«Спартак» обратился к Дюкову с просьбой обосновать решение по карточке Жиго

«Спартак» обратился к главе Российского футбольного союза ( РФС ) Александру Дюкову с просьбой публично обосновать некоторые решения КДК . Обращение опубликовано на официальном сайте красно-белых:

Уважаемый Александр Валерьевич!

Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС .

В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком».

При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.