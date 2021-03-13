«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 14 марта 2021 года.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» проиграл «Ливерпуль» и второй матч в Лиге Чемпионов (0:2). Команда покинула турнир и теперь может уделить все внимание внутренним соревнованиям. Подопечные Нагельсмана будут играть в полуфинале кубка страны. К тому же команда всего на два очка отстает от «Баварии» в Бундеслиге.В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл «Фрайбург» (3:0), а в рамках кубка Германии оказался сильнее «Вольфсбурга» (2:0).

Десятого марта «РБ Лейпциг» проиграл ответный матч Лиги Чемпионов «Ливерпулю» (0:2), а шестого марта крупно обыграли «Фрайбург» на выезде (3:0).

«Айнтрахт» Ф

Команда из Франкфурта после серии побед в чемпионате немного сдала свои позиции и набрала всего одно очков последних двух играх. Однако борьба в Бундеслиге еще не окончена и у коллектива есть шансы подняться выше по таблице, обеспечив себе участие в одном из двух еврокубковых турнирах.

Шестого марта команда сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а 26 февраля «Айнтрахт» Ф довольно неожиданно уступил «Вердеру» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» — 1.847

Ничья – 3.86

Победит «Айнтрахт» Ф — 4.49

Статистика

Последние пять матчей, в которых принимал участие «Айнтрайхт» Ф закончились исходом «обе забьют».

Команда из Лейпцига смогла одержать восемь побед из десяти во всех турнирах.

«Айнтрахт» Ф не проигрывает «РБ Лейпциг» уже три матча подряд.

«РБ Лейпциг» выиграл три из последних четырех матчей против «Айнтрахта» Ф на своем поле.

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.847. Команда находится очень близко к лидеру чемпионата и отдаст все силы, чтобы попытаться забрать чемпионство в этом году.