Парадоксальное возрождение «Спортинга»: без лидера и без фанатов

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вчера, 16:06

Продали лидера, наняли неопытного тренера, экономили на трансферах, лишились фанатов. И это помогло. «Соккер.ру» — о парадоксальном возрождении «Спортинга».

Скатились к «Большой двойке»

Пандемия коронавируса сильно изменила и футбольную реальность. Как принято говорить, природа настолько очистилась, что «Спортинг» снова близок к чемпионскому титулу. Впервые за много лет. «Спортинг» так давно в последний раз выигрывал чемпионат Португалии, что словосочетание «Большая тройка» применительно к этому турниру фактически перестало существовать. Как в свое время все забыли о «Большой четверке» в Англии.

В 21-м веке португальская «Большая тройка» превратилась в «Большую двойку», представленную «Порту» и «Бенфикой». Действительно, «Спортинг» в последний раз становился чемпионом в 2002 году. С тех пор 18 титулов между собой разыгрывали только «Порту» и «Бенфика». «Драконы» взяли 11 из них, доведя общее число своих чемпионств до 29, а «орлам» досталось семь титулов, что суммарно для них составляет 37 чемпионств. Однако «Спортинг» сейчас как никогда близок к возвращению на Олимп. «Львы» лидируют в чемпионате Португалии более чем уверенно и приближают свой 19-й титул.

Потеряли лидера

Что делает их возрождение и лидерство особенно примечательным, так это уход Бруну Фернандеша из команды. Сейчас этот португалец стал уже звездой «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы в январе 2020 года купили его за 68 миллионов фунтов стерлингов, лишив тем самым «Спортинг» его главной звезды.

Этот уход воспринимался как окончательный крах «львов», которые скатились в режим середняка, распродающего всех и вся. Да, для Португалии это характерно, но «Порту» и «Бенфика» хотя бы сами выжимают результаты, прежде чем продать кого-то дальше. А «Спортинг» расстался со своей звездой, ничего с ней не добившись. Но эта продажа стала переломным событием.

Пригласили неопытного тренера

Как и приглашение на пост главного тренера месяц спустя Рубена Аморима. Ему к тому времени исполнилось всего 35 лет, и он имел опыт лишь в виде 13 матчей во главе «Браги». Так что переход Аморима в «Спортинг» казался большой авантюрой, но «львам», как уже понятно, терять было нечего – крах они пережили. Но бывший полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии, который с ней выступал на чемпионате мира 2014 года, а карьеру игрока завершил лишь в 2017-м, за короткое время все изменил в порядках «Спортинга».

В значительной степени обновился состав «Спортинга». Большая часть команды прошлого сезона разбежалась: кто был продан, кто ушел в аренду. «Спортинг» стал ориентироваться на молодых португальских игроков и своих воспитанников. Если в прошлом сезоне лишь шесть из 24 футболистов «Спортинга» были португальцами, то в нынешнем только восемь человек – не португальцы.

Академия, которая дала миру Криштиану Роналду, Луиша Фигу, Жоао Моутиньо, Рикардо Куарежму, Симау Саброзу, Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и других известных португальских игроков, не могла в одночасье потерять потенциал. Поэтому и нынешняя молодежь «Спортинга» уже заявляет о себе. Например, одним из лучших игроков в схеме Аморима «3-4-2-1» является 18-летний Нуну Мендеш, закрывающий левый фланг.

Потратили мало денег

Амориму позволили потратить на обновление команды 27 миллионов фунтов стерлингов из денег, вырученных с продажи Фернандеша. Рачительное отношение к финансам не помешало выстроить сбалансированную команду. Причем более половины этой суммы было потрачено на нападающего «Браги» Паулиньо – 14 миллионов фунтов.

Но после ухода Фернандеша звезд в составе «Спортинга» и не было. Тем не менее свято место пусто не бывает. И теперь ближе других к этому статусу Педро Гонсалвеш. 22-летний португалец появился словно из ниоткуда, но в 20 матчах забил 15 мячей и берет на себя роль теневого лидера атак, потому что не играет на острие на самом деле. А ведь Гонсалвеш по португальским меркам раскрылся довольно поздно.

У него был шанс проявить себя в Англии, где хавбека в 2017 году взял к себе «Вулверхэмптон». Но за «волков», которые неравнодушны к португальским футболистам, Гонсалвеш сыграл лишь один матч в Кубке в 2018 году. А потом поехал в Португалию в «Фамаликао», чтобы влачить существование посредственного хавбека. Однако оттуда «Спортинг» Аморима вытащил его за 6 миллионов фунтов. И вот теперь это главная звезда молодой когорты «львов».

Конечно, на одной лишь молодости, задоре и таланте далеко не уедешь. Поэтому для баланса были приглашены и более опытные ребята. Уже упомянутый Паулиньо, например. Но есть и другие знакомые многим имена. Бывший защитник «Ливерпуля» Себастьян Коатес играет важную роль, находясь в центре обороны и имея статус капитана.

Помотавшийся по арендам из «Интера» Жоау Мариу возрождает свою карьеру в 28 лет в центре полузащиты. Это уже третья аренда Мариу из «Интера», с тех пор как он перешел туда из «Спортинга» в 2016 году. А правый защитник Педро Перро вовсе принадлежит «Манчестер Сити», который не прогадал, отдав его в аренду «львам».

Аморим и очень взрослых игроков подписал. Например, бесплатно перешел в его команду вратарь «Атлетико» Антонио Адан, вернулся и 36-летний бывший защитник сборной Португалии Жоау Перейра.

Утратили доверие фанатов

Говоря о преобразовании «Спортинга», нельзя не отметить и влияние отсутствия болельщиков на трибунах. Да, это может показаться парадоксальным, но «львам» оно пошло на пользу. Для этого нужно вспомнить, какими были отношения между фанатами и клубом. После десятилетий регресса все домашние матчи «Спортинга» превратились в олицетворение токсичности, в поле военных действий болельщиков против своей же команды.

Вспомните, как в 2018 году около 50 фанатов напали на игроков, в результате чего шесть футболистов разорвали контракты, в том числе и Руй Патрисиу с Даниэлем Поденсе, которые выступают сейчас за «Вулверхэмптон». Разразился скандал, а президент Бруну де Карвальо ушел в отставку, но «Спортинг» до сих пор не мог оправиться. А поиграв без давления трибун, без этой токсичности, агрессии и ненависти, команда смогла сосредоточиться на себе, на футболе. И теперь, когда фанаты в конце концов вернутся на трибуны, их отношение к команде станет совсем иным. Оно тоже переродится. И станет таким, каким было 20 лет назад.

Стали фаворитами

Да, впереди еще достаточно много матчей. Но «Спортинг» не распыляется на другие турниры и имеет неплохой отрыв. В 22 турах он ни разу не проиграл, позволив себе лишь четыре ничьи. Ближайшим преследователем является «Порту» с десятиочковым отставанием, у «Браги» на 12 баллов меньше, а у «Бенфики» — на 16. Так что маловероятен провал «Спортинга», который не позволит ему впервые за долгие годы вернуться на вершину, пройдя через парадоксы.