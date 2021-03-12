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Шавло: «„Спартак“ должен жёстко реагировать на такие решения КДК РФС»

сегодня, 13:50

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал обращение «красно-бедых» в РФС после отказа аннулировать жёлтую карточку защитника Самуэля Жиго. Футболист пропустит матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Когда накануне принципиального матча «Динамо» — «Спартак» КДК одной команде отменяет жёлтую карточку, а другой — оставляет в силе, то, естественно, возникают вопросы. «Спартак» совершенно правильно обратился к РФС за разъяснениями по этой ситуации, но никаких чётких разъяснений не прозвучало. А прозвучала лишь формальная фраза: мы решили, потому что мы так решили. То есть никто толком не объяснил, почему жёлтая карточка, полученная Фоминым за срыв атаки, отменена.

Начнем с того, что раньше протесты на жёлтые карточки вообще не принимались. И это, по-моему, было правильно. Но раз сейчас это правило изменили и прописали в регламент, значит, нужны абсолютно чёткие и, главное, публичные критерии. Чтобы их знали не только футбольные специалисты, но и все болельщики. За такое-то действие мы отменяем жёлтую карточку, а за другое — нет. Например, предупреждение отменяется, если оно показано не тому игроку или если на видеозаписи чётко видно, что фола не было. Но если фол был и судья посчитал, что он заслуживает жёлтой карточки, как можно такую карточку аннулировать?

Ещё раз хочу подчеркнуть: сначала предельно чётко объясните критерии, по которым жёлтые карточки можно отменять, опубликуйте их, а потом применяйте на практике. А у нас получается, что всё происходит втихую. На выходе же — двойные стандарты: одним можно ликвидировать карточки, другим — нет. «Спартак», который борется за попадание в еврокубки, должен жёстко реагировать на такие решения и отстаивать свою честь.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:24
Давайте уберём эмоции и предпочтения. Отмену карточки Фомину и отказ по Жиго разложили по полочкам и вроде всё понятно объяснили почему так решили, но Шавло призывает орать, ныть, устраивать протесты, только из-за того, что к команде, за которую он переживает по его мнению неправильно, несправедливо отнеслись. навальничеством попахивает....
Кстати теория заговора против Спартака как раз зародилась когда Шавло был в Спартаке.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:05
шамло, пора сниматься с чемпионата, что-то вы с фердуном засиделись...
LOpp
LOpp
сегодня в 14:55
перед матчем Спартак-Динамо
Спартак просит отменить ЖК Жиго - не отменяют
Динамо ничего не просит - отменяют ЖК Фомину

Осенью перед матчем Спартак-Ростов отменили красную карточку Еременко, который отдал голевой пас

как же в газпромовской РФС не любят Спартак
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:43
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 14:43
    А жестко это как?.....
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:35
    И тут двойные стандарты.
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 14:21
    В РПЛ, где фотошоп на ВАР, обрекший Спартак на получение пенальти, считается нормой,
    возможно всё. Никакой справедливости здесь ждать не надо. Вообще справедливость, как понятие, противно нашим скрепам.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:55
      makkie
      makkie
      сегодня в 13:55
      Да эти умники оценивали "грубую игру", а не срыв атаки - якобы судья указал грубую игру в протоколе.
      Крутят регламентами как хотят. А сами футбольных правил не знают!
      beefs
      beefs
      сегодня в 13:54
      жестко это как, сняться, например, с чемпионата?
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