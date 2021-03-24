Германия – Исландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Германия — Исландия, который состоится 25 марта 2021 года.

Германия

Сборная Германии является одним из фаворитов любого международного турнира, ведь обладает исполнителями высокого класса, которые ставят перед собой самые амбициозные задачи. В этот раз немцы начнут свой похода на ЧМ -2022 с домашнего матча против непростой сборной Исландии, которой придется очень нелегко с первых минут поединка.

14 ноября сборная Германии одержала домашнюю победу над обескровленной пандемией Украиной (3:1), а 18 числа потерпела сокрушительное поражение на выезде от Испании (0:6) в Лиге Наций.

Исландия

Сборная Исландии запомнилась своим великолепным выступлением на Евро-2016, где она смогла удивить всю Европу. Чемпионам мира в России стал уже не таким ярким, а немного позже команда совсем сдала свои позиции. Новая квалификация на ЧМ 2022 послужит отличным шансом для исландцев исправить ситуацию и обрести уверенность.

18 ноября 2020 года Исландия крупно проиграла на выезде сборной Англии (0:4), а 15 ноября проиграли Дании (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.111

Ничья – 9.41

Победит Исландия — 22.82

Статистика

Исландия проиграла семь из восьми последних матчей

Германия проиграла всего один матч из последних десяти во всех турнирах

Германия забивает на своем поле 14 дней подряд

Исландия не может забить более двух мячей на выезде уже 21 матч подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной Германии с форой (-2.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Немцы смогут справиться с Исландией, которая играет неуверенно на выезде, еще в первом тайме. Команда Лева после крупного поражения от Испании очень мотивирована.