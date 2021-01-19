Тедеско может остаться в «Спартаке». Новая схема и обращение к фанатам подтверждают гипотезу 

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вчера, 18:27

Похоже, весной «красно-белые» перейдут на расстановку 4-4-2.

Почему Тедеско собирался уйти из «Спартака»?

Доменико Тедеско — юноша эмоциональный, мы имели массу возможностей в этом убедиться во время матчей. Стопроцентный итальянец. Но мог ли тренер принять на эмоциях решение, которое озвучил на пресс-конференции после матча с «Зенитом» в декабре? Сомневаюсь, ведь в таких делах Тедеско — настоящий немец, прагматичный и обстоятельный.

Перед вступлением в должность Доменико несколько раз прилетал в Москву, изучал инфраструктуру клуба, просматривал матчи команды и методично обсуждал свои полномочия, моделируя различные ситуации из жизни клуба. Вероятно, при генеральном директоре Томасе Цорне райдер Тедеско выполнялся на 100%, однако после смены власти, во время непродолжительной эры правления Шамиля Газизова, все изменилось.

Доменико утратил влияние на процессы, на которые ему хотелось бы влиять, о чем были четкие договоренности с Цорном. В первую очередь, имеется в виду трансферная политика. Газизов, конечно, сделал круглые глаза и указал Тедеско, что он только тренер, не более того. Указал не только словом, но и делом: вспомните, как долго и мучительно «Спартак» подписывал правого латераля. Виктор Мозес приехал только в октябре. При этом Кокорина и Урунова Тедеско не просил и не жаждал увидеть в команде.

Доменико отказался от продления контракта со «Спартаком», корректно обозначив разлуку с семьей в качестве основной причины такого решения. В том же спиче Тедеско подчеркнул, что планирует доработать до конца сезона, однако не будет принимать участия в «трансферных играх» зимой. И это жирный намек на действительно важную причину нежелания немецкого тренера продлевать контакт: Тедеско не собирался оставаться тренером-пешкой, с которым не согласовываются ключевые вопросы формирование команды.

На момент матча с «Зенитом» и выступления Тедеско в Санкт-Петербурге Шамиль Газизов уже был выдворен из «Спартака», но для тренера еще ничего не изменилось. Он либо был в тупике и чувствовал себя брошенным, либо хотел подстраховаться и привлечь к себе внимание, ведь у него не было никаких гарантий, что Дмитрий Попов вдруг начнет с ним считаться. Так Доменико точно услышали все: и новый спортивный директор, и Зарема, и Федун.

Может быть, в «Спартаке» не сразу поняли, что Тедеско не то чтобы уходит, а ставит жесткий ультиматум. Возможно, сам Доменико в декабре был настроен категорично, а за время отпуска осознал, что в «Спартаке» его ценят и готовы создать исключительные условия для работы, лишь бы он остался. Только сейчас складывается полное ощущение, что «Спартак» и Тедеско будут вместе не только до конца текущего сезона.

Почему Доменико может остаться в Москве?

История доказывает, что сумма человеческих факторов и случайностей почти всегда сильнее продуманных планов. И если вы спросите меня, то я отвечу, что не верю в хитроумную игру Доменико Тедеско, шантажировавшего уходом, чтобы получить больше власти в «Спартаке» и больше нулей в новом контракте. Тедеско действительно хотел уйти в декабре. «Спартак» действительно попытался найти нового тренера и не нашел, в результате чего объявил: «Он остается!»

Тем временем Доменико восполнил дефицит общения с близкими за время отпуска и подумал о том, что у него не такая уж плохая работа, пусть и далеко от дома. А потом Тедеско получил новогодний подарок — опорного полузащитника, причем трансфер Йоррита Хендрика был согласован с вроде бы уходящим тренером. Тедеско показали, что он еще не за бортом. Как сказал сам Доменико в обращении к фанатам:

Я все еще ваш тренер на все 100% моего сердца.

Тедеско могли освободить от должности главного тренера «Спартака», когда он сидел у себя дома в Германии в тапочках перед камином, но его оставили, с ним считаются, с ним обсуждают трансферы и будущее команды. Команды, с которой у Доменико действительно замечательные отношения. Знаете, Тедеско был бы роботом, если бы в этих обстоятельствах не задумывался о продолжении работы в «Спартаке».

Какой тренер будет наигрывать новую схему в последние месяцы своей работы?

Обретают подтверждение слухи о том, что во время зимних сборов «Спартак» подготовит новую игровую схему. Собственно, сам Тедеско говорил, что полноценные сборы — это подходящее время для внесения радикальных изменений, во время насыщенного сезона этим заниматься вредно и опасно. Но если Доменико уходит из «Спартака» в конце сезона, какой смысл ему рушить то, что исправно работает?

Да, спартаковские 3-5-2 соперники уже изучили, и они несколько предсказуемы, но мало ли предсказуемых команд добиваются успеха? Тедеско, как и его кумир Конте, между автоматизацией и импровизацией всегда выбирает первую, для тренеров такого склада переход на новую тактику — большое событие, требующее тщательной подготовки и длительного наблюдения на дистанции. Весной «Спартак» ждут 11 туров РПЛ и в лучшем случае 4 матча Кубка России. Стоит ли ради них огород городить?

Если вы допускаете, что в «Спартаке» «попросили» Тедеско отказаться от специфической схемы в пользу классической, чтобы его преемнику было проще принять бразды правления, значит, допускаете унижение профессионального достоинства Доменико. После такой «просьбы» он бы попросил о мгновенном разрыве контракта, и был бы прав. Переход на схему 4-4-2 является инициативой самого Тедеско и не в последнюю очередь связан с появлением в команде чистого опорного полузащитника Хендрикса.

Игрока этого амплуа до трансфера голландца в «Спартаке» просто не было, и Тедеско не видел альтернатив схеме с тремя центрбеками. Видимо, теперь у «Спартака» будет ромб в центре поля — кстати, именно с такой расстановки начинал в Москве немецкий тренер. Появление Хендрикса даст больше свободы Зобнину и Кралу, да и выход из обороны должен быть более качественный, чем с пасами от защитников. Дебют новой схемы впереди, но главный вопрос остается открытым: неужели Тедеско передумал уходить?