«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 25-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити», который состоится 21 февраля 2021 года.
«Арсенал»
В прошлом туре АПЛ «Арсенал» победил дома «Лидс» (4:2), показав результативную игру в атаке. Так лондонский коллектив прервал череду неудачных матчей, в которых он проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (0:1), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Команда Микеля Артеты занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. В 12-ти домашних матчах «канониры» показали следующие результаты: пять побед, три ничьи и четыре поражения.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно движется к чемпионскому титулу. Победная серия «горожан» затянулась на 17 поединков во всех турнирах. 17 февраля подопечные Хосепа Гвардиолы справились в гостях с «Эвертоном» (3:1), укрепи лидерство в турнирной таблице.
В разрезе гостевых матчей «Сити» является второй командой АПЛ: восемь побед, три ничьи и одно поражение.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Арсенала» — 6.480
- Ничья – 4.410
- Победа «Манчестер Сити» — 1.552
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл 12 последних матча в АПЛ
- «Арсенал» проиграл 9 из 10 предыдущих матча против соперника
- «Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих выездных матчах с «Арсеналом»
Прогноз
Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.552 в букмекерской конторе Pinnacle. «Арсенал» сейчас не может на равных играть с «горожанами», которые набрали отличную форму.