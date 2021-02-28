Бояринцев: «Бердыев ждёт предложение, соответствующее его амбициям»

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28 февраля 2021, 10:42

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о том, почему экс-наставник «Рубина» ещё не вернулся к работе.

Думаю, ждет предложения, которое соответствовало бы его амбициям, благо они наверняка еще есть. У Курбана Бекиевича такая энергетика, что вряд ли он когда-то устает от футбола. Сомневаюсь, что он нуждался в столь долгом отдыхе после ухода из «Рубина». Не думаю, что пауза его радует.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Бердыев мог бы возглавить «красно-белых».