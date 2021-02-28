ЦСКА предлагал Ральфу Рангнику пост главного тренера

ЦСКА имел контакт с представителями бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника в декабре 2020 года, сообщает источник.
Представители немецкого тренера сразу отклонили возможность переговоров Рангника с ЦСКА. 62-летний специалист сообщил московскому клубу, что ждёт предложений от больших клубов из топ-5 европейских чемпионатов.
Недавно Рангник рассказал, что мог возглавить «Челси» после отставки Лэмпарда.
Только Петруха молодых лоботрясов отсылал за границу учится с возвратом, дабы набухшие мозги направлять на пользу Отечеству... А нынешние учится не хотят, - кое-как закончат какие-то формальные курсы и ходят щёки надувают...
Беда... Вот иноземцы нос и воротят - и чемп у нас слабенький, и личной славы стяжать не удастся с нашими-то балбесами - не хотят годы терять и реноме своё портить...
Только Петруха молодых лоботрясов отсылал за границу учится с возвратом, дабы набухшие мозги направлять на пользу Отечеству... А нынешние учится не хотят, - кое-как закончат какие-то формальные курсы и ходят щёки надувают...
Беда... Вот иноземцы нос и воротят - и чемп у нас слабенький, и личной славы стяжать не удастся с нашими-то балбесами - не хотят годы терять и реноме своё портить...