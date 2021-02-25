Мележиков: «Сейчас идут плановые поиски нового тренера для „Спартака“»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера. покинет московскую команду после этого сезона.

На стратегию клуба тренер не может повлиять. По большому счету, она готовится клубом, и тренеры в нее вписываются, на мой взгляд. Безусловно, мнение Тедеско мы будем учитывать, и на сегодняшний день никакой подписи, никаких тренеров нет. Сейчас идут плановые поиски, и Доменико своего решение пока не поменял. Что касается изменения решения или диалога со стороны клуба, то мы всегда готовы к диалогу. В настоящий момент у нас есть решение: Доменико сказал, что он уходит по окончании сезона. Об этом он спокойно заранее предупредил клуб, спасибо ему за это. Мы выработали какую-то позицию совместно, дальше мы к ней как-то движемся. Если он завтра скажет другое, будем обсуждать другое, скажет третье — будем обсуждать третье. В этом случае нужен диалог, для этого нужно получить от него предложение. Пока он стремится к семье.

Мы просто постарались все вместе отойти от какого-то эмоционального резкого решения. Тренер сказал, что он хочет уйти, он не сказал, что уходит. Дальше мы с ним встретились, переговорили, он подтвердил свое желание доработать до конца сезона, несмотря на все сложности, которые он испытывает. В том числе с коммуникацией с семьей. А дальше наша цель — спокойный планомерный поиск тренера, желательно по тем целям и задачам и в рамках той стратегии, которая в скором времени будет видна.