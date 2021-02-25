«Севилья» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1614270950

сегодня, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Барселона», который состоится 27 февраля 2021 года.

«Севилья»

«Севилья» занимает четвертое место в Ла Лиге. Команда Хулена Лопетеги выиграла шесть последних матчей в чемпионате, заняв место в зоне Лиги Чемпионов. В прошлом туре первенства «нервионцы» победили в гостях «Осасуну» (0:2).

В 11-и домашних играх «Севилья» одержала восемь побед, забив в общей сложности 19 голов. Пропустила команда на своем поле только семь мячей.

«Барселона»

«Барселона» идет на третьем месте, опережая своего ближайшего соперника на два зачетных пункта. 24 февраля подопечные Рональда Кумана одержали крупную победу над «Эльче» на своем поле (3:0).

В гостевых играх Ла Лиги каталонцы одержали пять побед подряд. В последней игре на выезде в рамках чемпионата «сине-гранатовые» победили «Бетис» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 3.300

Ничья – 3.580

Победит «Барселона» — 2.270

Статистика

«Севилья» не проигрывала в трех из пяти прошлых домашних матчах против «Барселоны»

В трех последних встречах команд больше двух голов не забивалось

«Севилья» не пропускала голы в четырех из пяти предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

Две недели назад «Севилья» победила «Барселону» на своем поле в рамках Кубка Испании (2:0). Дома «нервионцы» очень надежно обороняются, поэтому рассчитывать на повторный успех в домашней игре против «Барселоны» хозяева вполне могут.

Сделать ставку на двойной шанс хозяев (1Х) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719.