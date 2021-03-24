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Германия – Исландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Германия — Исландия, который состоится 25 марта 2021 года.

Германия

Сборная Германии является одним из фаворитов любого международного турнира, ведь обладает исполнителями высокого класса, которые ставят перед собой самые амбициозные задачи. В этот раз немцы начнут свой похода на ЧМ-2022 с домашнего матча против непростой сборной Исландии, которой придется очень нелегко с первых минут поединка.

14 ноября сборная Германии одержала домашнюю победу над обескровленной пандемией Украиной (3:1), а 18 числа потерпела сокрушительное поражение на выезде от Испании (0:6) в Лиге Наций.

Исландия

Сборная Исландии запомнилась своим великолепным выступлением на Евро-2016, где она смогла удивить всю Европу. Чемпионам мира в России стал уже не таким ярким, а немного позже команда совсем сдала свои позиции. Новая квалификация на ЧМ 2022 послужит отличным шансом для исландцев исправить ситуацию и обрести уверенность.

18 ноября 2020 года Исландия крупно проиграла на выезде сборной Англии (0:4), а 15 ноября проиграли Дании (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Германия – 1.111
  • Ничья – 9.41
  • Победит Исландия — 22.82

Статистика

  • Исландия проиграла семь из восьми последних матчей
  • Германия проиграла всего один матч из последних десяти во всех турнирах
  • Германия забивает на своем поле 14 дней подряд
  • Исландия не может забить более двух мячей на выезде уже 21 матч подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной Германии с форой (-2.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Немцы смогут справиться с Исландией, которая играет неуверенно на выезде, еще в первом тайме. Команда Лева после крупного поражения от Испании очень мотивирована.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Германия
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