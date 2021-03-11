«Спартак» обратился к Дюкову с просьбой обосновать решение по карточке Жиго

«Спартак» обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой публично обосновать некоторые решения КДК. Обращение опубликовано на официальном сайте красно-белых:
Уважаемый Александр Валерьевич!
Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.
В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком».
При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.
Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.
Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов.
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Ключевое в этом обращении просьба разъяснить отмену и не отмену карты.
Для меня понятно, что фол Жиго тянул на ЖК - тут без вопросов. Но с какой стати Фомину жёлтую отменили? Фол там был, по мнению судью он тянул на жёлтую. Да и само нарушение выглядело не лайтовым, игрок Тамбова валялся на газоне после этого...
Пусть объясняют своё решение максимально подробно, как в случае с рукой Мозеса. Но без фотошопа!
А прикрыться экспертами ЭСК и КДК любой дурак может. Это не ответ по существу от РФС!
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Ключевое в этом обращении просьба разъяснить отмену и не отмену карты.
Для меня понятно, что фол Жиго тянул на ЖК - тут без вопросов. Но с какой стати Фомину жёлтую отменили? Фол там был, по мнению судью он тянул на жёлтую. Да и само нарушение выглядело не лайтовым, игрок Тамбова валялся на газоне после этого...
Пусть объясняют своё решение максимально подробно, как в случае с рукой Мозеса. Но без фотошопа!
А прикрыться экспертами ЭСК и КДК любой дурак может. Это не ответ по существу от РФС!
Хотя забавно, как Спартак заартачился, будто только проснулся. Федун реально не понимает, что Дюков уже ФОТОШОП РИСУЕТ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ, что его судьи дают пенки в ворота соперников Зенита НА 99-й МИНУТЕ?
Сериал прям) Интересный )) Никто не может пикнуть в сторону Лиги Газпрома и порядков Миллера, а Федун чего-то пытается, Лёня Слуцкий вон, Карпин иногда. Но так... чуть-чуть. А то мало ли.
Хотя забавно, как Спартак заартачился, будто только проснулся. Федун реально не понимает, что Дюков уже ФОТОШОП РИСУЕТ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ, что его судьи дают пенки в ворота соперников Зенита НА 99-й МИНУТЕ?
Сериал прям) Интересный )) Никто не может пикнуть в сторону Лиги Газпрома и порядков Миллера, а Федун чего-то пытается, Лёня Слуцкий вон, Карпин иногда. Но так... чуть-чуть. А то мало ли.