ЦСКА предлагал Ральфу Рангнику пост главного тренера

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28 февраля 2021, 19:49

ЦСКА имел контакт с представителями бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» в декабре 2020 года, сообщает источник.

Представители немецкого тренера сразу отклонили возможность переговоров Рангника с ЦСКА . 62-летний специалист сообщил московскому клубу, что ждёт предложений от больших клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Недавно Рангник рассказал, что мог возглавить «Челси» после отставки Лэмпарда.