим Рамоса и Варана прежде, чем совершать новые приобретения в оборону.

Раньше других из гонки за Упамекано вылетели ПСЖ и «Манчестер Юнайтед», до последнего продолжали борьбу с «Баварией» «Ливерпуль» и «Челси», но «красные» не проявили достаточной настойчивости, а «синие» стартовали позже «Баварии» и не смогли настичь мюнхенцев. Теперь «Челси», видимо, будут «донашивать» за мюнхенцами кого-то из немецких защитников — Зюле или Боатенга. В футболе все взаимосвязано.

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 19:52
Отлично всё Бавария провернуло, теперь бы ещё Боатенга сохранить и взять ещё одного шустрого перспективного ЦЗ для ротации и было бы всё вери гут. Зюле я даже не рассматриваю, ну нравится мне он не нравится.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:20
Типичный француз. Камзол королевского мушкетера или гвардейца кардинала ему пришелся бы к лицу.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:13
    BARCOFETT
    BARCOFETT
    сегодня в 19:08
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 18:42
      Спасибо за статью...Дайотчанкуль сделал то, что многие не смогли.... его отличает хорошая игра в пас (почти 90 процентов передач игрока бывают точными), француз также делает больше отборов, чем любой из защитников его команды, и отмечается показателем в два перехвата в среднем за матч, а также выполняет больше выносов мяча среди всех его одноклубников....и даже в эпоху, когда клубы оказываются не столь уверенными в своем финансовом благополучии из-за пандемии но за такой потенциал француза стоит заплатить любую сумму, которая окупится сполна на поле....удачи ему и без травм!
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 18:41
      Тот случай, когда Салихамиджичу лучше было бы промолчать...
      "Мягко" говоря, не солидно... как для спортивного директора - "Баварии"....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 18:33
      Футбол есть Football...
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 18:32
      Интересная тема. Германия всегда интересно и актуально.
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