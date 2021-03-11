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«Спартак» обратился к Дюкову с просьбой обосновать решение по карточке Жиго

вчера, 20:40

«Спартак» обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой публично обосновать некоторые решения КДК. Обращение опубликовано на официальном сайте красно-белых:

Уважаемый Александр Валерьевич!

Футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых сегодня КДК РФС.

В частности, была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова». Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком».

При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было.

Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу.

Рассчитываем на Вашу открытость и объективность РФС в оценке данных эпизодов.

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makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:37
Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно
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Ключевое в этом обращении просьба разъяснить отмену и не отмену карты.
Для меня понятно, что фол Жиго тянул на ЖК - тут без вопросов. Но с какой стати Фомину жёлтую отменили? Фол там был, по мнению судью он тянул на жёлтую. Да и само нарушение выглядело не лайтовым, игрок Тамбова валялся на газоне после этого...
Пусть объясняют своё решение максимально подробно, как в случае с рукой Мозеса. Но без фотошопа!

А прикрыться экспертами ЭСК и КДК любой дурак может. Это не ответ по существу от РФС!
MIvan
MIvan
вчера в 22:44
Шеф всё пропало, всё пропало, Жиго не сыграет, Фомин сыграет. Шеф всё пропало, Газпром все купил, всё пропало....
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:39
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Разумеется есть. Речь не о том, что и у Фомина, и у Жиго карточка 4-я, а речь о том, что факты нарушения разные по своей сути. То-есть, аргументация Спартака, что там и там карточка 4-я, а результаты апелляции разные, это , извини, для полных профанов. Я только об этом.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Есть что по существу написать, кроме аншлаговских шуток и минусов?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    А не пора ли успокоиться, принять и понять, что заговор против Спартака носит всемирный характер и либо сниматься, либо идти в международный суд ООН в Гааге.? Все аргументы Спартака, изложенные выше, носят характер детского лепета младшей группы детского сада. Я бы и то поумнее что либо придумал. Ни одного профессионала в менеджменте Спартака, начиная с хозяина и кончая "юристами"
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Тот факт, что заговор против Спартака существует, давно уже подтвержден и Федуну следует обращаться не к Дюкову, а в ООН, генеральному секретарю Гутьересу.
    makkie
    makkie
    вчера в 22:08
    РФС в срочном порядке фотошопит картинку с Фоминым, чтобы потом объяснить нам, что нарушения не было )))
    Крикун
    Крикун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:05
    Карпин ничего не говорил случаем о эпизоде Нормана и Ловрена, когда вместо пеналя хорват жк получил, а кдк это обосновал фразой : «Норман тянул за футболку с недостаточной интенсивностью» ?
    Крикун
    Крикун
    вчера в 22:01
    С какого перепуга кдк вообще стал желтые отменять? Что за бред то? Повод дать спартаку поныть?
    Vredinka_online
    Vredinka_online ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 21:54
    У Спартака были шансы в когда ошибки судейства были в их пользу. Странно, что в 90-х они как то по этому поводу молчали. А теперь объяснить и т.п. Да и стоит начинать с себя.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 21:46
    угарнуло когда Карпин по скайпу вышел в эфир передачи 8-16 и наехал на бездаря Николаева и весь его продажный судейский корпус. в моменте с голом зенита ростову, когда мяч был разыгран лазурными с нарушением всех футбольных правил. Валера наезжал на него, тот как всегда сочинял любые предлоги для оправданий и Карпин вспылил! говорит: что хозяева побежали забивать ( игроки зенита) а он ринулся за ними? ( Матюнин) 😂🤣 и в студии матч- премьер молчание😂 комментаторам тоже зарплату платит газпром и они ничего не говорят, а на Николаева просто тошно смотреть, он из любой ж....ы вылезет и постарается доказать что всё было по их правилам
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 21:38
    у нас всё время так и ничего неожиданного не произошло. питер просто боиться конкурентов, судить нас будет Иванов, который по факту Вилков -2, ничего не видит в пользу Спартака на футбольном поле ( хотя бы вспомнить знаменитые матчи бомжей с мясом на петровском и последний в полуфинале кубка России где Ракицкому уже вместо руки, которой он остановил прострел в штрафную пририсовали ногу) чтобы выйграть у динамо нужно быть сильней бело - голубых на две головы, уверен этот судейка с самого начала игры начнёт поднимать нервы футболистам красно - белых трактуя эпизоды по разному. на счёт жёлтой карточки? не Ерёменко ли забил Спартаку победный мяч в Москве, когда игру Роман должен был пропускать из-за дисквалификации🤔 и все будут кричать, что это всё мелочи! нет, в игре с динамо в кубке обе команды были в плохой форме и игру решил эпизод с назначением липового пенальти, посмотрим что в этот раз учудит Иванов
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:23
    Я же сразу написал,после сообщения о Фомине,что за "грачиный грай" начнётся! А это Фомин ещё не забил победный гол(если таковое случится) в матче со "Спартаком"!!! Видимо,Зарема опять команду "уведёт" из РПЛ.Ненадолго,до очередного матча.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:06
    Спартак больше всех в Европе забил голов командам ЛЧ в марте, уважайте
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:02
    Ну тут двух мнений быть не может.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:54
    В Бутово на разборки, один на один , стволы не брать !!! ☝😜😂😂😂
    Futurista
    Futurista ответ izrafel (раскрыть)
    вчера в 20:51
    А чего Динамо не расписалось?)...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:51
    Дюков ничего не решает он пошлёт вас в УЕФА.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 20:46
    Если Дюков, которого поставил Газпром и который скандирует "Зенит вперед!" является главой РФС, то какие комментарии могут быть?

    Хотя забавно, как Спартак заартачился, будто только проснулся. Федун реально не понимает, что Дюков уже ФОТОШОП РИСУЕТ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ, что его судьи дают пенки в ворота соперников Зенита НА 99-й МИНУТЕ?

    Сериал прям) Интересный )) Никто не может пикнуть в сторону Лиги Газпрома и порядков Миллера, а Федун чего-то пытается, Лёня Слуцкий вон, Карпин иногда. Но так... чуть-чуть. А то мало ли.
    izrafel
    izrafel
    вчера в 20:44
    Как все это достало....получил....распишись....
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 20:42
    Опять заговоры против народной )))
    beefs
    beefs
    вчера в 20:41
    а почему не к Путину...
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