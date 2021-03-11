КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго

Контрольно-дисциплинарный комитет отказал «Спартаку» в просьбе отменить жёлтую карточку защитнику Самуэлю Жиго. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждения Самуэлю Жиго.
Таким образом, Жиго пропустит матч с «Динамо».
«В 1891 году в матче на Кубок Англии эта команда проиграла 0:1 «Ноттс Каунти». В игре был судьбоносный момент — защитник «Ноттс Каунти» рукой отбил мяч, летевший в ворота. Штрафной, согласно правилам, пробивался с места нарушения. Игроки «Ноттс Каунти» в полном составе столпились в воротах и приняли на себя мощный удар. «К черту такие правила!» — заявили проигравшие и подали в федерацию протест. Протест рассмотрели и вписали в регламент правило нового штрафного удара — без «стенки» с 12 ярдов (10 м 97 см). На этом руководство «Сток Сити» не успокоилось и скоро подало еще один протест, после того как в матче, проигранном «Астон Вилле» (0:1), игрок «Сток Сити» на последней минуте не успел пробить пенальти. Нарушивший правило защитник так расчетливо и мощно зафутболил мяч за пределы стадиона, что пока этот мяч нашли, время кончилось. Видно, у «Сток Сити» была «рука» в федерации — с этого момента судьям разрешили для последнего пенальти прибавлять сколь угодно времени.»
Ведь так просто не до конца знать правила и историю футбола и в чём-то обвинять Зенит))))
«В 1891 году в матче на Кубок Англии эта команда проиграла 0:1 «Ноттс Каунти». В игре был судьбоносный момент — защитник «Ноттс Каунти» рукой отбил мяч, летевший в ворота. Штрафной, согласно правилам, пробивался с места нарушения. Игроки «Ноттс Каунти» в полном составе столпились в воротах и приняли на себя мощный удар. «К черту такие правила!» — заявили проигравшие и подали в федерацию протест. Протест рассмотрели и вписали в регламент правило нового штрафного удара — без «стенки» с 12 ярдов (10 м 97 см). На этом руководство «Сток Сити» не успокоилось и скоро подало еще один протест, после того как в матче, проигранном «Астон Вилле» (0:1), игрок «Сток Сити» на последней минуте не успел пробить пенальти. Нарушивший правило защитник так расчетливо и мощно зафутболил мяч за пределы стадиона, что пока этот мяч нашли, время кончилось. Видно, у «Сток Сити» была «рука» в федерации — с этого момента судьям разрешили для последнего пенальти прибавлять сколь угодно времени.»
Ведь так просто не до конца знать правила и историю футбола и в чём-то обвинять Зенит))))
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В ответном письме КДК просит СпаМ с подобными просьбами впредь не обращаться!
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В ответном письме КДК просит СпаМ с подобными просьбами впредь не обращаться!
Да никто и не сомневался. Вот в игре Зенита пенальти поставили на 99-й минуте. Прецедент в мировом футболе.
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К первому тайму было добавлено 5 мин. из-за ВАРа. 45 + 5 = 50 Ко второму 4 мин. 45 + 4 = 49 50 + 49 = 99. Так понятно?
Да никто и не сомневался. Вот в игре Зенита пенальти поставили на 99-й минуте. Прецедент в мировом футболе.
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К первому тайму было добавлено 5 мин. из-за ВАРа. 45 + 5 = 50 Ко второму 4 мин. 45 + 4 = 49 50 + 49 = 99. Так понятно?
Наш судейский всем кирдык
Наш судейский всем кирдык
Это не футбол давно.
Это не футбол давно.
Что ж, с Динамо либо в 4 защитника, либо Кутепова вместо Жиго в центр.
Что ж, с Динамо либо в 4 защитника, либо Кутепова вместо Жиго в центр.