От Сёмина и Бердыева до сенсации Лиги Европы. Ищем тренера, что спасет «Спартак»

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01 марта 2021, 12:30

Второй сезон без еврокубков больно ударит по клубу и футболистам.

У Тедеско впереди «Краснодар», «Динамо» и отставка

Крал, Ларссон, Жиго или Понсе после поражения от «Рубина» де-факто покинули «Спартак». Без продаж за хорошие деньги нельзя развиваться. Отдадут легионеров, ведь Зобнина, если у Романа не будет прорыва на Евро-2020, никто в сильную лигу не заберет.

У «Спартака» слишком высокие расходы, чтобы годами пропускать еврокубки. Федун одним из первых отреагировал на реформы. Переживает, что в УЕФА решили отдавать больший кусок пирога грандам, а российские клубы останутся на сухом пайке. Без отмены финансовых правил усилить состав станет сложнее.

Но все знают метод резко освежить игру команды – сменить главного тренера. Тедеско, сидевший за ноутбуком в ложе стадиона, близок к отставке. Если «Спартак» уступит «Краснодару» и «Динамо» в ближайших матчах РПЛ – получится серия из шести поражений во всех турнирах подряд, верная причина для тренерской отставки.

Среди россиян только ветераны могут растормошить «Спартак»

Кто там кого посылал – уже не важно. Хотя существует легенда, что Федун назвал Бердыева в личном сообщении судаком на другую букву. Якобы это был ответ владельца «Спартака» на параллельные переговоры тренера с «Локомотивом» в 2016-м после отставки Аленичева.

Но тогда всё удачно для «Спартака» сложилось. За пять лет тренер Бердыев, переехавший жить в Сочи, не стал успешнее. Речь о ветеране, что не справился в «Рубине» и не сумел попасть ни в «Локомотив» вместо Николича, ни в «Динамо» вместо Шварца. Бердыев для РПЛ – легенда, но Слуцкий на его месте работает не хуже.

«Локомотив» обыграл ЦСКА – Николич тоже справляется, а Сёмина отправили в отставку по решению бывшего руководства. И Юрий Павлович – второй кандидат в спасители для «Спартака». О нем вспоминали. В бытность футболистом играл за «красно-белых», и хотя работал тренером их соперников, может подменить Тедеско весной.

Главное, чтобы Федуну не стрельнула в голову идея пригласить Шалимова или Евсеева. Получится откат во времена Аленичева. Снова появится запах «спартаковского духа», а по факту придет неготовый специалист, который сможет после ужасной серии Тедеско, если Доменико уволят после дерби с «Динамо», обыграть «Урал».

Но дальше календарь подсовывает «Ростов» и «Локомотив». Стоило лучше думать изначально, ведь тот же Карпин вряд ли готов сорваться именно в «Спартак», на что сам Валерий Георгиевич намекал в недавнем интервью. И Федотова из «Сочи» сейчас у Ротенберга точно не вырвать из рук – помнит перехват Кокорина.

К «Спартаку» ноунейм из Европы ближе, чем звезда

Кого интересно было бы увидеть наставником «красно-белых»? В качестве шутки — Массимилиано Аллегри. Но итальянец так долго рожает решение о новом вызове, что его нерешительность взбесила уже парочку руководителей больших клубов. Плюс Аллегри ждет неудачи Пирло в «Ювентусе», а «Спартак» по деньгам не потянет такого наставника.

Придется идти за «сбитыми летчиками». Федуну аукнулись те слова о Карпине. Сейчас без работы Вальверде, Сетьен, Сарри и Фавр, но все они, как и Спаллетти, найдут тысячу и одну причину, чтобы вежливо отказаться от «Спартака». Марселино так и сделал, выбрал «Атлетик». Еще помечтают о Жардиме, но без малейших гарантий, ведь у португальца были как великолепные отрезки в карьере, так и мрачные, провальные.

Таким тренерам нужна поддержка скаутов, селекционеров и спортивного директора, а в «Спартаке» лебедь, щука и рак – каждый за себя вокруг кормушки. Не исключено, что именно бывший тренер «Монако» — кандидатура мечты отдельных людей в клубе. Хотя стоило бы присмотреться к еще одному специалисту. На этой неделе некто Йиндрих Трпишовский грохнул на выезде «Лестер» со счетом 0:2.

Сорокапятилетний специалист подвинулся еще выше в списке перспективных наставников. Речь о чешском тренере «Славии», который работал с Алексом Кралом. Тренера давно хвалят специалисты, в «Славии» он с 2017 года, два сезона назад был в четвертьфинале Лиги Европы, вылетел только от «Челси» — будущего победителя турнира, команды с Азаром в форме.

Трпишовский лидирует в чемпионате Чехии после 20-и туров – 16 побед и 4 мировых, опережает «Спарту» на восемь очков. В Лиге Европы сыграют против «Рейнджерс» Джеррарда в 1/8-й финала. Стивен прет на всех парах и не проигрывает – хорошая проверка для Трпишовского. Его можно убедить возглавить «Спартак» летом, но кто будет тренировать до того? Точно не Хинкель, хватит с него недавних поражений на бровке.

Москвичи добавили себе проблем, когда перенесли поиски постоянного тренера на лето. Чеха из «Славии» легко могут позвать в топ-5. Также не исключено, что ему не интересен «Спартак», если ждет вызов в Германию или Англию. У Федуна будет невероятно много отказов. Тем более, в клубе даже не знают, кто им ближе, иностранец или россиянин? Великого чемпиона на трансферный бюджет и зарплату в РПЛ точно не заманишь.

Попов может подставить любого иностранца, ведь менеджмент «Спартака» годами хорошо зарабатывает, «решает решения» и «двигает движение». Обычно дрейфуют между 5-7 местами с редкими заходами в тройку в РПЛ . На виртуальном пьедестале были всего 3 раза за 10 сезонов, очень редко. Сейчас «Спартак» в таблице ниже, чем «Сочи». А ведь это команда тренера вылетевшего «Оренбурга» с лидерами из третьего состава «Зенита» — теми, кого Семак отпустил.

Причем сразу пять клубов могут опередить «Спартак» в ближайших турах. Тедеско светит девятое место, а второе и близко себе не гарантировали. Зарема Салихова и Леонид Федун знали, какой календарь ждет в феврале, в марте и в начале апреля. Вряд ли решение оставить Тедеско после заявления тренера об уходе принесет успех. Конечно, возможно возвращение к победам – много раз видели качели от москвичей, но всегда одна картина в конце.

«Спартак» в очередной раз меняет тренера, понятия не имея, кого позвать и куда двигаться. Причем не исключено, что пытались найти достойного специалиста зимой, но банально получили серию отказов и поняли, что придется верить Тедеско, а он уже сделал выбор между семьей и клубом в пользу жены и дочки. Есть только один вопрос. Если Доменико так любит «Спартак», как говорит, почему сам не инициировал отставку в декабре?

Ушел бы зимой, отправился к семье, а Федуну пришлось сделать ставку минимум на полгода. В таком случае у невнятной игры появилась понятная причина – новый тренер. У Тедеско были сборы, трансферы голландцев, время для смены тактики, а на выходе серия из четырех поражений, что кричит об отставке человека, который и так уйдет. Логики мало, а раз знаем «Спартак», то впору шутить о приходе Арсена Венгера.

Хотя даже тренер такого калибра вряд ли наведет порядок на поле и в клубе. Неизвестно, где они согрешили, но страдать «красно-белым» приходится часто.