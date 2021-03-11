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КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго

сегодня, 17:24

Контрольно-дисциплинарный комитет отказал «Спартаку» в просьбе отменить жёлтую карточку защитнику Самуэлю Жиго. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго.

Таким образом, Жиго пропустит матч с «Динамо».

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ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 22:47
Но хочется-то ведь совсем наоборот: абсолютно во всём обвинять Зенит!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:03
У Спартака в каждом третьем матче есть проблемы претензии недовольство. Лучше бы играли футбол не позорилис бы в еврокубках
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:50
Не, били на 9й компенсированной ко второму тайму, так как смотрели долго ВАР... Но, любитель футбола просто плохо знает правила и историю футбола:

«В 1891 году в матче на Кубок Англии эта команда проиграла 0:1 «Ноттс Каунти». В игре был судьбоносный момент — защитник «Ноттс Каунти» рукой отбил мяч, летевший в ворота. Штрафной, согласно правилам, пробивался с места нарушения. Игроки «Ноттс Каунти» в полном составе столпились в воротах и приняли на себя мощный удар. «К черту такие правила!» — заявили проигравшие и подали в федерацию протест. Протест рассмотрели и вписали в регламент правило нового штрафного удара — без «стенки» с 12 ярдов (10 м 97 см). На этом руководство «Сток Сити» не успокоилось и скоро подало еще один протест, после того как в матче, проигранном «Астон Вилле» (0:1), игрок «Сток Сити» на последней минуте не успел пробить пенальти. Нарушивший правило защитник так расчетливо и мощно зафутболил мяч за пределы стадиона, что пока этот мяч нашли, время кончилось. Видно, у «Сток Сити» была «рука» в федерации — с этого момента судьям разрешили для последнего пенальти прибавлять сколь угодно времени.»

Ведь так просто не до конца знать правила и историю футбола и в чём-то обвинять Зенит))))
cska1948
cska1948
сегодня в 19:27
КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго
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В ответном письме КДК просит СпаМ с подобными просьбами впредь не обращаться!
за
за
сегодня в 19:25
Кто бы сомневался в подобном вердикте?!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:51
d_fincherd_fincher 79 / 565
Да никто и не сомневался. Вот в игре Зенита пенальти поставили на 99-й минуте. Прецедент в мировом футболе.
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К первому тайму было добавлено 5 мин. из-за ВАРа. 45 + 5 = 50 Ко второму 4 мин. 45 + 4 = 49 50 + 49 = 99. Так понятно?
lotsman
lotsman
сегодня в 18:38
А что это Спартак канючить стал? Непохоже на них.))
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:35
Предсказуем и велик
Наш судейский всем кирдык
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:28, ред.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 18:19
    это бред за каждое нарушение подавать апеляцию? где же Ваш фейрплей? вы че думаете, Вам одним спартачам все должны??? :(
    Крикун
    Крикун
    сегодня в 18:11
    Заговор! Необходимо сняться с чемпионата
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:09
    Это заговор против чемпионских амбиций Заремы!
    Тазы рулят
    Тазы рулят
    сегодня в 18:02
    Кто бы сомневался. Ну чтож будем без жиго как то справляться.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 18:02
    Почему ?
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 17:49
    Что и следовало ожидать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 17:44, ред.
    Так они это сделали с прицелом , так зачем же свое и отменять......и прицел сбивать.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 17:44
    надо поменять на красную.
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:44
    Ожидаемо, в таких эпизодах жёлтые карточки не отменяют.

    Что ж, с Динамо либо в 4 защитника, либо Кутепова вместо Жиго в центр.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:33
    ЧТД - ОТКАЗ !!! Справедливость прежде всего !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:25
    Отказали,потому что виноват
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