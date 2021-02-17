«Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 25-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Лидс», который пройдет 19 февраля 2021 года.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» набрал семь из девяти возможных очков в трех прошлых турах АПЛ. «Волки» добились побед в матчах с «Саутгемптоном» (2:1) и «Арсеналом» (2:1), а также разделили очки с «Лестером» (0:0).
В турнирной таблице чемпионата команда Нуну Эшпириту Санту занимает 12-е место. В пяти прошлых матчах на своем поле «Вулверхэмптон» потерпел три поражения.
«Лидс»
У «Лидса» три победы в пяти прошлых турах чемпионата Англии. «Белые» удачно провели матчи против «Ньюкасла» (2:1), «Лестера» (3:1) и «Кристал Пэлас» (2:0), а также проиграли «Эвертону» (1:2) и «Арсеналу» (2:4).
Подопечные Марсело Бьелсы занимают 11-е место в рейтинге АПЛ, набрав 32 балла за 23 тура. В пяти последних выездных матчах «Лидс» одержал три победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» — 2.610
- Ничья – 3.350
- Победит «Лидс» — 2.940
Статистика
- В 6 из 10 домашних матчах «Вулверхэмптона» прошла ставка на ТМ 2,5
- В восьми последних гостевых матчах «Лидса» прошла ставка на ТБ 2,5
- «Вулверхэмптон» побеждал «Лидс» в четырех предыдущих очных встречах
Прогноз
«Вулверхэмптон» не пропускал голы только в одном из пяти прошлых домашних матчах. «Лидс» стабильно отличается в гостевых играх, но и пропускает с завидной регулярностью.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на «обе забьют» можно разместить с коэффициентом 1.761.