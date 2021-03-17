«Вильярреал» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Киев, который состоится 18 марта 2021 года.

«Вильярреал»

Команда уверенно играет в этом розыгрыше Лиге Европы и выиграла первый выездной матч (2:0). Такой счет является серьезным преимуществом «желтой субмарины» и клубу осталось только закрепить успех в родных стенах. В чемпионате Испании «Вильярреал» идет только на седьмом месте и при хороших результатах, может претендовать только на Лигу Европы.

14 марта «Вильярреал» обыграл на выезде «Эйбар» (3:1), а пятого числа на последних минутах проиграл «Валенсии» (1:2).

«Динамо» Киев

Коллектив Мирчи Луческу лидирует в чемпионате Украины, и ведете гонку за золото с донецким «Шахтером». Неприятное поражение в домашнем матче оставляет мало шансов украинскому клубу на продолжение борьбы в Лиге Европы, однако румынский специалист может удивить испанцев, поэтому этот матч стоит ожидать с особым интересом.

«Динамо» 14 марта смогло обыграть одного из конкурентов в УПЛ – «Зарю» (2:0), а седьмого числа крупно был побежден новичок чемпионата – «Минай» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 1.558

Ничья – 4.03

Победит «Динамо» Киев — 6.76

Статистика

«Динамо» Киев проиграло только один матч из десяти последних

«Вильярреал» выиграл только один матч из последних четырех в Примере

Все три встречи команд завершались тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех выездных матчей «Динамо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 забитых мячей за игру, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. За этот вариант говорит статистика матчей и выездной стиль игры украинского клуба. Киевляне не будут раскрываться со стартового свистка, а начнут рисковать ближе к середине матча.