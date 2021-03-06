Игрок из 3-го дивизиона Гватемалы отстранён на 5 лет за удар судье по лицу

Футболист команды из Гватемалы «Сан-Лоренсо» Эрик Энтони Гарсия получил отстранение на пять лет и штраф в 1000 гватемальских кетсалей (108 евро) за нападение на арбитра.
Во время матча третьего дивизиона Гарсия ударил арбитра. На 72-й минуте футболист получил красную карточку, после этого он направился к рефери, но его сдержали партнеры, однако Гарсия все же прорвался к судье и ударил его кулаком по лицу.
Инцидент был записан на видео одним из болельщиков, что и послужило доказательством при разборе инцидента.
Ранее похожий инцидент произошел в матче ФНЛ «Алания» — «Томь». Главный тренер владикавказской «Алании» получил бан на 8 матчей за удар арбитру рукой в живот.