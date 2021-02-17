«Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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17 февраля 2021, 12:13

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 25-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс», который пройдет 19 февраля 2021 года.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» набрал семь из девяти возможных очков в трех прошлых турах АПЛ . «Волки» добились побед в матчах с «Саутгемптоном» (2:1) и «Арсеналом» (2:1), а также разделили очки с «Лестером» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата команда Нуну Эшпириту Санту занимает 12-е место. В пяти прошлых матчах на своем поле «Вулверхэмптон» потерпел три поражения.

«Лидс»

У «Лидса» три победы в пяти прошлых турах чемпионата Англии. «Белые» удачно провели матчи против «Ньюкасла» (2:1), «Лестера» (3:1) и «Кристал Пэлас» (2:0), а также проиграли «Эвертону» (1:2) и «Арсеналу» (2:4).

Подопечные Марсело Бьелсы занимают 11-е место в рейтинге АПЛ , набрав 32 балла за 23 тура. В пяти последних выездных матчах «Лидс» одержал три победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» — 2.610

Ничья – 3.350

Победит «Лидс» — 2.940

Статистика

В 6 из 10 домашних матчах «Вулверхэмптона» прошла ставка на ТМ 2,5

В восьми последних гостевых матчах «Лидса» прошла ставка на ТБ 2,5

2,5 «Вулверхэмптон» побеждал «Лидс» в четырех предыдущих очных встречах

Прогноз

«Вулверхэмптон» не пропускал голы только в одном из пяти прошлых домашних матчах. «Лидс» стабильно отличается в гостевых играх, но и пропускает с завидной регулярностью.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на «обе забьют» можно разместить с коэффициентом 1.761.