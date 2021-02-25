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Мележиков: «Сейчас идут плановые поиски нового тренера для „Спартака“»

25 февраля 2021, 20:35

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера. Доменико Тедеско покинет московскую команду после этого сезона.

На стратегию клуба тренер не может повлиять. По большому счету, она готовится клубом, и тренеры в нее вписываются, на мой взгляд. Безусловно, мнение Тедеско мы будем учитывать, и на сегодняшний день никакой подписи, никаких тренеров нет. Сейчас идут плановые поиски, и Доменико своего решение пока не поменял. Что касается изменения решения или диалога со стороны клуба, то мы всегда готовы к диалогу. В настоящий момент у нас есть решение: Доменико сказал, что он уходит по окончании сезона. Об этом он спокойно заранее предупредил клуб, спасибо ему за это. Мы выработали какую-то позицию совместно, дальше мы к ней как-то движемся. Если он завтра скажет другое, будем обсуждать другое, скажет третье — будем обсуждать третье. В этом случае нужен диалог, для этого нужно получить от него предложение. Пока он стремится к семье.

Мы просто постарались все вместе отойти от какого-то эмоционального резкого решения. Тренер сказал, что он хочет уйти, он не сказал, что уходит. Дальше мы с ним встретились, переговорили, он подтвердил свое желание доработать до конца сезона, несмотря на все сложности, которые он испытывает. В том числе с коммуникацией с семьей. А дальше наша цель — спокойный планомерный поиск тренера, желательно по тем целям и задачам и в рамках той стратегии, которая в скором времени будет видна.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 22:13
Я тоже вижу особиста на соккере). Дизлайки ставит, как на гашетку давит)).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 февраля в 21:23
Для этого Федуну надо наступить "на горло собственной песни". Он этого не сделает никогда. Во-первых..... потому , что он ФЕДУН. а во-вторых потому что он политрук и по образованию и по стилю жизни и мышления. Неужели ты с политруками никогда не пересекался.? Это диагноз и неизлечимый.
ermak6848
ermak6848
25 февраля в 21:22
значит скоро увидем фк "Спартак" в деле...
particular
particular
25 февраля в 21:18
Возможно, что со временем, плановые поиски превратятся в ажиотажный чёс 😏
доктоР7
доктоР7
25 февраля в 21:07
Менять тренера надо было после слов Тедеско, что он уходит. Тогда впереди у нового тренера бы была полноценная предсезонная подготовка, время для расчистки завалов, оставшихся от прежнего, время на покупку новых игроков под требования нового тренера, время для экспериментов, наигрывание связей. Сейчас же вся надежда спартаковских руководителей - на то, что Тедеско добьётся успехов в чемпионате, попадёт в еврокубки, чудом попадёт в ЛЧ. А там как новый тренер/новый состав вывезет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 февраля в 20:54
"Спартак" провел на "отлично" последнее трансферной окно. Продали за деньги - непродаваемое - вечно травмированного Александра Кокорина, да еще в серию А за живые деньги, избавились от Урунова и вернули Промеса. Да - он был главной звездой в 2017 году и возможно его уровень понизился. Но ведь и значительно понизился уровень РПЛ и не исключено, что сейчас в РПЛ он станет лучшим. Единственное, на мой взгляд, что может помешать "Спартаку" бороться за призовые места весной - то что они оставили Тедеско дорабатывать контракт, хотя он скорее всего надеялся, что его отпустят зимой. Вопросом смены тренера надо было начинать заниматься еще в декабре.
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 20:52
Зачем искать для такого Спартака и Гунько подойдёт.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЮЗИК (раскрыть)
25 февраля в 20:51
Почему нельзя??? Если Федун правильно попросит , то - это вполне реально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 20:50
Сходу набросаю список: Аленичев ,Кононов, Каррера, Черчесов, Карпин, возможно - Бердыев. Все они, кроме Бердыева, тренировали народных, а Федун любит ходить по старым граблям. Типа, раз при них получалось, получится и ещё раз...
Kaguzuti
Kaguzuti
25 февраля в 20:46
По плану теперь насколько?
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 20:43
Жаль Валеру нельзя вернуть
Romkurch
Romkurch
25 февраля в 20:43
Очередного тренера на полгода.
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