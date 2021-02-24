«Рома» — «Брага» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:52

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 1/16 финала Лиги Европы в котором 25 февраля 2021 года сыграют между собой «Рома» и «Брага».

«Рома»

В групповом этапе римляне дважды обыграли «Янг Бойз» и «ЧФР Клуж», а также взяв одно очко в матчах с « ЦСКА София», спокойно вышли с первого места. В первом матче с «Брагой» подопечные Паулу Фонсеки также легко разобрались, выиграв 2:0.

В чемпионате Италии «Рома» довольно не плохо себя показывает. Занимая четвертую строчку, команда продолжает отчаянную борьбу за выступление в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Но разница между третьим и шестым местом лишь два балла. Нас ожидает отличная борьба за высокие места в Серии А.

«Брага»

В своей группе португальцы сумели дважды обыграть «Зарю» и « АЕК », а так же забрать один балл в двух матчах с «Лестером» и занять второе место лишь из-за личных встреч с англичанами.

В чемпионате «Брага» занимает третье место, которое даёт право выступать в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В последних шести матчах Примейра-Лиги клуб добыл пять побед и сыграл вничью с прямым конкурентом «Порто» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Ромы» — 1.57

Ничья – 4.50

Победа «Брагы» — 5.70

Статистика

В 11 из 13 матчах «Ромы» дома сыграла ставка на тотал больше 2,5

За последние 20 матчей на выезде «Брага» ни разу не сыграла вничью

В матчах «Браги» на выезде в 6 из 7 матчах проходит ставка «обе забьют – нет»

Прогноз

Два клуба очень хорошо идут в своих чемпионатах, возможно это противостояние мы сможем увидеть ещё раз в следующем году, но уже в Лиге Чемпионов. Римский клуб выглядит увереннее и по интереснее от своих оппонентов. Вряд ли клубу из Португалии удастся отыграть два мяча на чужом поле.

Предлагаем сделать ставку на победу италийского клуба с коэффициентом 1.57.