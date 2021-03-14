Бойкоты в футболе. Изучаем опыт сборных Уругвая и СССР, звёзд АПЛ и фанатов

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вчера, 20:00

Протест – для честных людей, но не все его формы приносят успех.

1934-й год. Бойкот ЧМ от чемпионов мира

Действующие чемпионы мира отказались сыграть в Италии. Мотивировали тем, что европейцы проигнорировали первый турнир в Уругвае. Боливийцы, парагвайцы и обладатели «золота» не огорчили фашистов своим присутствием, а вот сборные Аргентины и Бразилии на турнир приплыли. Это единственный раз в истории, когда победитель не защищал титул.

1938-й год. Европейцы не сдержали слово

Конгресс ФИФА в Берлине в 1936-м году обманул представителей Южной Америки. Обещали, что ЧМ будут проводиться по очереди на двух континентах, но выбрали Францию после Италии. Южноамериканцы объявили бойкот турниру на 20 лет, но через год после мундиаля началась мировая война. Отказ снова ничего не изменил, а Бразилия сыграла на ЧМ , невзирая на решение соседей.

1966-й год. Африка отказалась от ЧМ -66

В ФИФА не дали Африке ни одной прямой путевки на турнир, предложив победителю местного отбора играть против сборных из Азии или Океании. Понятно, почему те отказались от участия. 10 путевок забрали себе европейцы, 4 отдали сборным из Южной Америки, по 1 – командам из Азии и Северной Америки. Принципиальность африканцев им немного помогла, на ЧМ -70 получили первую прямую путевку.

1974-й год. СССР бойкотировал матч в Чили

Пока не пришли политики, футбольные бойкоты имели моральные обоснования – дело чести. Но дальше видели отказы с политическим окрасом. Ярким примером является бойкот игры сборной СССР в Чили. Первый матч в «Лужниках» завершился 0:0, но его не транслировали – на случай поражения команде из страны, где победила хунта Пиночета. На ответный поединок команда Рудакова, Ловчева, Мунтяна и Блохина не полетела, чилийцы получили техническую победу 3:0. Интересные молодые игроки разминулись с переломным чемпионатом мира.

1980-й год. Бойкот московской Олимпиады

За четыре года до этого в Канаде «золото» в футболе разыграли сборные ГДР , Польши, СССР , Бразилии и Франции. Через четыре года сразу семь сборных, что прошли отбор по спортивному принципу, отказались от участия – Гана, Египет, Малайзия, Иран, США , Аргентина и Норвегия. Причина была политической – ввод войск в Афганистан, 65 стран бойкотировали турнир в Москве. В афганской войне погибло 15 тысяч советских солдат и десятки тысяч остались калеками. Бойкот против войны не сработал.

1982-й год. Боязнь войны Аргентины и Англии

Британцы задумались о бойкоте ЧМ -82, боясь кровавых конфликтов фанатов. В том году Великобритания и Аргентина начали войну за Фолклендские острова. На родине Марадоны архипелаг называют Мальвинскими островами, армия захватила контроль над ними в 1982-м, на что британцы отреагировали десантом и отбили территорию. Быстрая и глупая война, почти тысяча погибших. Тэтчер переживала, что в Испании могут быть беспорядки, если Аргентина сыграет против одной из британских сборных. Но Англия, Северная Ирландия и Шотландия вылетели до полуфиналов, как и Аргентина.

2019-й год. Футболисты против расизма

Вчера Заха отказался встать на колено перед матчем АПЛ – темнокожий игрок не видит в этой акции, связанной с поведением полицейских в США , смысла. Она не работает. Расизма в футболе в Старом свете стало больше, но пора перейти от слов к делам. Ловить и наказывать расистов по закону. А вот когда белые звезды футбола, вроде Де Брюйне, Бэйла или Бельерина на день в 2019-м году отказались от социальных сетей в знак протеста – мир не изменился.

2021-й год. Белорусы против диктатуры

Фанаты часто в авангарде гражданского протеста по всему миру. Белорусские болельщики не пойдут петь и веселиться после арестов и избиений мирных протестующих. Но этот бойкот не как события 2002-го или 2010-го годов в России – вот тогда власть реально испугалась футбольных фанатов. Белорусские ультрас не такие буйные, их мирный бойкот вряд ли будет успешным в борьбе с диктатурой. Но гражданскую позицию высказали, не бросили свой народ.

2021-й. Норвежцы и бойкот ЧМ -2022

Игроков норвежских клубов возмутила информация о небывалой смертности рабочих из бедных стран при подготовке Катара к ЧМ -22. Показатели дикие. В той же Москве много строек, столица России в четыре раза крупнее по населению, но нет потерь военных масштабов. Подтвердили более 6 750 смертей. Норвежцы обсуждают с датчанами и немцами идею бойкота ЧМ -22 или переноса в другую страну. Вот только чиновники ФИФА знали о смертях еще пять лет назад, их интересую только деньги.

2021-й год. «Ростов» задумался о бойкоте в РПЛ

Судейский корпус в РПЛ – отдельная каста? Сегодня кто-то заказал взлом канала арбитра Федотова, который не всегда хладнокровно, но в основном по правилам комментирует эпизоды из матчей чемпионата. Мелочность поражает, грязно обозвали маму судьи и удалили много постов.

Настолько боятся публичной критики судейства? И не любят тех, кто называет вещи своими именами, как делал в прошлом году Карпин. «Ростову» стоило бойкотировать поединок против «Сочи». Увидели преступление против футбола и антирекламу РПЛ на весь мир.

Теперь «Ростов» пострадал из-за ошибок рефери, не видят смысла играть следующий тур РПЛ против «Ротора». Сейчас Дюков даст владельцам южан слово, что разберется с судейством, как давал Федуну после заявления о снятии «Спартака» с чемпионата? Но разве обещания что-то меняют?

Не бывает бойкотов, когда все хорошо. Сам бойкот – повод задуматься. Жаль лишь, что редко такой метод работает. Сложно совершить революцию, не явившись на нее. Бойкот сработал бы, если десять клубов РПЛ отказались играть из-за судейства. Об этой акции говорил бы весь футбольный мир.

Но такого не будет, ведь знаем, кто дает клубам деньги. Максимум «Ростову» выдадут техническое поражение и предложат играть дальше. Но в чем смысл чемпионата, если огромное количество судейских ляпов решает судьбу путевок в еврокубки вместо футболистов?

Многие команды теряют мотивацию, многие миллиардеры не хотят связываться с российским футболом и давать частные деньги. Такими темпами, если уступить через 2-3 года Бельгии, Австрии, Шотландии, Украине и Турции, РПЛ лишится прямой путевки в Лигу чемпионов.

И так будет, если не вернуть спортивную борьбу. У успехов после судейских ошибок есть ведь побочный эффект – подарки не готовят к триумфу в Европе. Это замкнутый круг, если не подумать о правосудии, которое нужно не ради одной команды, а для обеспечения равных условий для всех.