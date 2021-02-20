«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:54

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 25-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити», который состоится 21 февраля 2021 года.

«Арсенал»

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» победил дома «Лидс» (4:2), показав результативную игру в атаке. Так лондонский коллектив прервал череду неудачных матчей, в которых он проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (0:1), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Команда Микеля Артеты занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. В 12-ти домашних матчах «канониры» показали следующие результаты: пять побед, три ничьи и четыре поражения.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно движется к чемпионскому титулу. Победная серия «горожан» затянулась на 17 поединков во всех турнирах. 17 февраля подопечные Хосепа Гвардиолы справились в гостях с «Эвертоном» (3:1), укрепи лидерство в турнирной таблице.

В разрезе гостевых матчей «Сити» является второй командой АПЛ : восемь побед, три ничьи и одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Арсенала» — 6.480

Ничья – 4.410

Победа «Манчестер Сити» — 1.552

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл 12 последних матча в АПЛ

«Арсенал» проиграл 9 из 10 предыдущих матча против соперника

«Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих выездных матчах с «Арсеналом»

Прогноз

Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.552 в букмекерской конторе Pinnacle. «Арсенал» сейчас не может на равных играть с «горожанами», которые набрали отличную форму.