Германия – Исландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Германия — Исландия, который состоится 25 марта 2021 года.
Германия
Сборная Германии является одним из фаворитов любого международного турнира, ведь обладает исполнителями высокого класса, которые ставят перед собой самые амбициозные задачи. В этот раз немцы начнут свой похода на ЧМ-2022 с домашнего матча против непростой сборной Исландии, которой придется очень нелегко с первых минут поединка.
14 ноября сборная Германии одержала домашнюю победу над обескровленной пандемией Украиной (3:1), а 18 числа потерпела сокрушительное поражение на выезде от Испании (0:6) в Лиге Наций.
Исландия
Сборная Исландии запомнилась своим великолепным выступлением на Евро-2016, где она смогла удивить всю Европу. Чемпионам мира в России стал уже не таким ярким, а немного позже команда совсем сдала свои позиции. Новая квалификация на ЧМ 2022 послужит отличным шансом для исландцев исправить ситуацию и обрести уверенность.
18 ноября 2020 года Исландия крупно проиграла на выезде сборной Англии (0:4), а 15 ноября проиграли Дании (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Германия – 1.111
- Ничья – 9.41
- Победит Исландия — 22.82
Статистика
- Исландия проиграла семь из восьми последних матчей
- Германия проиграла всего один матч из последних десяти во всех турнирах
- Германия забивает на своем поле 14 дней подряд
- Исландия не может забить более двух мячей на выезде уже 21 матч подряд
Прогноз
Поставить на победу сборной Германии с форой (-2.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Немцы смогут справиться с Исландией, которая играет неуверенно на выезде, еще в первом тайме. Команда Лева после крупного поражения от Испании очень мотивирована.