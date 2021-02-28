«Бернли» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Бернли» — «Лестер», который состоится 3 марта 2021 года.

«Бернли»

В последних пяти турах «Бернли» выиграл всего один матч в чемпионате и занимает 15 позицию в турнирной таблице. Команда находится от зоны вылета на расстоянии 6 очков, но продолжает набирать очки, преимущественно заканчивая свои матчи ничейными результатами. Матч против «Лестера» покажет, в какой форме команда находится сейчас и есть ли поводы для переживания у болельщиков и руководства.

В последних двух турах «Бернли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1, 20 февраля) и «Фулхемом» (1:1, 17 февраля).

«Лестер»

Команда Брендона Роджерса удерживает третью позицию в турнирной таблице АПЛ и стабильно набирает очки, рассчитывая по окончанию сезона оказаться в зоне Лиги Чемпионов, а при хороших раскладах и завоевать серебряные медали чемпионата.

21 февраля «Лестер» обыграл на выезде «Астон Виллу» (2:1), а неделей ранее выдал потрясающий домашний матч против «Ливерпуля» (3:1). Также команда покинула 1/16 Лиги Европы, уступив в двух матчах пражской «Славии» (0:0, 0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» — 4.96

Ничья – 3.73

Победит «Лестер» — 1.806

Статистика

Шесть из семи матчей «Бернли» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Бернли» не может победить уже четыре матча на своем поле.

«Лестер» не проигрывает в гостях уже десять матчей во всех турнирах.

Три из четырех последних матчей между командами выиграл «Лестер».

Прогноз