«Наполи» — «Гранада» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:24

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Гранада», который состоится 24 февраля 2021 года.

«Наполи»

На групповом этапе команда заняла первое место сразившись с такими противниками как «Реал Сосьедад», « АЗ Алкмар» и «Риека». В шести матчах команда трижды выходила победителем, дважды сводила матч в ничью, и лишь единожды уступили.

Последние шесть матчей во всех турнирах выдались слишком неутешительные для коллектива из Неаполя. Лишь один раз, против Туринского «Ювентуса», команда одержала победу, в одной игре сыграли в ничью, остальные четыре проиграли.

«Гранада»

В своей группе испанцы набрали так же как и «Наполи» одиннадцать баллов. Этот результат позволил им оказаться только на второй позиции. Но судя по первой встрече этих команд, жребий для «Гранады» оказался успешным.

Правду говоря, у подопечных Диего Мартинеса так же не все гладко идёт в последних матчах. В чемпионате Испании из шести игр клуб сыграл трижды вничью и три матча проиграл. Победа над «Наполи» в первом матче дала хоть какой-то лучик света болельщикам.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Наполи» — 1.62

Ничья – 4.00

Победа «Гранады» — 5.90

Статистика

«Наполи» не пропускает в 4 из 5 домашних матчах

«Гранада» в 6 из 7 матчах на выезде забивает минимум 2 гола

«Наполи» проиграл лишь 1 из 12 матчей

Прогноз

В первом матче подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде пропустив два мяча за три минуты в начале матча не сумели ответить испанцам хотя бы раз. В этом же матче команда с первых минут будет бросаться в атаку и пытаться как можно быстрее забить. В свою очередь испанцы много забивают в гостях и игра на контратаках может дать нам надежду на результативный поединок.

Предлагаем сделать пару ставок, первая на победу команды из Неаполя с коэффициентом 1.62, а вторая на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1.70.