«Бернли» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Бернли» — «Лестер», который состоится 3 марта 2021 года.
«Бернли»
В последних пяти турах «Бернли» выиграл всего один матч в чемпионате и занимает 15 позицию в турнирной таблице. Команда находится от зоны вылета на расстоянии 6 очков, но продолжает набирать очки, преимущественно заканчивая свои матчи ничейными результатами. Матч против «Лестера» покажет, в какой форме команда находится сейчас и есть ли поводы для переживания у болельщиков и руководства.
В последних двух турах «Бернли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1, 20 февраля) и «Фулхемом» (1:1, 17 февраля).
«Лестер»
Команда Брендона Роджерса удерживает третью позицию в турнирной таблице АПЛ и стабильно набирает очки, рассчитывая по окончанию сезона оказаться в зоне Лиги Чемпионов, а при хороших раскладах и завоевать серебряные медали чемпионата.
21 февраля «Лестер» обыграл на выезде «Астон Виллу» (2:1), а неделей ранее выдал потрясающий домашний матч против «Ливерпуля» (3:1). Также команда покинула 1/16 Лиги Европы, уступив в двух матчах пражской «Славии» (0:0, 0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бернли» — 4.96
- Ничья – 3.73
- Победит «Лестер» — 1.806
Статистика
- Шесть из семи матчей «Бернли» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
- «Бернли» не может победить уже четыре матча на своем поле.
- «Лестер» не проигрывает в гостях уже десять матчей во всех турнирах.
- Три из четырех последних матчей между командами выиграл «Лестер».
Прогноз
Поставить на победу «Лестера» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.806. Команда Роджерса находится в очень хорошей форме и после вылета с Лиги Европы полностью может сконцентрироваться на борьбе в АПЛ. Гости – очевидные фавориты данного противостояния.