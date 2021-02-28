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Бояринцев: «Бердыев ждёт предложение, соответствующее его амбициям»

28 февраля 2021, 10:42

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, почему экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев ещё не вернулся к работе.

Думаю, ждет предложения, которое соответствовало бы его амбициям, благо они наверняка еще есть. У Курбана Бекиевича такая энергетика, что вряд ли он когда-то устает от футбола. Сомневаюсь, что он нуждался в столь долгом отдыхе после ухода из «Рубина». Не думаю, что пауза его радует.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Бердыев мог бы возглавить «красно-белых».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
28 февраля в 13:16
У каждого своё мнение, но на "мой взгляд" это один из лучших тренеров РПЛ, а возможно, и лучший. И это не эмоции, не симпатии, это реалии, и я специально выложил комментарий с фактами из его тренерской карьеры, с его трофеями, которые он завоевал с командами, в которые тогда никто не хотел идти главным тренером!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 февраля в 12:53
Бердыев-топ, кто бы ни писал о нем пасквили). Он давно всем все доказал. Черные души сделали многое, чтобы тренер оказался не удел. Достаточно вспомнить, кому он переходил дорогу и бил их в их же логове со своими парнями. Все вернулось бумерангом за все теперь. И мне смешно смотреть на их мышиную возню)). "Спасителей" российского футбола..
Удачи тренеру!
R0100V
R0100V ответ Q-J-G (раскрыть)
28 февраля в 12:10, ред.
В том же (2016) году дёрнули в ЛЧ мюнхенскую машину, что само по себе с таким подбором футболистов было круче, чем 2-е место РПЛ
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 11:46, ред.
Курбан Бекиевич добился в своей тренерской карьере то, что никому не удавалось добиться из тренеров РПЛ. Одно дело, возглавить команды играющие в РПЛ, или команды, которые в верхней части турнирной таблицы-РПЛ, а другое возглавить и добиться при этом положительных результатов, возглавив команду из низшей Лиги, или команду, которая борется за выживания в РПЛ...

В 2001 - главный тренер "Рубина",
В 2003 году команда вместе с Бердыевым завоевала место в РФПЛ.
В 2008 году, "Рубин" впервые в истории своей команды стал чемпионом страны,
2009 год, во второй раз чемпионы страны!
2003, 2010 год, бронзовый призёр чемпионата России.
2011/2012 выиграли впервые Кубок России.
Суперкубок России-выиграли дважды!


И этого он добился с командой, которую сам и вывел в РФПЛ, из "низшей" лиги.

"Ростов"-возглавив в 2014 году, когда команда была на последнем месте в турнирной таблице!

2015/2016 год, серебряный призёр чемпионата России, впервые в истории "Ростова"

И это с командой, которая была главным претендентом, на то, чтобы оставить РПЛ...
CSKA2012
CSKA2012
28 февраля в 11:32, ред.
Не плохо было бы увидеть мэтра в ЦСКА, он даст нужный результат + он максимум выжимает из футболистов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 февраля в 11:26
Скорее всего в зарубежье Бердыева никто не ждет, так что речь идет скорее всего о предложении из относительно богатого клуба РПЛ. И кстати, варианты есть, Тедеско покидает "Спартак", Гончаренко и Семак не радуют результатами, Мусаев подвис после вылета из еврокубков. По поводу современный или несовременный стиль Бердыева - в РПЛ по моему никто в современный футбол не играет. А если какой-нибудь клуб хочет хотя-бы чего-нибудь добиться в еврокубках - так как с интенсивностью у нас все плохо, наверное наибольшие шансы можно получить с классическим бердыевским автобусом.
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 11:15
На Мальте требуется чабан
ermak6848
ermak6848
28 февраля в 11:13
ему пора домой ишаков пасти...
ДСА
ДСА
28 февраля в 11:06
В откровенно слабую команду он вряд ли пойдет.
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 11:04
А мне кажется, что футбол в который играют команды Бердыева уже совсем не актуален в современной реалии . Это моё мнение, ни с кем не спорю. Всем добра !!!
berda2003
berda2003
28 февраля в 10:54
сейчас гастарбайтеры нарасхват, но только в клининг..
beefs
beefs
28 февраля в 10:44
где он мог бы помочь, там его не возьмут (Спартак, Краснодар)...
ОПС
ОПС
28 февраля в 10:43
Пока дождется, совсем старым станет.
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