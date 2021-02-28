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ЦСКА предлагал Ральфу Рангнику пост главного тренера

28 февраля 2021, 19:49

ЦСКА имел контакт с представителями бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника в декабре 2020 года, сообщает источник.

Представители немецкого тренера сразу отклонили возможность переговоров Рангника с ЦСКА. 62-летний специалист сообщил московскому клубу, что ждёт предложений от больших клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Недавно Рангник рассказал, что мог возглавить «Челси» после отставки Лэмпарда.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
01 марта в 13:28
К сожалению тренера для достижения высоких результатов в ЦСКА нет. Есть статист для прозябания...
oFANATo
oFANATo
01 марта в 11:08
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 марта в 00:18
Рахимову наверно нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
28 февраля в 23:50
Это смешно!!!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 февраля в 23:23
Рахимов ищет себя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mi6 (раскрыть)
28 февраля в 22:58
И блистательный Мусаев с суперуспешным и непотопляемым Рахимовым , сменившим 8 клубов.
Сантус
Сантус
28 февраля в 22:54
А что Гончаренко ставит феерический футбол и результат что бы не задумываться о его замене?Для меня вообще странно что с него ещё подковы не сорвали.Видимо особо желающих на горизонте нет.
Брулин
Брулин
28 февраля в 22:36
Никто из тренеров с именем в ЦСКА не пойдет. Потому что 1) в команде мало качественных игроков 2) На усиление бюджета особого не будет 3) результат будут требовать здесь и сейчас.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 21:34
Во первых не верится в такое, во вторых если и было, то легко можно было предположить его отказ.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
28 февраля в 21:27
Утка чистой воды. Зачем чистят весь персонал под глнчара
ABir
ABir
28 февраля в 21:05
А Ганчаренко в курсе, что ему уже ищут сменщика?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 февраля в 21:01
В Россию приезжают либо за баблом либо когда уже на смертном одре
Kaguzuti
Kaguzuti
28 февраля в 20:32
При существующем тренере искать нового, а потом ждать от команды результата просто нелепо.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ 311 (раскрыть)
28 февраля в 20:26
коррупция и устройство на работу по блату своих детей, откаты это нехорошо для любых граждан, любого государства.
311
311
28 февраля в 20:24
Что русскому хорошо, то немцу - смерть!)
112910415
112910415
28 февраля в 20:19
нужно рассматривать разные варианты
Mi6
Mi6
28 февраля в 20:15
А пока у нас никакущий Гончаренко
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ particular (раскрыть)
28 февраля в 20:10, ред.
дети олигархов и чиновников, дети продажных силовиков, дети прокуроров и судей, дети местных царьков, директоров и бандитов учиться не хотят. Но им это не поможет и не надо. Финал этой системы будет трагичным.
particular
particular
28 февраля в 20:07, ред.
Как повелось со времён царя Петра, так и не меняется, - заманиваем иноземцев коврижками, сулим им берега кисельные... Ибо, неискоренима вера во всемогущество иностранное и успех закордонный...
Только Петруха молодых лоботрясов отсылал за границу учится с возвратом, дабы набухшие мозги направлять на пользу Отечеству... А нынешние учится не хотят, - кое-как закончат какие-то формальные курсы и ходят щёки надувают...
Беда... Вот иноземцы нос и воротят - и чемп у нас слабенький, и личной славы стяжать не удастся с нашими-то балбесами - не хотят годы терять и реноме своё портить...
ermak6848
ermak6848
28 февраля в 20:06
время покажет что и как...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
28 февраля в 20:05, ред.
немецкий тренер в ЦСКА - символично. Сама система олигархата прогнила. система олигархата породила теперешнюю футбольную систему. От смены тренера и руководства РФС ничего не будет. Эта система олигархата умирает, значит должны быть пересмотрены принципы финансирования клубов, зарплаты игроков и т. д. или реформы будут. Или футбол даже в нынешней форме умрет. и тогда никакие изменения в регламенте чемпионата, даже в Лиги чемпионов не помогут. Пока все идет к медленной смерти этой системы через тотальную коррупцию и блат. Это касается и европейских клубов отчасти. Но у них есть хороший задел. Там система другая по финансам, по территории, по организации. Хотя есть много похожего. В Москве такая система принесла бы прибыль, если бы была Лига чемпионов среди стран СНГ(союза недорезанных государств) . Но такой системы в СНГ в принципе быть не может. Поэтому надо либо РФС умирать, либо реформировать и убирать олигархат.
DEIVID_1
DEIVID_1
28 февраля в 20:04
Для Рангника это не то что шаг назад, это прыжок в пропасть.
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 20:03
В этот бедлам под названием РПЛ хороших иностранных специалистов тяжело затащить, даже за приличные деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
28 февраля в 20:01
И это правильно, тем более, что его никто и не рассматривал.
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 20:01
Хорошо что у бабушки нет ..., а то бы да !!! Если бы да кабы .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 февраля в 20:01
За спиной Гончаренко в тихоря поди ещё..).
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
28 февраля в 19:58
Рангник - один из топовых менеджеров, безусловно, он курировал развитие "Зальцбурга" и "Лейпцига", он привел "Вольфсбург" к чемпионству с достаточно скромными игроками. В ЦСКА, как и любой другой клуб не-топ 5, не пойдет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 февраля в 19:58
Что Бог не делает, то только к лучшему))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 февраля в 19:58
С таким же успехом можно было сказать, что Спартак "контактировал" с Клоппом, а Зенит с Нагельсманом. Фамилий приличных тренером много и они все на слуху. С другой стороны это сигнал другим клубам типа " Видите , я в тренде!"
Martini-1987
Martini-1987 ответ CSKA2012 (раскрыть)
28 февраля в 19:58
Не, пусть лучше в Рубине лавку раскачивает 🤭
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