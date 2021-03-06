ГлавнаяНовости

Игрок из 3-го дивизиона Гватемалы отстранён на 5 лет за удар судье по лицу

сегодня, 00:42

Футболист команды из Гватемалы «Сан-Лоренсо» Эрик Энтони Гарсия получил отстранение на пять лет и штраф в 1000 гватемальских кетсалей (108 евро) за нападение на арбитра.

Во время матча третьего дивизиона Гарсия ударил арбитра. На 72-й минуте футболист получил красную карточку, после этого он направился к рефери, но его сдержали партнеры, однако Гарсия все же прорвался к судье и ударил его кулаком по лицу.

Инцидент был записан на видео одним из болельщиков, что и послужило доказательством при разборе инцидента.

Ранее похожий инцидент произошел в матче ФНЛ «Алания» — «Томь». Главный тренер владикавказской «Алании» получил бан на 8 матчей за удар арбитру рукой в живот.

Все новости
«Алания»: «Мы полностью принимаем решение по Гогниеву»
03 марта Комментарии12
Марко Николич оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение
03 марта Комментарии6
ОфициальноГлавный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил бан на 8 матчей
03 марта Комментарии7
Гаттузо оштрафован за богохульство
27 февраля Комментарии6
Слухи«Реал» собирается обжаловать жёлтую карточку Каземиро в матче с «Аталантой»
25 февраля Комментарии13
Юран: «До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован»
17 февраля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 08:10
Хоть кто то слелал то, о чем мечтают все футболисты)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:53
Рома тоже был бы рад такому приговору.
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 01:35
У нас можно запинать судью, потом на этом "хайпануть". Ещё можно стулом по голове , а через год-полтора - в Италию.
Сантус
Сантус
сегодня в 00:58
Вот так, на взлёте, прервалась карьера восходящей звезды мирового футбола....да ещё и семейный бюджет рухнул...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:54
Гогниева года на три отстранить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
А Широков и ногами пинал. Значит лет на 25 надо отстранять и запретить у него брать интервью на футбольные темы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:48
Это просто жесть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100