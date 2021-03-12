Шавло: «„Спартак“ должен жёстко реагировать на такие решения КДК РФС»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал обращение «красно-бедых» в РФС после отказа аннулировать жёлтую карточку защитника . Футболист пропустит матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Когда накануне принципиального матча «Динамо» — «Спартак» КДК одной команде отменяет жёлтую карточку, а другой — оставляет в силе, то, естественно, возникают вопросы. «Спартак» совершенно правильно обратился к РФС за разъяснениями по этой ситуации, но никаких чётких разъяснений не прозвучало. А прозвучала лишь формальная фраза: мы решили, потому что мы так решили. То есть никто толком не объяснил, почему жёлтая карточка, полученная Фоминым за срыв атаки, отменена.

Начнем с того, что раньше протесты на жёлтые карточки вообще не принимались. И это, по-моему, было правильно. Но раз сейчас это правило изменили и прописали в регламент, значит, нужны абсолютно чёткие и, главное, публичные критерии. Чтобы их знали не только футбольные специалисты, но и все болельщики. За такое-то действие мы отменяем жёлтую карточку, а за другое — нет. Например, предупреждение отменяется, если оно показано не тому игроку или если на видеозаписи чётко видно, что фола не было. Но если фол был и судья посчитал, что он заслуживает жёлтой карточки, как можно такую карточку аннулировать?

Ещё раз хочу подчеркнуть: сначала предельно чётко объясните критерии, по которым жёлтые карточки можно отменять, опубликуйте их, а потом применяйте на практике. А у нас получается, что всё происходит втихую. На выходе же — двойные стандарты: одним можно ликвидировать карточки, другим — нет. «Спартак», который борется за попадание в еврокубки, должен жёстко реагировать на такие решения и отстаивать свою честь.