Игрок из 3-го дивизиона Гватемалы отстранён на 5 лет за удар судье по лицу

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сегодня, 00:42

Футболист команды из Гватемалы «Сан-Лоренсо» Эрик Энтони Гарсия получил отстранение на пять лет и штраф в 1000 гватемальских кетсалей (108 евро) за нападение на арбитра.

Во время матча третьего дивизиона Гарсия ударил арбитра. На 72-й минуте футболист получил красную карточку, после этого он направился к рефери, но его сдержали партнеры, однако Гарсия все же прорвался к судье и ударил его кулаком по лицу.

Инцидент был записан на видео одним из болельщиков, что и послужило доказательством при разборе инцидента.