Шавло: «„Спартак“ должен жёстко реагировать на такие решения КДК РФС»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал обращение «красно-бедых» в РФС после отказа аннулировать жёлтую карточку защитника Самуэля Жиго. Футболист пропустит матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».
Когда накануне принципиального матча «Динамо» — «Спартак» КДК одной команде отменяет жёлтую карточку, а другой — оставляет в силе, то, естественно, возникают вопросы. «Спартак» совершенно правильно обратился к РФС за разъяснениями по этой ситуации, но никаких чётких разъяснений не прозвучало. А прозвучала лишь формальная фраза: мы решили, потому что мы так решили. То есть никто толком не объяснил, почему жёлтая карточка, полученная Фоминым за срыв атаки, отменена.
Начнем с того, что раньше протесты на жёлтые карточки вообще не принимались. И это, по-моему, было правильно. Но раз сейчас это правило изменили и прописали в регламент, значит, нужны абсолютно чёткие и, главное, публичные критерии. Чтобы их знали не только футбольные специалисты, но и все болельщики. За такое-то действие мы отменяем жёлтую карточку, а за другое — нет. Например, предупреждение отменяется, если оно показано не тому игроку или если на видеозаписи чётко видно, что фола не было. Но если фол был и судья посчитал, что он заслуживает жёлтой карточки, как можно такую карточку аннулировать?
Ещё раз хочу подчеркнуть: сначала предельно чётко объясните критерии, по которым жёлтые карточки можно отменять, опубликуйте их, а потом применяйте на практике. А у нас получается, что всё происходит втихую. На выходе же — двойные стандарты: одним можно ликвидировать карточки, другим — нет. «Спартак», который борется за попадание в еврокубки, должен жёстко реагировать на такие решения и отстаивать свою честь.
Кстати теория заговора против Спартака как раз зародилась когда Шавло был в Спартаке.
Кстати теория заговора против Спартака как раз зародилась когда Шавло был в Спартаке.
Спартак просит отменить ЖК Жиго - не отменяют
Динамо ничего не просит - отменяют ЖК Фомину
Осенью перед матчем Спартак-Ростов отменили красную карточку Еременко, который отдал голевой пас
как же в газпромовской РФС не любят Спартак
Спартак просит отменить ЖК Жиго - не отменяют
Динамо ничего не просит - отменяют ЖК Фомину
Осенью перед матчем Спартак-Ростов отменили красную карточку Еременко, который отдал голевой пас
как же в газпромовской РФС не любят Спартак
И совсем уж свалился до детско постыдного: А этому так, а мне не так сделали. А почему? А за что?
Затягивая в препирательства по любому случаю, который их не устраивает.
Журналисты все, как будто перешли из бульварных изданий, раздувают до скандала любую запятую. Что уж говорить о словах.
Спартак начинает морально доставать.
Я раньше с юмором относился к подобным историям, желая в душе побед и процветания этой команде.
Но сейчас хочу что бы команда вылетела в ФНС, что бы эти жалующиеся люди наконец отстали от Спартака. И теперь понимаю высокий смысл фразы: Спартаку нужно очищение через ФНЛ.
И совсем уж свалился до детско постыдного: А этому так, а мне не так сделали. А почему? А за что?
Затягивая в препирательства по любому случаю, который их не устраивает.
Журналисты все, как будто перешли из бульварных изданий, раздувают до скандала любую запятую. Что уж говорить о словах.
Спартак начинает морально доставать.
Я раньше с юмором относился к подобным историям, желая в душе побед и процветания этой команде.
Но сейчас хочу что бы команда вылетела в ФНС, что бы эти жалующиеся люди наконец отстали от Спартака. И теперь понимаю высокий смысл фразы: Спартаку нужно очищение через ФНЛ.
возможно всё. Никакой справедливости здесь ждать не надо. Вообще справедливость, как понятие, противно нашим скрепам.
возможно всё. Никакой справедливости здесь ждать не надо. Вообще справедливость, как понятие, противно нашим скрепам.
Крутят регламентами как хотят. А сами футбольных правил не знают!
Крутят регламентами как хотят. А сами футбольных правил не знают!